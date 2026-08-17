A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao bater a Espanha nos pênaltis na final da Eurocopa, fez exatamente isso. Não foi nada fácil para a Inglaterra na Suíça, com uma disputa por pênaltis também sendo necessária para vencer a Suécia nas quartas de final e a prorrogação sendo necessária na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no fim das contas, o time de Sarina Wiegman saiu por cima mais uma vez, se vingando da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Em 2026, a Inglaterra tentava derrubar a Espanha mais uma vez, desta vez no grupo das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança da tabela se classificaria automaticamente para o torneio no Brasil, enquanto o caminho da repescagem aguardava as demais. Infelizmente, a Espanha conseguiria sua revanche sobre a Inglaterra nesta ocasião, condenando o time de Wiegman à repescagem, que acontecerá na segunda metade de 2026.

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