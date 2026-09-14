John Obi Mikel revela o erro de transferência que está custando a Xabi Alonso e ao Chelsea nesta temporada

O Chelsea tem enfrentado críticas severas por sua atuação na janela de transferências de verão, especificamente por sua incapacidade de garantir um substituto para Fernandez. O meio-campista saiu para o Manchester City no último dia da janela por uma taxa recorde de £ 125 milhões.

Embora um acordo pelo jovem do Monaco, Lamine Camara, tenha desmoronado no último momento, Mikel expressou sua profunda frustração no podcast Obi One. "Essa é uma posição que o clube não conseguiu reforçar durante a janela de transferências. Nós falhamos", afirmou Mikel. "Sabíamos que Enzo Fernandez queria deixar o clube. Sabíamos havia muito tempo que ele queria sair."