Fisher comprou o San Jose Earthquakes em 2007, após dois anos de paralisação oficial, por apenas US$ 20 milhões. Em 2015, graças a investimentos de Fisher e do governo local, o clube inaugurou o PayPal Park, um dos vários estádios construídos especificamente para o futebol na MLS.

As conquistas em campo, porém, foram mais difíceis de alcançar. O San Jose Earthquakes venceu o Supporters' Shield em 2012, temporada em que seu principal jogador, Chris Wondolowski, foi eleito MVP. Fora isso, o clube não conquistou outros troféus sob a propriedade de Fisher.

Ele anunciou a venda em um comunicado:

“Minha família e eu adoramos ser donos deste clube por quase 20 anos e somos extremamente gratos pelo apoio dos nossos torcedores, assim como pelo trabalho árduo de todos os nossos técnicos, jogadores e funcionários”, disse Fisher. “Gostaríamos de agradecer a Jared Shawlee e à equipe executiva pela liderança, e a toda a equipe administrativa do San Jose Earthquakes pelo compromisso com o clube, os torcedores e a comunidade.

“Temos muitas lembranças especiais, desde nosso primeiro jogo de volta, em 2008, a incrível cerimônia de início das obras do estádio, a conquista do Supporters' Shield e o dia em que vimos Wondo bater o recorde da MLS com quatro gols sob chuva torrencial. Heath compartilha nossa confiança neste clube e nesta comunidade, e traz a ambição e o comprometimento necessários para levar o San Jose Earthquakes adiante. Obrigado, San Jose.”