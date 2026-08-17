Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Jogos e resultados da Inglaterra em 2026: calendário de partidas, canais de TV, transmissões ao vivo e como assistir

Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
World Cup
Futebol feminino

Guia completo do ano da Inglaterra, incluindo como assistir aos jogos ao vivo e mais

A seleção feminina da Inglaterra entrou em 2025 com um grande objetivo: defender seu título europeu. Ao bater a Espanha nos pênaltis na final da Eurocopa, fez exatamente isso. Não foi nada fácil para a Inglaterra na Suíça, com uma disputa por pênaltis também sendo necessária para vencer a Suécia nas quartas de final e a prorrogação sendo necessária na vitória sobre a Itália na semifinal. Mas, no fim das contas, o time de Sarina Wiegman saiu por cima mais uma vez, se vingando da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Em 2026, a Inglaterra tentava derrubar a Espanha mais uma vez, desta vez no grupo das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminasse na liderança da tabela se classificaria automaticamente para o torneio no Brasil, enquanto o caminho da repescagem aguardava as demais. Infelizmente, a Espanha conseguiria sua revanche sobre a Inglaterra nesta ocasião, condenando o time de Wiegman à repescagem, que acontecerá na segunda metade de 2026.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a agenda, os jogos e os resultados da Inglaterra e sobre como assistir à equipe.

  • Quais resultados a Inglaterra teve em 2026?

    A Inglaterra teve um início fantástico na campanha de classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, vencendo todos os seus quatro primeiros jogos, incluindo um contra a Espanha em Wembley, para assumir a liderança do grupo com duas partidas por disputar. Isso significava que a Inglaterra estava em ótima posição para ficar com a única vaga de classificação automática em jogo, precisando apenas de um ponto no duelo fora de casa com a Espanha, em 5 de junho, para garantir seu lugar no torneio no Brasil.

    Infelizmente, nada saiu como o planejado em Mallorca. A Inglaterra sofreu sua derrota mais pesada da era Wiegman, e a maior em 17 anos no geral, enquanto a Espanha venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do grupo de classificação. Com isso, a Inglaterra passou a depender de uma grande ajuda da Islândia, que não conseguiu oferecê-la, ao perder por 6 a 1 para a Espanha, tornando sem efeito a própria vitória inglesa sobre a Ucrânia e deixando a equipe destinada aos play-offs.

    • Publicidade
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quais jogos a Inglaterra tem em 2026?

    Haverá duas fases de play-offs da Copa do Mundo, ambas em confrontos de ida e volta. O primeiro confronto acontecerá na data Fifa de outubro, com a Inglaterra enfrentando a Grécia, equipe atualmente na 59ª colocação do ranking mundial. Os dois jogos serão os primeiros encontros da história entre as duas seleções no futebol feminino internacional.

    Se vencer, a Inglaterra avançará à segunda e última fase, na qual Eslováquia ou Ucrânia, que a Inglaterra acabou de derrotar duas vezes, será a adversária. Esses jogos serão disputados na data Fifa entre o fim de novembro e o início de dezembro, com o sorteio marcado para 18 de junho.

  • Como assistir à Inglaterra em 2026

    Os direitos de transmissão dos jogos da seleção feminina da Inglaterra não são os mesmos da equipe masculina, com a ITV sendo a emissora das partidas da Inglaterra. Os jogos são exibidos ao vivo em seus vários canais, muitas vezes na ITV1 ou na ITV4, e também no ITVX, seu serviço de streaming.

    Se a Inglaterra enfrentar Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte, porém, isso pode mudar. A BBC detém os direitos de transmissão dos jogos das demais seleções britânicas e, como resultado, a viagem da Inglaterra a Glasgow para enfrentar a Escócia no fim de 2023 foi exibida pela BBC One em vez da ITV naquela ocasião.

    Para os torcedores da Inglaterra nos Estados Unidos, a fuboTVé a melhor opção para assistir aos jogos da Inglaterra. De modo geral, FOX e FS1 exibiram os jogos da Eurocopa, enquanto algumas partidas também são transmitidas pela ESPN.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Classificação do grupo de Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 da Inglaterra

    Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 - Grupo A3

    PosTimeJVEDSGPts
    1Espanha6501+1815
    2Inglaterra6501+815
    3Islândia6204-96
    4Ucrânia6006-170

    As equipes que terminarem em segundo, terceiro e quarto ainda terão a chance de se classificar para a Copa do Mundo via play-offs, com as equipes em segundo e terceiro sendo cabeças de chave.

  • Jogos da Inglaterra em 2026

    DataHorário (Reino Unido)PartidaCompetiçãoLocal
    3 de março17hUcrânia 1-6 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Mardan, Antália
    7 de março12h30Inglaterra 2-0 Islândiaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19hInglaterra 1-0 Espanhaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio de Wembley, Londres
    18 de abril17h30Islândia 0-1 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstádio Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 de junho20hEspanha 4-0 Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junho20hInglaterra 3-0 Ucrâniaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de out.17h30Grécia x Inglaterraeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - playoff, 1ª faseEstádio Pankritio, Heraklion
    13 de out.19h30Inglaterra x Gréciaeliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 - playoff, 1ª faseKing Power Stadium, Leicester

    Mais partidas e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.