Reif criticou principalmente a atitude do astro do Bayern nas disputas individuais contra os equatorianos, que jogaram com coragem e, com a vitória, garantiram o terceiro lugar no grupo e avançaram para as oitavas de final. A seleção alemã já tinha garantido a liderança do Grupo E antes mesmo da partida, mas a forma como atuou causou consternação entre os especialistas. Marcel Reif destacou especialmente Jamal Musiala no programa “Reif ist Live”, do site bild.de. “Musiala jogou ontem como se fosse futebol infantil. O Equador entra em todas as disputas – esse é o estilo de jogo deles, o que não deveria surpreender ninguém!”, avaliou o comentarista de 76 anos.
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"Jogou como se fosse futebol infantil!" Críticas severas a Jamal Musiala pela atuação na Copa do Mundo contra o Equador
Reif avaliou a atuação do astro do Bayern (nota 4,5 do SPOX), que, após sua longa lesão, ainda luta para recuperar a desenvoltura de antigamente, como um fracasso total. O jogador não conseguiu se impor em nenhum momento diante dos sul-americanos, que se mostraram fisicamente superiores. “Musiala não apareceu ontem”, disse Reif.
A falta de resistência física teria sido o fator decisivo nessa partida, razão pela qual Reif concluiu: “Eles não deixaram ele jogar ontem.”
"Foram dominados nos duelos": Jürgen Klopp também critica a abordagem dos astros da seleção alemã
Marcel Reif não foi o único a perceber uma deficiência na mentalidade e na garra da seleção alemã. Jürgen Klopp seguiu a mesma linha e criticou a falta de disposição dos jogadores em resistir fisicamente. “Precisamos acelerar o ritmo agora. Temos que entrar em campo com, no mínimo, a mesma intensidade. Fomos dominados nas disputas”, explicou Klopp na MagentaTV.
A falta de resistência no meio-campo se estendeu por toda a equipe. Reif destacou que os jogadores do Equador agiram de forma consistente: “O estilo deles é: entram em todas as disputas e não medem forças.” E continuou: “O único que realmente resistiu foi na jogada com o Tah, quando ele mandou o Valencia, se não me engano, para o próprio banco de reservas, porque o outro queria brigar e empurrá-lo. Aí o Tah mostrou a ele como se faz. Isso faz parte do jogo.”
A seleção alemã provavelmente enfrentará o Paraguai nas oitavas de final
Apesar da derrota sem grande importância do ponto de vista esportivo, cresce a preocupação com o desempenho da seleção alemã. O técnico Julian Nagelsmann precisa, até a partida das oitavas de final na segunda-feira em Foxborough, não apenas encontrar a combinação certa entre técnica e garra — ele também precisa responder para si mesmo se o fato de ter minimizado os problemas logo após a partida foi sua análise genuína do jogo — ou se ele apenas queria proteger seus jogadores perante a opinião pública.
Enquanto jogadores como Deniz Undav (“Tive a sensação de que eles queriam mais do que nós”) e o capitão Joshua Kimmich avaliaram a partida de forma autocrítica, Nagelsmann repreendeu os especialistas e o apresentador Jürgen Klopp, Mats Hummels e Johannes B. Kerner na MagentaTV quando eles levantaram a questão da vontade. “Parem com essa bobagem”, disse o técnico da seleção alemã.
Marcel Reif, por sua vez, vê o risco de que outros adversários possam agora copiar o padrão do Equador para sufocar o fluxo de jogo alemão logo no início. Se jogadores criativos como Musiala ou Wirtz não encontrarem meios de lidar com a pressão física, há o risco, segundo Reif, de uma eliminação precoce na fase eliminatória.
A seleção nacional precisa entender que, em um torneio dessa magnitude, apenas um “jogo bonito” não é suficiente para se impor contra a elite mundial.
A Alemanha enfrentará, muito provavelmente, o Paraguai na oitava de final na segunda-feira (22h30). No entanto, teoricamente, o adversário ainda pode mudar até domingo.