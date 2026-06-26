Apesar da derrota sem grande importância do ponto de vista esportivo, cresce a preocupação com o desempenho da seleção alemã. O técnico Julian Nagelsmann precisa, até a partida das oitavas de final na segunda-feira em Foxborough, não apenas encontrar a combinação certa entre técnica e garra — ele também precisa responder para si mesmo se o fato de ter minimizado os problemas logo após a partida foi sua análise genuína do jogo — ou se ele apenas queria proteger seus jogadores perante a opinião pública.

Enquanto jogadores como Deniz Undav (“Tive a sensação de que eles queriam mais do que nós”) e o capitão Joshua Kimmich avaliaram a partida de forma autocrítica, Nagelsmann repreendeu os especialistas e o apresentador Jürgen Klopp, Mats Hummels e Johannes B. Kerner na MagentaTV quando eles levantaram a questão da vontade. “Parem com essa bobagem”, disse o técnico da seleção alemã.

Marcel Reif, por sua vez, vê o risco de que outros adversários possam agora copiar o padrão do Equador para sufocar o fluxo de jogo alemão logo no início. Se jogadores criativos como Musiala ou Wirtz não encontrarem meios de lidar com a pressão física, há o risco, segundo Reif, de uma eliminação precoce na fase eliminatória.

A seleção nacional precisa entender que, em um torneio dessa magnitude, apenas um “jogo bonito” não é suficiente para se impor contra a elite mundial.

A Alemanha enfrentará, muito provavelmente, o Paraguai na oitava de final na segunda-feira (22h30). No entanto, teoricamente, o adversário ainda pode mudar até domingo.