Cristian Chivu abordou os debates táticos em torno da Inter de Milão, descartando a fixação sobre se a equipe atua com uma defesa de três ou de quatro homens. O técnico romeno destacou que os princípios centrais, a movimentação e as características dos jogadores determinam o desempenho do time, e não números rígidos.

Chivu insistiu que sua equipe pode se adaptar sempre que necessário.

"Para mim, o importante são os princípios de jogo, a maneira, e não o esquema", explicou Chivu. "Não temos garantia de que, jogando com quatro, você pode ganhar alguma coisa, assim como com três."