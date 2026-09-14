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John Obi Mikel revela o erro de transferência que está custando a Xabi Alonso e ao Chelsea nesta temporada
Chelsea enfrenta críticas pela reposição de Fernandez
O Chelsea tem enfrentado críticas severas por sua atuação na janela de transferências de verão, especificamente por sua incapacidade de garantir um substituto para Fernandez. O meio-campista saiu para o Manchester City no último dia da janela por uma taxa recorde de £ 125 milhões.
Embora um acordo pelo jovem do Monaco, Lamine Camara, tenha desmoronado no último momento, Mikel expressou sua profunda frustração no podcast Obi One. "Essa é uma posição que o clube não conseguiu reforçar durante a janela de transferências. Nós falhamos", afirmou Mikel. "Sabíamos que Enzo Fernandez queria deixar o clube. Sabíamos havia muito tempo que ele queria sair."
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Dificuldades defensivas sob o comando de Xabi Alonso
Mikel continuou destacando como a falta de cobertura no meio-campo defensivo afetou severamente Alonso e seu elenco. O Chelsea marcou 18 gols, mas sofreu 12 em seis partidas nesta temporada, incluindo um recente empate por 2 a 2 com o Hull City.
"Sim, temos £ 125 milhões parados no banco, mas não conseguimos trazer outro jogador, e é por isso que estamos sofrendo agora", explicou Mikel. "Falamos sobre estar sofrendo gols. Sim, podemos culpar a defesa, mas você precisa de pelo menos dois volantes para conseguir dar cobertura e proteger a linha de quatro defensiva nesse sistema. Você precisa disso porque vai ficar exposto."
A ausência de Moises Caicedo
O clube depende muito do retorno de Caicedo, limitado a apenas 14 minutos nesta temporada por uma lesão na panturrilha. Mikel acredita que o time vai melhorar drasticamente quando o meio-campista voltar a campo ao lado de Romeo Lavia ou Reece James. "Assim que ele voltar, acho que seremos um time muito melhor. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso", acrescentou Mikel. "Então, quando tivermos Caicedo de volta, com sua resistência, com essa energia que ele tem para conseguir cobrir duas, três posições, quebrando jogadas, isso vai nos deixar muito mais sólidos."
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O que acontece agora com o Chelsea?
O Chelsea espera que Caicedo possa voltar à forma física ideal a tempo da próxima partida. Alonso e seu elenco atravessam o oeste de Londres para enfrentar o Brentford na noite de sexta-feira, quando o técnico exigirá uma vitória muito necessária para dar início à campanha da equipe na Premier League e corrigir sua defesa vulnerável.
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