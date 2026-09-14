Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
The Best FIFA Football Awards 2023 - Green Carpet ArrivalsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

John Obi Mikel revela o erro de transferência que está custando a Xabi Alonso e ao Chelsea nesta temporada

Mercado da bola
J. Mikel
E. Fernandez
Chelsea
Manchester City
Premier League
X. Alonso

John Obi Mikel criticou duramente o Chelsea por não contratar um substituto para o meio-campo depois de vender Enzo Fernandez ao Manchester City. O ex-meio-campista acredita que esse erro de transferência de £ 125 milhões é diretamente responsável pelos problemas defensivos de Xabi Alonso nesta temporada, apontando que a equipe sente desesperadamente a falta do lesionado Moises Caicedo para proteger a defesa.

  • Chelsea enfrenta críticas pela reposição de Fernandez

    O Chelsea tem enfrentado críticas severas por sua atuação na janela de transferências de verão, especificamente por sua incapacidade de garantir um substituto para Fernandez. O meio-campista saiu para o Manchester City no último dia da janela por uma taxa recorde de £ 125 milhões.

    Embora um acordo pelo jovem do Monaco, Lamine Camara, tenha desmoronado no último momento, Mikel expressou sua profunda frustração no podcast Obi One. "Essa é uma posição que o clube não conseguiu reforçar durante a janela de transferências. Nós falhamos", afirmou Mikel. "Sabíamos que Enzo Fernandez queria deixar o clube. Sabíamos havia muito tempo que ele queria sair."

    • Publicidade
  • Xabi AlonsoGetty Images

    Dificuldades defensivas sob o comando de Xabi Alonso

    Mikel continuou destacando como a falta de cobertura no meio-campo defensivo afetou severamente Alonso e seu elenco. O Chelsea marcou 18 gols, mas sofreu 12 em seis partidas nesta temporada, incluindo um recente empate por 2 a 2 com o Hull City.

    "Sim, temos £ 125 milhões parados no banco, mas não conseguimos trazer outro jogador, e é por isso que estamos sofrendo agora", explicou Mikel. "Falamos sobre estar sofrendo gols. Sim, podemos culpar a defesa, mas você precisa de pelo menos dois volantes para conseguir dar cobertura e proteger a linha de quatro defensiva nesse sistema. Você precisa disso porque vai ficar exposto."

  • A ausência de Moises Caicedo

    O clube depende muito do retorno de Caicedo, limitado a apenas 14 minutos nesta temporada por uma lesão na panturrilha. Mikel acredita que o time vai melhorar drasticamente quando o meio-campista voltar a campo ao lado de Romeo Lavia ou Reece James. "Assim que ele voltar, acho que seremos um time muito melhor. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso", acrescentou Mikel. "Então, quando tivermos Caicedo de volta, com sua resistência, com essa energia que ele tem para conseguir cobrir duas, três posições, quebrando jogadas, isso vai nos deixar muito mais sólidos."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    O que acontece agora com o Chelsea?

    O Chelsea espera que Caicedo possa voltar à forma física ideal a tempo da próxima partida. Alonso e seu elenco atravessam o oeste de Londres para enfrentar o Brentford na noite de sexta-feira, quando o técnico exigirá uma vitória muito necessária para dar início à campanha da equipe na Premier League e corrigir sua defesa vulnerável.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich crest
Norwich
NOR
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Chelsea crest
Chelsea
CHE