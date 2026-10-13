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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Jogos e resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2026: calendário, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
World Cup
Futebol feminino

Guia completo do ano da seleção feminina da Inglaterra, incluindo como assistir aos jogos ao vivo e muito mais

A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao vencer a Espanha nos pênaltis na final do Campeonato Europeu, foi exatamente o que fez. A campanha na Suíça não foi nada fácil para a equipe inglesa, que também precisou dos pênaltis para superar a Suécia nas quartas de final e da prorrogação para vencer a Itália na semifinal. No fim, a equipe de Sarina Wiegman voltou a conquistar o título e deu o troco na Espanha pela derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Em 2026, a Inglaterra buscava superar a Espanha mais uma vez, agora no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança do grupo garantiria vaga direta no torneio no Brasil; as demais teriam de disputar a repescagem. Desta vez, porém, a Espanha deu o troco na seleção inglesa e levou a equipe de Wiegman à repescagem, que será disputada no segundo semestre de 2026.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o calendário, os jogos e os resultados da Inglaterra, além de como assistir à equipe.

  • Quais foram os resultados da seleção feminina da Inglaterra em 2026?

    A Inglaterra teve um início fantástico nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, vencendo seus quatro primeiros jogos, incluindo um contra a Espanha em Wembley, e chegou à liderança do grupo com duas partidas restantes. Com isso, a seleção inglesa estava em posição privilegiada para conquistar a única vaga direta em disputa: bastava um empate fora de casa contra a Espanha, em 5 de junho, para garantir sua presença no torneio no Brasil.

    Em Mallorca, porém, nada saiu como planejado. A Inglaterra sofreu sua pior derrota sob o comando de Wiegman, e a maior em 17 anos, ao perder por 4 a 0 para a Espanha, que assumiu a liderança do grupo. A seleção inglesa passou, então, a depender de um grande favor da Islândia, que não veio: a equipe islandesa perdeu por 6 a 1 para a Espanha, tornando inútil a vitória da própria Inglaterra sobre a Ucrânia e deixando a seleção inglesa com a repescagem como único caminho.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quais são os jogos da seleção feminina da Inglaterra em 2026?

    Com isso, a Inglaterra precisou disputar duas fases de repescagem para a Copa do Mundo, ambas em confrontos de ida e volta. A primeira ocorreu na data Fifa de outubro, quando a seleção inglesa venceu a Grécia, então 59ª colocada no ranking mundial, e avançou à segunda fase.

    Agora, a Inglaterra enfrentará a Ucrânia, que já derrotou duas vezes em 2026, na última data Fifa do ano. A vencedora garantirá vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

    Se superar a repescagem e garantir sua vaga no torneio, a Inglaterra conhecerá suas adversárias na fase de grupos no sorteio de 11 de dezembro.

  • Como assistir à seleção feminina da Inglaterra em 2026

    Os direitos de transmissão dos jogos da seleção feminina da Inglaterra são diferentes dos da seleção masculina. A ITV transmite as partidas da equipe feminina. Os jogos são exibidos ao vivo em seus diversos canais, frequentemente na ITV1 ou na ITV4, e também no ITVX, seu serviço de streaming.

    Isso pode mudar, porém, se a Inglaterra enfrentar a Escócia, o País de Gales ou a Irlanda do Norte. A BBC detém os direitos de transmissão dos jogos das demais nações do Reino Unido. Por isso, a partida da Inglaterra contra a Escócia em Glasgow, no fim de 2023, foi transmitida pela BBC One, e não pela ITV.

    Para os torcedores da Inglaterra nos Estados Unidos, a fuboTVé a melhor opção para assistir aos jogos da seleção feminina. De modo geral, a FOX e a FS1 exibiram os jogos do Campeonato Europeu, enquanto algumas partidas também são transmitidas pela ESPN.

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  • Jogos da seleção feminina da Inglaterra em 2026

    DataHorário (Reino Unido)JogoCompetiçãoLocal
    3 de março17hUcrânia 1-6 InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de março12h30Inglaterra 2-0 IslândiaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19hInglaterra 1-0 EspanhaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposWembley Stadium, Londres
    18 de abril17h30Islândia 0-1 InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 de junho20hEspanha 4-0 InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junho20hInglaterra 3-0 UcrâniaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de outubro17h30Grécia 1-3 InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: primeira fase da repescagemPankritio Stadium, Heraklion
    13 de outubro19h30Inglaterra 5-0 GréciaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: primeira fase da repescagemKing Power Stadium, Leicester
    novembro de 2026A confirmarUcrânia x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: segunda fase da repescagemA confirmar
    dezembro de 2026A confirmarInglaterra x UcrâniaEliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027: segunda fase da repescagemA confirmar

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.