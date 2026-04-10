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Harry KaneGetty
Tim Ursinus

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"Jogou acima do limite da dor": Vincent Kompany dá notícias sobre o estado de Harry Kane antes da partida de volta entre o Bayern de Munique e o Real Madrid

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H. Kane
V. Kompany

Harry Kane já está totalmente recuperado? Antes do jogo da Bundesliga entre o FC Bayern de Munique e o FC St. Pauli, o técnico Vincent Kompany deu uma atualização interessante.

Antes da partida de volta contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, Kompany não revelou até que ponto vai recorrer à rotação no time do Hamburgo, que corre risco de rebaixamento, e também não confirmou a participação de Kane. 

  • ""Sinceramente, ainda não sei tudo; preciso das últimas informações do treino, saber como os rapazes estão se sentindo. Quero uma equipe que seja tão exigida quanto a que enfrentou o Madrid — que tenha a concentração, a motivação e a intensidade do Madrid — isso normalmente nunca é um problema para nós", disse ele em uma coletiva de imprensa na sexta-feira e enfatizou: "Quando fizermos as substituições, não queremos perder o que fizemos até agora."

    Antes da vitória espetacular por 2 a 1 no Bernabéu na terça-feira, havia dúvidas especialmente sobre a escalação de Kane, que havia tido problemas no tornozelo e também não havia jogado pela seleção inglesa durante a pausa para os jogos internacionais. No fim das contas, porém, o artilheiro inglês estava no time titular e ainda marcou o gol do 2 a 0. Ele também participou do gol que abriu o placar.

    No entanto, surgiu a suspeita de que Kane não estava 100% em forma. Em algumas jogadas, ele parecia um pouco descoordenado. Kompany também confirmou isso, de certa forma. O atacante “jogou um pouco acima do limite da dor”, disse o belga. Ao mesmo tempo, ele admitiu: “Mas no dia seguinte não houve reação, e isso é o mais importante.”

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kompany ainda não sabe quem vai começar contra o St. Pauli

    Kompany comentou sobre uma possível rotação: “Temos que analisar o que fizemos nesta temporada: só chegamos a este ponto em 10 de abril porque toda a equipe se empenhou. Se fizermos uma ou duas alterações, é porque já temos feito isso durante toda a temporada. Em novembro ou outubro, poderíamos ter questionado se isso era certo ou não. Mas, agora que chegamos até aqui, não dá mais para questionar isso. Não vamos mudar nada contra o St. Pauli. A competição interna também nos dá ânimo. Conheço isso da minha carreira e acredito que isso nos ajuda a elevar nosso nível. Ainda não sei quem vai jogar; vou pensar nisso hoje à noite.”

    A seis rodadas do fim, o Bayern está praticamente garantido como campeão. A vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, é de nove pontos. O St. Pauli, por outro lado, luta para não cair. O time ocupa a posição de rebaixamento. Com uma vitória surpreendente contra o Bayern, eles poderiam ultrapassar o 1. FC Köln ou o SV Werder Bremen, que se enfrentam no domingo. 

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