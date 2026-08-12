Apesar da grande mudança no elenco, McGinn segue firme na convicção de que o clube está indo na direção certa. Depois de oito anos no clube, o capitão viu de perto a transformação de uma equipe que lutava na Championship para um time que compete na Champions League. McGinn está aproveitando o rótulo de azarão e a oportunidade de provar mais uma vez, no grande palco, que os céticos estão errados.

"Muita coisa mudou nos oito anos em que estou aqui", explicou McGinn. "Quando você contrata os melhores jovens talentos ingleses e os jogadores atuam no mais alto nível, vai haver interesse. Temos uma estrutura montada, padrões e regras que nos tornaram um sucesso. Estou muito animado com o novo Aston Villa."

"Temos nossa base principal, o mesmo técnico, os mesmos métodos e o mesmo desejo de conquistar mais. Muita gente achou que tínhamos atingido um teto há algumas temporadas, e provamos que estavam errados."