A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao vencer a Espanha nos pênaltis na final da Eurocopa, fez exatamente isso. Não foi nada fácil para a Inglaterra na Suíça, com uma disputa por pênaltis também sendo necessária para bater a Suécia nas quartas de final e a prorrogação sendo precisa na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no fim das contas, o time de Sarina Wiegman saiu por cima mais uma vez, se vingando da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.
Em 2026, a Inglaterra tentou derrubar a Espanha mais uma vez, desta vez no grupo de qualificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança da tabela se classificaria automaticamente para o torneio no Brasil, enquanto o caminho dos playoffs aguardava o restante. Infelizmente, a Espanha conseguiu sua vingança sobre a Inglaterra nesta ocasião, condenando o time de Wiegman aos playoffs, que acontecerão na segunda metade de 2026.
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