A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao vencer a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, foi exatamente o que fez. A campanha na Suíça não foi nada fácil para a equipe inglesa, que também precisou dos pênaltis para superar a Suécia nas quartas de final e da prorrogação para vencer a Itália na semifinal. No fim, a equipe de Sarina Wiegman voltou a conquistar o título e deu o troco na Espanha pela derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Em 2026, a Inglaterra buscava superar a Espanha mais uma vez, agora no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança do grupo garantiria vaga direta no torneio no Brasil; as demais teriam de disputar a repescagem. Desta vez, porém, a Espanha deu o troco na seleção inglesa e levou a equipe de Wiegman à repescagem, que será disputada no segundo semestre de 2026.

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