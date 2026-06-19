Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Arsenal Manchester City United Chelsea LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Jogos da Premier League 2026-27: Calendários completos do atual campeão Arsenal e dos candidatos ao título Manchester City, Liverpool, Manchester United e Chelsea

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea

Os novos treinadores titulares assumirão o comando do Manchester United, Chelsea, Liverpool e Manchester City quando a temporada 2026-27 tiver início, enquanto Mikel Arteta continua no comando do Arsenal, atual campeão. Com a divulgação dos calendários completos, o GOAL analisa as respectivas agendas das equipes de Londres e do Noroeste, que esperam conquistar o título quando mais uma temporada repleta de emoções chegar ao fim.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Jogos do Arsenal na temporada 2026-27

    Os Gunners encerraram em 2025-26 uma espera de 22 anos pelo título, conquistando seu primeiro campeonato da primeira divisão desde a lendária geração dos “Invincibles” de 2003-04. O gigante do norte de Londres, que também sofreu derrotas nas finais da Carabao Cup e da Liga dos Campeões na última temporada, dará início à sua busca por mais títulos importantes em casa, contra o recém-promovido Coventry, na partida de abertura na noite de sexta-feira.

    Data

    Horário do pontapé inicial (GMT)

    Partida

    21/08/2026

    20h

    Arsenal x Coventry City

    29/08/2026

    15h

    Aston Villa x Arsenal

    05/09/2026

    15h

    Arsenal x Chelsea

    12/09/2026

    15h

    Sunderland x Arsenal

    19/09/2026

    15h

    Brighton and Hove Albion x Arsenal

    10/10/2026

    15h

    Arsenal x Leeds United

    17/10/2026

    15h

    Nottingham Forest x Arsenal

    24/10/2026

    15h

    Arsenal x Everton

    31/10/2026

    15h

    Liverpool x Arsenal

    07/11/2026

    15h

    Arsenal x Hull City

    21/11/2026

    15h

    Newcastle United x Arsenal

    28/11/2026

    15h

    Arsenal x Manchester City

    02/12/2026

    20h

    Brentford x Arsenal

    05/12/2026

    15h

    Tottenham Hotspur x Arsenal

    12/12/2026

    15h

    Arsenal x Bournemouth

    19/12/2026

    15h

    Arsenal x Manchester United

    26/12/2026

    15h

    Crystal Palace x Arsenal

    30/12/2026

    20h

    Fulham x Arsenal

    02/01/2027

    15h

    Arsenal x Ipswich Town

    06/01/2027

    20h

    Arsenal x Brentford

    16/01/2027

    15h

    Hull City x Arsenal

    23/01/2027

    15h

    Arsenal x Newcastle United

    30/01/2027

    15h

    Manchester City x Arsenal

    06/02/2027

    15h

    Arsenal x Liverpool

    10/02/2027

    20h

    Ipswich Town x Arsenal

    20/02/2027

    15h

    Arsenal x Fulham

    27/02/2027

    15h

    Manchester United x Arsenal

    03/03/2027

    20h

    Arsenal x Crystal Palace

    13/03/2027

    15h

    Chelsea x Arsenal

    20/03/2027

    15h

    Arsenal x Sunderland

    10/04/2027

    15h

    Coventry City x Arsenal

    17/04/2027

    15h

    Arsenal x Aston Villa

    24/04/2027

    15h

    Bournemouth x Arsenal

    01/05/2027

    15h

    Arsenal x Tottenham Hotspur

    08/05/2027

    15h

    Leeds United x Arsenal

    15/05/2027

    15h

    Arsenal x Nottingham Forest

    23/05/2027

    15h

    Everton x Arsenal

    30/05/2027

    16h

    Arsenal x Brighton and Hove Albion


    • Publicidade
  • Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL

    Jogos do Manchester United na temporada 2026-27

    Assim que a experiência malsucedida com Ruben Amorim chegou ao fim, os Red Devils se reorganizaram com estilo sob o comando de Michael Carrick — conquistando o terceiro lugar, a classificação para a Liga dos Campeões e um contrato definitivo para seu técnico interino. Considerado um dos possíveis candidatos ao título, o United dará início à temporada 2026-27 visitando o Hull City, recém-promovido à primeira divisão.

    Data

    Horário do início da partida (GMT)

    Partida

    22/08/2026

    12h30

    Hull City x Manchester United

    29/08/2026

    15h

    Manchester United x Ipswich Town

    05/09/2026

    15h

    Everton x Manchester United

    12/09/2026

    15h

    Manchester United x Manchester City

    19/09/2026

    15h

    Fulham x Manchester United

    10/10/2026

    15h

    Manchester United x Tottenham Hotspur

    17/10/2026

    15h

    Leeds United x Manchester United

    24/10/2026

    15h

    Manchester United x Bournemouth

    31/10/2026

    15h

    Chelsea x Manchester United

    07/11/2026

    15h

    Manchester United x Aston Villa

    21/11/2026

    15h

    Liverpool x Manchester United

    28/11/2026

    15h

    Manchester United x Brentford

    02/12/2026

    20h

    Newcastle United x Manchester United

    05/12/2026

    15h

    Manchester United x Coventry City

    12/12/2026

    15h

    Crystal Palace x Manchester United

    19/12/2026

    15h

    Arsenal x Manchester United

    26/12/2026

    15h

    Manchester United x Nottingham Forest

    30/12/2026

    20h

    Manchester United x Sunderland

    02/01/2027

    15h

    Brighton and Hove Albion x Manchester United

    06/01/2027

    20h

    Manchester United x Newcastle United

    16/01/2027

    15h

    Aston Villa x Manchester United

    23/01/2027

    15h

    Manchester United x Liverpool

    30/01/2027

    15h

    Brentford x Manchester United

    06/02/2027

    15h

    Manchester United x Chelsea

    10/02/2027

    20h

    Manchester United x Brighton and Hove Albion

    20/02/2027

    15h

    Nottingham Forest x Manchester United

    27/02/2027

    15h

    Manchester United x Arsenal

    03/03/2027

    20h

    Sunderland x Manchester United

    13/03/2027

    15h

    Manchester United x Everton

    20/03/2027

    15h

    Manchester City x Manchester United

    10/04/2027

    15h

    Manchester United x Hull City

    17/04/2027

    15h

    Ipswich Town x Manchester United

    24/04/2027

    15h

    Manchester United x Crystal Palace

    01/05/2027

    15h

    Coventry City x Manchester United

    08/05/2027

    15h

    Bournemouth x Manchester United

    15/05/2027

    15h

    Manchester United x Leeds United

    23/05/2027

    15h

    Tottenham Hotspur x Manchester United

    30/05/2027

    16h

    Manchester United x Fulham

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    Jogos do Liverpool na temporada 2026-27

    Arne Slot foi demitido do cargo de técnico 12 meses após conquistar o título da Premier League, com o treinador holandês seguindo os passos do “Rei Egípcio” Mohamed Salah na saída do clube. Andoni Iraola agora está no comando do Anfield, e sua primeira partida oficial no cargo será uma difícil viagem ao St James’ Park para um confronto emocionante contra o Newcastle.

    Data

    Hora do início (GMT)

    Partida

    23/08/2026

    16h30

    Newcastle United x Liverpool

    29/08/2026

    15h

    Liverpool x Nottingham Forest

    05/09/2026

    15h

    Ipswich Town x Liverpool

    12/09/2026

    15h

    Liverpool x Fulham

    19/09/2026

    15h

    Bournemouth x Liverpool

    10/10/2026

    15h

    Liverpool x Manchester City

    17/10/2026

    15h

    Brentford x Liverpool

    24/10/2026

    15h

    Liverpool x Brighton and Hove Albion

    31/10/2026

    15h

    Liverpool x Arsenal

    07/11/2026

    15h

    Crystal Palace x Liverpool

    21/11/2026

    15h

    Liverpool x Manchester United

    28/11/2026

    15h

    Everton x Liverpool

    02/12/2026

    20h

    Liverpool x Sunderland

    05/12/2026

    15h

    Chelsea x Liverpool

    12/12/2026

    15h

    Liverpool x Leeds United

    19/12/2026

    15h

    Liverpool x Tottenham Hotspur

    26/12/2026

    15h

    Hull City x Liverpool

    30/12/2026

    20h

    Aston Villa x Liverpool

    02/01/2027

    15h

    Liverpool x Coventry City

    06/01/2027

    20h

    Sunderland x Liverpool

    16/01/2027

    15h

    Liverpool x Crystal Palace

    23/01/2027

    15h

    Manchester United x Liverpool

    30/01/2027

    15h

    Liverpool x Everton

    06/02/2027

    15h

    Arsenal x Liverpool

    10/02/2027

    20h

    Coventry City x Liverpool

    20/02/2027

    15h

    Liverpool x Hull City

    27/02/2027

    15h

    Tottenham Hotspur x Liverpool

    03/03/2027

    20h

    Liverpool x Aston Villa

    13/03/2027

    15h

    Liverpool x Ipswich Town

    20/03/2027

    15h

    Fulham x Liverpool

    10/04/2027

    15h

    Liverpool x Newcastle United

    17/04/2027

    15h

    Nottingham Forest x Liverpool

    24/04/2027

    15h

    Leeds United x Liverpool

    01/05/2027

    15h

    Liverpool x Chelsea

    08/05/2027

    15h

    Manchester City x Liverpool

    15/05/2027

    15h

    Liverpool x Brentford

    23/05/2027

    15h

    Brighton and Hove Albion x Liverpool

    30/05/2027

    16h

    Liverpool x Bournemouth

  • Erling Haaland Man CityGetty

    Calendário do Manchester City 2026-27

    Após conquistar 20 títulos ao longo de 10 anos memoráveis, o City está entrando na era pós-Pep Guardiola. O ex-braço direito do catalão, Enzo Maresca, está pronto para assumir o comando e enfrentar o desafio de dar continuidade a uma trajetória de grande sucesso. Os atuais campeões da FA Cup e da Carabao Cup estreiam na nova temporada no “Super Sunday”, em casa, contra o Bournemouth.

    Data

    Hora do início da partida (GMT)

    Partida

    23/08/2026

    14h

    Manchester City x Bournemouth

    29/08/2026

    15h

    Crystal Palace x Manchester City

    05/09/2026

    15h

    Manchester City x Coventry City

    12/09/2026

    15h

    Manchester United x Manchester City

    19/09/2026

    15h

    Manchester City x Sunderland

    10/10/2026

    15h

    Liverpool x Manchester City

    17/10/2026

    15h

    Manchester City x Ipswich Town

    24/10/2026

    15h

    Aston Villa x Manchester City

    31/10/2026

    15h

    Manchester City x Brighton and Hove Albion

    07/11/2026

    15h

    Nottingham Forest x Manchester City

    21/11/2026

    15h

    Manchester City x Fulham

    28/11/2026

    15h

    Arsenal x Manchester City

    02/12/2026

    20h

    Manchester City x Leeds United

    05/12/2026

    15h

    Brentford x Manchester City

    12/12/2026

    15h

    Manchester City x Chelsea

    19/12/2026

    15h

    Manchester City x Hull City

    26/12/2026

    15h

    Newcastle United x Manchester City

    30/12/2026

    20h

    Everton x Manchester City

    02/01/2027

    15h

    Manchester City x Tottenham Hotspur

    06/01/2027

    20h

    Leeds United x Manchester City

    16/01/2027

    15h

    Manchester City x Nottingham Forest

    23/01/2027

    15h

    Brighton and Hove Albion x Manchester City

    30/01/2027

    15h

    Manchester City x Arsenal

    06/02/2027

    15h

    Fulham x Manchester City

    10/02/2027

    20h

    Tottenham Hotspur x Manchester City

    20/02/2027

    15h

    Manchester City x Newcastle United

    27/02/2027

    15h

    Hull City x Manchester City

    03/03/2027

    20h

    Manchester City x Everton

    13/03/2027

    15h

    Coventry City x Manchester City

    20/03/2027

    15h

    Manchester City x Manchester United

    10/04/2027

    15h

    Bournemouth x Manchester City

    17/04/2027

    15h

    Manchester City x Crystal Palace

    24/04/2027

    15h

    Chelsea x Manchester City

    01/05/2027

    15h

    Manchester City x Brentford

    08/05/2027

    15h

    Manchester City x Liverpool

    15/05/2027

    15h

    Ipswich Town x Manchester City

    23/05/2027

    15h

    Manchester City x Aston Villa

    30/05/2027

    16h

    Sunderland x Manchester City

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    Jogos do Chelsea na temporada 2026-27

    Xabi Alonso está de volta ao futebol inglês em Stamford Bridge: o ex-meio-campista do Liverpool e ex-técnico do Real Madrid, campeão da Copa do Mundo, é o mais recente nome a passar pela “porta giratória” do Chelsea. O espanhol estará sob pressão para reverter imediatamente a situação de uma equipe que não disputará competições europeias na temporada 2026-27. Os Blues estreiam na primeira edição do “Monday Night Football”, enfrentando o Fulham em um clássico do oeste de Londres.

    Data

    Hora do início da partida (GMT)

    Partida

    24/08/2026

    20h

    Fulham x Chelsea

    29/08/2026

    15h

    Chelsea x Brighton and Hove Albion

    05/09/2026

    15h

    Arsenal x Chelsea

    12/09/2026

    15h

    Chelsea x Hull City

    19/09/2026

    15h

    Brentford x Chelsea

    10/10/2026

    15h

    Chelsea x Bournemouth

    17/10/2026

    15h

    Everton x Chelsea

    24/10/2026

    15h

    Chelsea x Tottenham Hotspur

    31/10/2026

    15h

    Chelsea x Manchester United

    07/11/2026

    15h

    Sunderland x Chelsea

    21/11/2026

    15h

    Chelsea x Leeds United

    28/11/2026

    15h

    Nottingham Forest x Chelsea

    02/12/2026

    20h

    Chelsea x Crystal Palace

    05/12/2026

    15h

    Chelsea x Liverpool

    12/12/2026

    15h

    Manchester City x Chelsea

    19/12/2026

    15h

    Chelsea x Aston Villa

    26/12/2026

    15h

    Coventry City x Chelsea

    30/12/2026

    20h

    Ipswich Town x Chelsea

    02/01/2027

    15h

    Chelsea x Newcastle United

    06/01/2027

    20h

    Crystal Palace x Chelsea

    16/01/2027

    15h

    Chelsea x Sunderland

    23/01/2027

    15h

    Leeds United x Chelsea

    30/01/2027

    15h

    Chelsea x Nottingham Forest

    06/02/2027

    15h

    Manchester United x Chelsea

    10/02/2027

    20h

    Newcastle United x Chelsea

    20/02/2027

    15h

    Chelsea x Ipswich Town

    27/02/2027

    15h

    Aston Villa x Chelsea

    03/03/2027

    20h

    Chelsea x Coventry City

    13/03/2027

    15h

    Chelsea x Arsenal

    20/03/2027

    15h

    Hull City x Chelsea

    10/04/2027

    15h

    Chelsea x Fulham

    17/04/2027

    15h

    Brighton and Hove Albion x Chelsea

    24/04/2027

    15h

    Chelsea x Manchester City

    01/05/2027

    15h

    Liverpool x Chelsea

    08/05/2027

    15h

    Tottenham Hotspur x Chelsea

    15/05/2027

    15h

    Chelsea x Everton

    23/05/2027

    15h

    Bournemouth x Chelsea

    30/05/2027

    16h

    Chelsea x Brentford