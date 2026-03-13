England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai



Jogos e resultados da Seleção Feminina da Inglaterra em 2026: calendário das Lionesses, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

Um guia completo sobre o ano da seleção feminina da Inglaterra, incluindo como assistir aos jogos ao vivo e muito mais

A seleção feminina da Inglaterra chegou a 2025 com um grande objetivo: defender o título europeu. Ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, elas conseguiram exatamente isso. Não foi nada fácil para as Lionesses na Suíça, com a necessidade de uma disputa de pênaltis para vencer a Suécia nas quartas de final e da prorrogação na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no final das contas, a equipe de Sarina Wiegman saiu vitoriosa mais uma vez, vingando-se da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Agora, com as atenções voltadas para 2026, a Inglaterra buscará derrotar a Espanha mais uma vez, desta vez na fase de classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminar na liderança da tabela se classificará automaticamente para o torneio no Brasil, com a repescagem aguardando as demais. É fundamental, portanto, que as Lionesses comecem com tudo, e elas esperam que um final positivo de 2025 as ajude a fazer exatamente isso.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação, os jogos e os resultados da Inglaterra, além de como assistir à equipe.

  • Quais são os jogos da Seleção Feminina da Inglaterra em 2026?

    As eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 terão início no começo de 2026. Em novembro, a Inglaterra conheceu seus adversários nessa fase, com as Lionesses enfrentando Espanha, Ucrânia e Islândia no Grupo A3. Somente o primeiro lugar na tabela garantirá a classificação automática para o torneio no Brasil. Se a Inglaterra terminar em segundo, terceiro ou mesmo quarto lugar, ainda avançará para as rodadas de repescagem, onde vencer duas partidas de ida e volta permitiria que se classificasse para a Copa do Mundo. 

    As eliminatórias da fase de grupos acontecerão em março, abril e junho de 2026, com as rodadas de repescagem ocorrendo no final do ano. A Inglaterra confirmou as datas desses seis primeiros jogos, embora todos os locais e horários de início ainda não tenham sido divulgados. Devido à situação na Ucrânia, as Lionesses viajarão para a Turquia para essa partida fora de casa e jogarão em campo neutro.

    Como assistir à Seleção Feminina da Inglaterra em 2026

    Os direitos de transmissão dos jogos da seleção feminina da Inglaterra não são os mesmos da seleção masculina, sendo a ITV a emissora responsável pelas “Lionesses”. Os jogos são transmitidos ao vivo em seus diversos canais, geralmente no ITV1 ou no ITV4, e também no ITVX, seu serviço de streaming.

    No entanto, se a Inglaterra jogar contra a Escócia, o País de Gales ou a Irlanda do Norte, isso pode mudar. A BBC detém os direitos de transmissão dos jogos para as demais nações do Reino Unido e, por isso, a viagem da Inglaterra a Glasgow para enfrentar a Escócia no final de 2023 foi transmitida pela BBC One em vez da ITV naquela ocasião.

    Para os torcedores da Inglaterra nos Estados Unidos, o fuboTVé a melhor opção para assistir aos jogos envolvendo as Lionesses. De modo geral, a FOX e a FS1 transmitiram os jogos do Campeonato Europeu, enquanto alguns jogos também são transmitidos pela ESPN.

  • Classificação do grupo de eliminatórias da Inglaterra Feminina para a Copa do Mundo Feminina de 2027

    Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - Grupo A3

    PosSeleçãoJVEmpDDif. de golsPontos
    1Inglaterra2200+76
    2Espanha2200+56
    3Islândia2002-50
    4Ucrânia2002-70

    As seleções que terminarem em segundo, terceiro e quarto lugar ainda terão a chance de se classificar para a Copa do Mundo através das repescagens.

  • Calendário da Seleção Feminina da Inglaterra em 2026

    DataHora (Reino Unido)PartidaCompetiçãoLocal
    3 de março17hUcrânia 1 x 6 InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Mardan, Antália
    7 de março12h30Inglaterra 2 x 0 IslândiaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19hInglaterra x EspanhaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio de Wembley, Londres
    18 de abrilA confirmarIslândia x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 de junhoA confirmarEspanha x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junho20hInglaterra x UcrâniaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Hill Dickinson, Liverpool

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.

