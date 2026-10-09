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"Joguei como ala aberto com Mourinho!" – Cristian Chivu usa história da carreira para apoiar Andy Diouf
Chivu descarta obsessão com formação
Cristian Chivu abordou os debates táticos em torno da Inter de Milão, descartando a fixação sobre se a equipe atua com uma defesa de três ou de quatro homens. O técnico romeno destacou que os princípios centrais, a movimentação e as características dos jogadores determinam o desempenho do time, e não números rígidos.
Chivu insistiu que sua equipe pode se adaptar sempre que necessário.
"Para mim, o importante são os princípios de jogo, a maneira, e não o esquema", explicou Chivu. "Não temos garantia de que, jogando com quatro, você pode ganhar alguma coisa, assim como com três."
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Elogiando o papel internacional de Diouf na lateral esquerda
Chivu demonstrou satisfação após ver o meio-campista Andy Diouf atuar como lateral-esquerdo pela França ao lado de estrelas como Kylian Mbappe e Ousmane Dembele. Recorrendo à própria carreira como jogador sob o comando de Jose Mourinho, Chivu elogiou a versatilidade de Diouf.
"Eu o vi e gostei dele", sorriu Chivu. "Fico satisfeito quando um jogador entende que não deve se prender a uma função fixa."
"Joguei como lateral-esquerdo, zagueiro e volante. Com Mourinho, cheguei até a jogar aberto pela ponta e ele me tirou depois de 27 minutos! Quanto mais coisas você sabe fazer, mais as suas chances aumentam."
Respondendo aos comentários de Boban sobre Sucic
Ao abordar as críticas de Zvonimir Boban sobre o tempo de jogo de Petar Sucic, Chivu defendeu o caminho de desenvolvimento do jovem meio-campista. Chivu observou que Sucic perdeu o início da pré-temporada após o nascimento de seu filho, mas segue sendo vital para os planos de longo prazo da Inter.
"Respeito muito o Zvone e conheço o contexto de suas declarações", observou Chivu.
"Petar é um jogador importante e sabemos o que ele pode oferecer agora e no futuro. Estamos felizes por tê-lo."
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Desenvolvimento de jovens ao lado de Aleksandar Stankovic
Chivu também elogiou o jovem meio-campista Aleksandar Stankovic, reiterando que cometer erros continua sendo uma parte natural do crescimento para talentos em ascensão.
"Para crescer, você também precisa passar pelos erros", concluiu Chivu. "Ele trabalha com seriedade para mostrar que sabe como se manter neste nível."
A Inter recebe o Parma no sábado, buscando colocar esses princípios táticos em prática no San Siro.
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