Getty/GOAL
Traduzido por
Jogos da Premier League 2026-27: Calendários completos do atual campeão Arsenal e dos candidatos ao título Manchester City, Liverpool, Manchester United e Chelsea
- Getty
Jogos do Arsenal na temporada 2026-27
Os Gunners encerraram em 2025-26 uma espera de 22 anos pelo título, conquistando seu primeiro campeonato da primeira divisão desde a lendária geração dos “Invincibles” de 2003-04. O gigante do norte de Londres, que também sofreu derrotas nas finais da Carabao Cup e da Liga dos Campeões na última temporada, dará início à sua busca por mais títulos importantes em casa, contra o recém-promovido Coventry, na partida de abertura na noite de sexta-feira.
Data
Horário do pontapé inicial (GMT)
Partida
21/08/2026
20h
Arsenal x Coventry City
29/08/2026
15h
Aston Villa x Arsenal
05/09/2026
15h
Arsenal x Chelsea
12/09/2026
15h
Sunderland x Arsenal
19/09/2026
15h
Brighton and Hove Albion x Arsenal
10/10/2026
15h
Arsenal x Leeds United
17/10/2026
15h
Nottingham Forest x Arsenal
24/10/2026
15h
Arsenal x Everton
31/10/2026
15h
Liverpool x Arsenal
07/11/2026
15h
Arsenal x Hull City
21/11/2026
15h
Newcastle United x Arsenal
28/11/2026
15h
Arsenal x Manchester City
02/12/2026
20h
Brentford x Arsenal
05/12/2026
15h
Tottenham Hotspur x Arsenal
12/12/2026
15h
Arsenal x Bournemouth
19/12/2026
15h
Arsenal x Manchester United
26/12/2026
15h
Crystal Palace x Arsenal
30/12/2026
20h
Fulham x Arsenal
02/01/2027
15h
Arsenal x Ipswich Town
06/01/2027
20h
Arsenal x Brentford
16/01/2027
15h
Hull City x Arsenal
23/01/2027
15h
Arsenal x Newcastle United
30/01/2027
15h
Manchester City x Arsenal
06/02/2027
15h
Arsenal x Liverpool
10/02/2027
20h
Ipswich Town x Arsenal
20/02/2027
15h
Arsenal x Fulham
27/02/2027
15h
Manchester United x Arsenal
03/03/2027
20h
Arsenal x Crystal Palace
13/03/2027
15h
Chelsea x Arsenal
20/03/2027
15h
Arsenal x Sunderland
10/04/2027
15h
Coventry City x Arsenal
17/04/2027
15h
Arsenal x Aston Villa
24/04/2027
15h
Bournemouth x Arsenal
01/05/2027
15h
Arsenal x Tottenham Hotspur
08/05/2027
15h
Leeds United x Arsenal
15/05/2027
15h
Arsenal x Nottingham Forest
23/05/2027
15h
Everton x Arsenal
30/05/2027
16h
Arsenal x Brighton and Hove Albion
- GOAL
Jogos do Manchester United na temporada 2026-27
Assim que a experiência malsucedida com Ruben Amorim chegou ao fim, os Red Devils se reorganizaram com estilo sob o comando de Michael Carrick — conquistando o terceiro lugar, a classificação para a Liga dos Campeões e um contrato definitivo para seu técnico interino. Considerado um dos possíveis candidatos ao título, o United dará início à temporada 2026-27 visitando o Hull City, recém-promovido à primeira divisão.
Data
Horário do início da partida (GMT)
Partida
22/08/2026
12h30
Hull City x Manchester United
29/08/2026
15h
Manchester United x Ipswich Town
05/09/2026
15h
Everton x Manchester United
12/09/2026
15h
Manchester United x Manchester City
19/09/2026
15h
Fulham x Manchester United
10/10/2026
15h
Manchester United x Tottenham Hotspur
17/10/2026
15h
Leeds United x Manchester United
24/10/2026
15h
Manchester United x Bournemouth
31/10/2026
15h
Chelsea x Manchester United
07/11/2026
15h
Manchester United x Aston Villa
21/11/2026
15h
Liverpool x Manchester United
28/11/2026
15h
Manchester United x Brentford
02/12/2026
20h
Newcastle United x Manchester United
05/12/2026
15h
Manchester United x Coventry City
12/12/2026
15h
Crystal Palace x Manchester United
19/12/2026
15h
Arsenal x Manchester United
26/12/2026
15h
Manchester United x Nottingham Forest
30/12/2026
20h
Manchester United x Sunderland
02/01/2027
15h
Brighton and Hove Albion x Manchester United
06/01/2027
20h
Manchester United x Newcastle United
16/01/2027
15h
Aston Villa x Manchester United
23/01/2027
15h
Manchester United x Liverpool
30/01/2027
15h
Brentford x Manchester United
06/02/2027
15h
Manchester United x Chelsea
10/02/2027
20h
Manchester United x Brighton and Hove Albion
20/02/2027
15h
Nottingham Forest x Manchester United
27/02/2027
15h
Manchester United x Arsenal
03/03/2027
20h
Sunderland x Manchester United
13/03/2027
15h
Manchester United x Everton
20/03/2027
15h
Manchester City x Manchester United
10/04/2027
15h
Manchester United x Hull City
17/04/2027
15h
Ipswich Town x Manchester United
24/04/2027
15h
Manchester United x Crystal Palace
01/05/2027
15h
Coventry City x Manchester United
08/05/2027
15h
Bournemouth x Manchester United
15/05/2027
15h
Manchester United x Leeds United
23/05/2027
15h
Tottenham Hotspur x Manchester United
30/05/2027
16h
Manchester United x Fulham
- Getty
Jogos do Liverpool na temporada 2026-27
Arne Slot foi demitido do cargo de técnico 12 meses após conquistar o título da Premier League, com o treinador holandês seguindo os passos do “Rei Egípcio” Mohamed Salah na saída do clube. Andoni Iraola agora está no comando do Anfield, e sua primeira partida oficial no cargo será uma difícil viagem ao St James’ Park para um confronto emocionante contra o Newcastle.
Data
Hora do início (GMT)
Partida
23/08/2026
16h30
Newcastle United x Liverpool
29/08/2026
15h
Liverpool x Nottingham Forest
05/09/2026
15h
Ipswich Town x Liverpool
12/09/2026
15h
Liverpool x Fulham
19/09/2026
15h
Bournemouth x Liverpool
10/10/2026
15h
Liverpool x Manchester City
17/10/2026
15h
Brentford x Liverpool
24/10/2026
15h
Liverpool x Brighton and Hove Albion
31/10/2026
15h
Liverpool x Arsenal
07/11/2026
15h
Crystal Palace x Liverpool
21/11/2026
15h
Liverpool x Manchester United
28/11/2026
15h
Everton x Liverpool
02/12/2026
20h
Liverpool x Sunderland
05/12/2026
15h
Chelsea x Liverpool
12/12/2026
15h
Liverpool x Leeds United
19/12/2026
15h
Liverpool x Tottenham Hotspur
26/12/2026
15h
Hull City x Liverpool
30/12/2026
20h
Aston Villa x Liverpool
02/01/2027
15h
Liverpool x Coventry City
06/01/2027
20h
Sunderland x Liverpool
16/01/2027
15h
Liverpool x Crystal Palace
23/01/2027
15h
Manchester United x Liverpool
30/01/2027
15h
Liverpool x Everton
06/02/2027
15h
Arsenal x Liverpool
10/02/2027
20h
Coventry City x Liverpool
20/02/2027
15h
Liverpool x Hull City
27/02/2027
15h
Tottenham Hotspur x Liverpool
03/03/2027
20h
Liverpool x Aston Villa
13/03/2027
15h
Liverpool x Ipswich Town
20/03/2027
15h
Fulham x Liverpool
10/04/2027
15h
Liverpool x Newcastle United
17/04/2027
15h
Nottingham Forest x Liverpool
24/04/2027
15h
Leeds United x Liverpool
01/05/2027
15h
Liverpool x Chelsea
08/05/2027
15h
Manchester City x Liverpool
15/05/2027
15h
Liverpool x Brentford
23/05/2027
15h
Brighton and Hove Albion x Liverpool
30/05/2027
16h
Liverpool x Bournemouth
- Getty
Calendário do Manchester City 2026-27
Após conquistar 20 títulos ao longo de 10 anos memoráveis, o City está entrando na era pós-Pep Guardiola. O ex-braço direito do catalão, Enzo Maresca, está pronto para assumir o comando e enfrentar o desafio de dar continuidade a uma trajetória de grande sucesso. Os atuais campeões da FA Cup e da Carabao Cup estreiam na nova temporada no “Super Sunday”, em casa, contra o Bournemouth.
Data
Hora do início da partida (GMT)
Partida
23/08/2026
14h
Manchester City x Bournemouth
29/08/2026
15h
Crystal Palace x Manchester City
05/09/2026
15h
Manchester City x Coventry City
12/09/2026
15h
Manchester United x Manchester City
19/09/2026
15h
Manchester City x Sunderland
10/10/2026
15h
Liverpool x Manchester City
17/10/2026
15h
Manchester City x Ipswich Town
24/10/2026
15h
Aston Villa x Manchester City
31/10/2026
15h
Manchester City x Brighton and Hove Albion
07/11/2026
15h
Nottingham Forest x Manchester City
21/11/2026
15h
Manchester City x Fulham
28/11/2026
15h
Arsenal x Manchester City
02/12/2026
20h
Manchester City x Leeds United
05/12/2026
15h
Brentford x Manchester City
12/12/2026
15h
Manchester City x Chelsea
19/12/2026
15h
Manchester City x Hull City
26/12/2026
15h
Newcastle United x Manchester City
30/12/2026
20h
Everton x Manchester City
02/01/2027
15h
Manchester City x Tottenham Hotspur
06/01/2027
20h
Leeds United x Manchester City
16/01/2027
15h
Manchester City x Nottingham Forest
23/01/2027
15h
Brighton and Hove Albion x Manchester City
30/01/2027
15h
Manchester City x Arsenal
06/02/2027
15h
Fulham x Manchester City
10/02/2027
20h
Tottenham Hotspur x Manchester City
20/02/2027
15h
Manchester City x Newcastle United
27/02/2027
15h
Hull City x Manchester City
03/03/2027
20h
Manchester City x Everton
13/03/2027
15h
Coventry City x Manchester City
20/03/2027
15h
Manchester City x Manchester United
10/04/2027
15h
Bournemouth x Manchester City
17/04/2027
15h
Manchester City x Crystal Palace
24/04/2027
15h
Chelsea x Manchester City
01/05/2027
15h
Manchester City x Brentford
08/05/2027
15h
Manchester City x Liverpool
15/05/2027
15h
Ipswich Town x Manchester City
23/05/2027
15h
Manchester City x Aston Villa
30/05/2027
16h
Sunderland x Manchester City
- Getty
Jogos do Chelsea na temporada 2026-27
Xabi Alonso está de volta ao futebol inglês em Stamford Bridge: o ex-meio-campista do Liverpool e ex-técnico do Real Madrid, campeão da Copa do Mundo, é o mais recente nome a passar pela “porta giratória” do Chelsea. O espanhol estará sob pressão para reverter imediatamente a situação de uma equipe que não disputará competições europeias na temporada 2026-27. Os Blues estreiam na primeira edição do “Monday Night Football”, enfrentando o Fulham em um clássico do oeste de Londres.
Data
Hora do início da partida (GMT)
Partida
24/08/2026
20h
Fulham x Chelsea
29/08/2026
15h
Chelsea x Brighton and Hove Albion
05/09/2026
15h
Arsenal x Chelsea
12/09/2026
15h
Chelsea x Hull City
19/09/2026
15h
Brentford x Chelsea
10/10/2026
15h
Chelsea x Bournemouth
17/10/2026
15h
Everton x Chelsea
24/10/2026
15h
Chelsea x Tottenham Hotspur
31/10/2026
15h
Chelsea x Manchester United
07/11/2026
15h
Sunderland x Chelsea
21/11/2026
15h
Chelsea x Leeds United
28/11/2026
15h
Nottingham Forest x Chelsea
02/12/2026
20h
Chelsea x Crystal Palace
05/12/2026
15h
Chelsea x Liverpool
12/12/2026
15h
Manchester City x Chelsea
19/12/2026
15h
Chelsea x Aston Villa
26/12/2026
15h
Coventry City x Chelsea
30/12/2026
20h
Ipswich Town x Chelsea
02/01/2027
15h
Chelsea x Newcastle United
06/01/2027
20h
Crystal Palace x Chelsea
16/01/2027
15h
Chelsea x Sunderland
23/01/2027
15h
Leeds United x Chelsea
30/01/2027
15h
Chelsea x Nottingham Forest
06/02/2027
15h
Manchester United x Chelsea
10/02/2027
20h
Newcastle United x Chelsea
20/02/2027
15h
Chelsea x Ipswich Town
27/02/2027
15h
Aston Villa x Chelsea
03/03/2027
20h
Chelsea x Coventry City
13/03/2027
15h
Chelsea x Arsenal
20/03/2027
15h
Hull City x Chelsea
10/04/2027
15h
Chelsea x Fulham
17/04/2027
15h
Brighton and Hove Albion x Chelsea
24/04/2027
15h
Chelsea x Manchester City
01/05/2027
15h
Liverpool x Chelsea
08/05/2027
15h
Tottenham Hotspur x Chelsea
15/05/2027
15h
Chelsea x Everton
23/05/2027
15h
Bournemouth x Chelsea
30/05/2027
16h
Chelsea x Brentford