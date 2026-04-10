"Jogou acima do limite da dor": Vincent Kompany dá notícias sobre o estado de Harry Kane antes da partida de volta entre o Bayern de Munique e o Real Madrid

""Sinceramente, ainda não sei tudo; preciso das últimas informações do treino, saber como os rapazes estão se sentindo. Quero uma equipe que seja tão exigida quanto a que enfrentou o Madrid — que tenha a concentração, a motivação e a intensidade do Madrid — isso normalmente nunca é um problema para nós", disse ele em uma coletiva de imprensa na sexta-feira e enfatizou: "Quando fizermos as substituições, não queremos perder o que fizemos até agora."

Antes da vitória espetacular por 2 a 1 no Bernabéu na terça-feira, havia dúvidas especialmente sobre a escalação de Kane, que havia tido problemas no tornozelo e também não havia jogado pela seleção inglesa durante a pausa para os jogos internacionais. No fim das contas, porém, o artilheiro inglês estava no time titular e ainda marcou o gol do 2 a 0. Ele também participou do gol que abriu o placar.

No entanto, surgiu a suspeita de que Kane não estava 100% em forma. Em algumas jogadas, ele parecia um pouco descoordenado. Kompany também confirmou isso, de certa forma. O atacante “jogou um pouco acima do limite da dor”, disse o belga. Ao mesmo tempo, ele admitiu: “Mas no dia seguinte não houve reação, e isso é o mais importante.”