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John McGinn insiste que o Aston Villa "não tem teto" enquanto o clube mira o título da Supercopa contra o PSG
Um Villa de cara nova encara os gigantes franceses
Este confronto repete as quartas de final da Champions League de 2024-25, um duelo que provou que o Villa podia competir com os melhores. Embora tenha acabado eliminado por 5 a 4 no placar agregado, a vibrante vitória por 3 a 2 no jogo de volta, no Villa Park, serviu de aviso ao resto da Europa. No entanto, o elenco que Emery leva para a final de quarta-feira é significativamente diferente daquele que levou o PSG ao limite há apenas 18 meses.
Nomes importantes como Morgan Rogers, Lucas Digne e Youri Tielemans seguiram em frente, enquanto o meio-campista Amadou Onana está fora por causa de uma lesão de longa duração. Além disso, os astros Emi Martinez, Ezri Konsa e Ollie Watkins receberam um período extra de folga após suas campanhas na Copa do Mundo. Isso deixa Emery com um problema de escalação, já que apenas quatro jogadores que começaram aquela famosa noite em Birmingham devem aparecer no time titular na Áustria.
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A capitã segue confiante na evolução do Villa
Apesar da grande mudança no elenco, McGinn segue firme na convicção de que o clube está indo na direção certa. Depois de oito anos no clube, o capitão viu de perto a transformação de uma equipe que lutava na Championship para um time que compete na Champions League. McGinn está aproveitando o rótulo de azarão e a oportunidade de provar mais uma vez, no grande palco, que os céticos estão errados.
"Muita coisa mudou nos oito anos em que estou aqui", explicou McGinn. "Quando você contrata os melhores jovens talentos ingleses e os jogadores atuam no mais alto nível, vai haver interesse. Temos uma estrutura montada, padrões e regras que nos tornaram um sucesso. Estou muito animado com o novo Aston Villa."
"Temos nossa base principal, o mesmo técnico, os mesmos métodos e o mesmo desejo de conquistar mais. Muita gente achou que tínhamos atingido um teto há algumas temporadas, e provamos que estavam errados."
McGinn dá motivação enquanto Emery busca fazer história
McGinn nunca foi de fugir de uma zoeira de vestiário, mesmo que isso envolva destacar os raros fracassos de seu renomado treinador. Emery se consolidou como uma potência continental, conquistando um quinto título da Liga Europa em maio depois de levar o Aston Villa a uma vitória histórica sobre o Freiburg em Istambul, mas a Supercopa segue sendo a taça que escapou. Emery admitiu que o meio-campista escocês vinha provocando-o por causa de seu retrospecto no passado.
"Ele (apontando para McGinn) me lembrou na semana passada (da derrota para o Chelsea)", revelou Emery. "Claro, é uma oportunidade. Um troféu é algo que pode nos dar um momento especial. Disputar troféus é, como profissional, o nosso objetivo. O PSG é o favorito, mas estou ansioso para jogar e ver como podemos testar nossa capacidade nesta partida contra o PSG. Como treinador, como jogador, como clube, é um troféu. É algo que nos deixa orgulhosos de como somos e de como chegamos até aqui"
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Reformulação do elenco apresenta novos desafios
A tarefa do Villa em Salzburgo fica ainda mais difícil pelo fato de o time ter passado por uma transformação significativa desde o último encontro com o PSG. Isso significa que Emery provavelmente escalará um time titular com apenas quatro jogadores que começaram aquela dramática partida de quartas de final da Champions League. No entanto, o retorno de Boubacar Kamara ao grupo relacionado para o jogo representa um reforço, mesmo que o meio-campista ainda esteja recuperando o ritmo de jogo após uma grave lesão no joelho. Com mais de 6.000 torcedores do Villa viajando para a Áustria, o cenário está montado para Emery finalmente conquistar o único troféu que o assombra.
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