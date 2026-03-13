Jogos e resultados da Seleção Feminina da Inglaterra em 2026: calendário das Lionesses, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

A seleção feminina da Inglaterra chegou a 2025 com um grande objetivo: defender o título europeu. Ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, elas conseguiram exatamente isso. Não foi nada fácil para as Lionesses na Suíça, com a necessidade de uma disputa de pênaltis para vencer a Suécia nas quartas de final e da prorrogação na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no final das contas, a equipe de Sarina Wiegman saiu vitoriosa mais uma vez, vingando-se da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.
Agora, com as atenções voltadas para 2026, a Inglaterra buscará derrotar a Espanha mais uma vez, desta vez na fase de classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminar na liderança da tabela se classificará automaticamente para o torneio no Brasil, com a repescagem aguardando as demais. É fundamental, portanto, que as Lionesses comecem com tudo, e elas esperam que um final positivo de 2025 as ajude a fazer exatamente isso.
