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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

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Jogos e resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2026: calendário de partidas, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
World Cup
Futebol feminino

Guia completo do ano da Inglaterra, incluindo como assistir aos jogos ao vivo e mais

A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao vencer a Espanha nos pênaltis na final da Eurocopa, fez exatamente isso. Não foi nada fácil para a Inglaterra na Suíça, com uma disputa por pênaltis também sendo necessária para bater a Suécia nas quartas de final e a prorrogação sendo precisa na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no fim das contas, o time de Sarina Wiegman saiu por cima mais uma vez, se vingando da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Em 2026, a Inglaterra tentou derrubar a Espanha mais uma vez, desta vez no grupo de qualificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança da tabela se classificaria automaticamente para o torneio no Brasil, enquanto o caminho dos playoffs aguardava o restante. Infelizmente, a Espanha conseguiu sua vingança sobre a Inglaterra nesta ocasião, condenando o time de Wiegman aos playoffs, que acontecerão na segunda metade de 2026.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre o calendário da Inglaterra, seus jogos, resultados e como assistir à equipe.

  • Quais resultados a Inglaterra teve em 2026?

    A Inglaterra teve um início fantástico na campanha de classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, vencendo todos os seus quatro primeiros jogos, incluindo um contra a Espanha em Wembley, para ficar na liderança do grupo com duas partidas por disputar. Isso significava que a Inglaterra estava em posição privilegiada para a única vaga de classificação automática em jogo, precisando apenas de um ponto no jogo fora de casa contra a Espanha, em 5 de junho, para garantir seu lugar no torneio no Brasil.

    Infelizmente, nada saiu como planejado em Mallorca, porém, já que a Inglaterra sofreu sua derrota mais pesada da era Wiegman, e a maior em 17 anos no geral, enquanto a Espanha venceu por 4 a 0 para assumir a liderança do grupo de classificação. Isso fez com que a Inglaterra precisasse de um enorme favor da Islândia, que não conseguiu fazê-lo, ao perder por 6 a 1 para a Espanha e tornar sem sentido a própria vitória da Inglaterra sobre a Ucrânia, deixando a equipe destinada aos play-offs.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quais jogos a seleção feminina da Inglaterra tem em 2026?

    Haverá duas fases de play-offs da Copa do Mundo, ambas em confrontos de ida e volta. O primeiro confronto acontecerá na pausa internacional de outubro, com a Inglaterra enfrentando a Grécia, equipe atualmente na 59ª posição do ranking mundial. Os dois jogos serão os primeiros encontros da história entre as duas seleções no futebol internacional feminino.

    Se vencer, a Inglaterra avançará à segunda e última fase, na qual Eslováquia ou Ucrânia, que a Inglaterra acabou de derrotar duas vezes, estará à sua espera. Esses jogos serão disputados na pausa internacional entre o fim de novembro e o início de dezembro, com o sorteio marcado para 18 de junho.

  • Como assistir à seleção feminina da Inglaterra em 2026

    Os direitos de transmissão dos jogos da seleção feminina da Inglaterra não são os mesmos da equipe masculina, com a ITV sendo a emissora responsável pelos jogos da Inglaterra. As partidas são exibidas ao vivo em seus vários canais, muitas vezes na ITV1 ou na ITV4, e também na ITVX, seu serviço de streaming.

    Se a Inglaterra enfrentar Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte, porém, isso pode mudar. A BBC detém os direitos de transmissão dos jogos das demais seleções das Home Nations e, por isso, a viagem da Inglaterra a Glasgow para enfrentar a Escócia no fim de 2023 foi transmitida pela BBC One, e não pela ITV, naquela ocasião.

    Para os torcedores da Inglaterra nos Estados Unidos, fuboTVé a melhor opção para assistir aos jogos da Inglaterra. De modo geral, a FOX e a FS1 exibiram jogos do Campeonato Europeu, enquanto algumas partidas também são transmitidas pela ESPN.

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  • Classificação do grupo das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 da Inglaterra

    Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - Grupo A3

    PosTimeJVEDSGPts
    1Espanha6501+1815
    2Inglaterra6501+815
    3Islândia6204-96
    4Ucrânia6006-170

    As equipes que terminarem em segundo, terceiro e quarto ainda terão a chance de se classificar para a Copa do Mundo por meio dos playoffs, com as seleções em segundo e terceiro sendo cabeças de chave.

  • Jogos da Inglaterra em 2026

    DataHorário (Reino Unido)PartidaCompetiçãoEstádio
    3 de março17hUcrânia 1-6 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de março12h30Inglaterra 2-0 Islândiaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19hInglaterra 1-0 Espanhaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposWembley Stadium, Londres
    18 de abril17h30Islândia 0-1 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 de junho20hEspanha 4-0 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junho20hInglaterra 3-0 Ucrâniaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de outubro17h30Grécia x Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - playoff, primeira fasePankritio Stadium, Heraklion
    13 de outubro19h30Inglaterra x Gréciaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - playoff, primeira faseKing Power Stadium, Leicester

    Mais jogos e detalhes para 2026 serão divulgados no devido tempo.