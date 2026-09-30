Ao chegar à sua 91ª partida pela seleção para igualar Jim Leighton no terceiro lugar, ao lado dele, na lista histórica de jogos da Escócia, o experiente meio-campista admitiu que a adaptação a uma nova identidade tática sob o comando de Pocognoli já enfrentou forte turbulência. Falando à BBC Scotland, McGinn reconheceu a dimensão do desafio: "Poderíamos ter ido melhor em alguns momentos, mas estamos começando um novo capítulo, aprendendo a jogar de uma forma diferente. Isso foi um grande revés para nós."

Ao refletir sobre a necessidade de absorver as lições de uma noite difícil, ele acrescentou: "Temos muito a aprender com isso, mas também muito a tirar disso."