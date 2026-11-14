John Fisher concorda em vender o San Jose Earthquakes ao cofundador da Alden, Heath Freeman, em acordo avaliado em US$ 625 milhões, segundo informações
- San Jose Earthquakes
Uma venda significativa
O acordo de US$ 625 milhões, segundo informações, inclui o Earthquakes e seu estádio, o PayPal Park. Em comparação, o Real Salt Lake e o Utah Royals, da NWSL, foram vendidos por um total de US$ 400 milhões em 2022 e mudaram de mãos novamente no ano passado por cerca de US$ 600 milhões. O Earthquakes é considerado uma das equipes de menor valor da MLS, com a Forbes colocando o clube na 22ª posição de seu ranking anual de valor das franquias, avaliado em US$ 540 milhões (embora se diga que esse valor aumentou 7%).
- Getty
A passagem de Fisher por San Jose
Fisher comprou o San Jose Earthquakes em 2007, após dois anos de paralisação oficial, por apenas US$ 20 milhões. Em 2015, graças a investimentos de Fisher e do governo local, o clube inaugurou o PayPal Park, um dos vários estádios construídos especificamente para o futebol na MLS.
As conquistas em campo, porém, foram mais difíceis de alcançar. O San Jose Earthquakes venceu o Supporters' Shield em 2012, temporada em que seu principal jogador, Chris Wondolowski, foi eleito MVP. Fora isso, o clube não conquistou outros troféus sob a propriedade de Fisher.
Ele anunciou a venda em um comunicado:
“Minha família e eu adoramos ser donos deste clube por quase 20 anos e somos extremamente gratos pelo apoio dos nossos torcedores, assim como pelo trabalho árduo de todos os nossos técnicos, jogadores e funcionários”, disse Fisher. “Gostaríamos de agradecer a Jared Shawlee e à equipe executiva pela liderança, e a toda a equipe administrativa do San Jose Earthquakes pelo compromisso com o clube, os torcedores e a comunidade.
“Temos muitas lembranças especiais, desde nosso primeiro jogo de volta, em 2008, a incrível cerimônia de início das obras do estádio, a conquista do Supporters' Shield e o dia em que vimos Wondo bater o recorde da MLS com quatro gols sob chuva torrencial. Heath compartilha nossa confiança neste clube e nesta comunidade, e traz a ambição e o comprometimento necessários para levar o San Jose Earthquakes adiante. Obrigado, San Jose.”
- Getty Images News
Uma história nos jornais
A trajetória de Freeman nos negócios inclui a propriedade de jornais. Ele é presidente e cofundador da Alden Global Capital, empresa de investimentos que tem entre seus jornais o Chicago Tribune, o Denver Post e o New York Daily News. A Alden tem sido criticada por jornalistas e sindicatos pelos cortes de pessoal em seus jornais. A empresa também foi dona do Baltimore Sun antes de vendê-lo em 2024.
No esporte, Freeman é sócio-administrador do Florida Freedom, equipe da Professional Bull Riders, e presidente-executivo da liga de vôlei de praia AVP. Ele também apoiou a Duke University, onde estudou. Em 2025, após uma doação de vários milhões de dólares feita por sua família, a universidade deu o nome de Freeman Field à área de jogo usada para futebol e lacrosse no Koskinen Stadium.
- Southsiders
Outros times para acompanhar?
A compra pode dar início a uma onda de mudanças de proprietários na MLS. O futuro do Vancouver Whitecaps ainda é incerto, sem um acordo para um novo estádio no horizonte. Enquanto isso, Joey Saputo, proprietário do Montreal há muitos anos, anunciou no início desta semana que colocou o clube à venda e não descartou a possibilidade de transferi-lo para outra cidade. O clube está presente em Montreal, de alguma forma, desde 1992.
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