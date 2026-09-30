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John McGinn admite que a Escócia sofreu um "grande revés", enquanto o início sem vitórias de Sebastien Pocognoli continua após a humilhação diante da Suíça
Começo desastroso no Hampden Park
McGinn reconheceu que a Escócia sofreu um grande revés ao ser derrotada por 3 a 0 pela Suíça na estreia de Pocognoli em casa. O meio-campista viu o plano de jogo de sua equipe desmoronar aos 11 minutos, quando Hendry recebeu um cartão vermelho direto por uma falta sendo o último homem. A dificuldade que se seguiu deixou o técnico recém-nomeado ainda em busca da primeira vitória após dois jogos pela Liga das Nações.
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McGinn reflete sobre uma noite difícil
Ao chegar à sua 91ª partida pela seleção para igualar Jim Leighton no terceiro lugar, ao lado dele, na lista histórica de jogos da Escócia, o experiente meio-campista admitiu que a adaptação a uma nova identidade tática sob o comando de Pocognoli já enfrentou forte turbulência. Falando à BBC Scotland, McGinn reconheceu a dimensão do desafio: "Poderíamos ter ido melhor em alguns momentos, mas estamos começando um novo capítulo, aprendendo a jogar de uma forma diferente. Isso foi um grande revés para nós."
Ao refletir sobre a necessidade de absorver as lições de uma noite difícil, ele acrescentou: "Temos muito a aprender com isso, mas também muito a tirar disso."
Elogios à tarefa ingrata de McBurnie
Em meio às consequências de uma dura derrota em casa, McGinn foi rápido em defender a incansável contribuição de Oli McBurnie, que foi obrigado a lutar sozinho no ataque depois que Stephen Welsh foi colocado em campo para restaurar a estrutura defensiva após a expulsão precoce de Hendry.
Destacando o comprometimento do atacante em circunstâncias difíceis, McGinn disse: "Achei que Oli McBurnie foi excepcional. Ele recebeu muitas críticas vestindo a camisa da Escócia, mas [este jogo] foi uma tarefa ingrata e ele deu tudo por nós."
Enfatizando o caráter necessário ao jogar com um homem a menos e cobrando resposta no jogo de volta, o meio-campista insistiu: "Ficar com 10 homens é um teste de caráter; você precisa se superar. É uma enorme curva de aprendizado para nós e, quando jogarmos contra eles fora de casa, precisamos vencer agora."
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Pocognoli sob pressão desde cedo
A atuação sem poder de fogo da Escócia ampliou para quatro partidas o seu jejum de gols pela primeira vez desde 1971, ao mesmo tempo em que estendeu para oito jogos a sua sequência sem sair de Hampden sem sofrer gols. O resultado também faz de Pocognoli o primeiro técnico da Escócia a começar com dois jogos sem vitória desde George Burley, em 2008. A pressão aumenta rapidamente antes do confronto de sábado, em Skopje, contra a Macedônia do Norte, seguido por outro compromisso em casa contra a Eslovênia.
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