Apesar de sua tristeza pessoal, Olise garantiu seu lugar nos livros de história durante aquele confronto frenético. Ao dar duas assistências para Kylian Mbappé, ele chegou a um total de sete no torneio, superando oficialmente o recorde de longa data detido pela lenda brasileira Pelé. O tricampeão mundial havia estabelecido anteriormente a marca de referência com seis assistências durante a edição de 1970 no México, mas Olise agora assumiu a liderança isolada no ranking histórico de um único torneio.

A conquista destaca sua rápida ascensão desde que se transferiu para a Bundesliga, onde marcou 42 gols e deu 54 assistências em duas temporadas. Embora ainda esteja aquém do recorde histórico de Lionel Messi na Copa do Mundo, de 12 assistências, sua capacidade de criar oportunidades tem sido uma constante ao longo da campanha da França, com o jogador claramente priorizando o sucesso da equipe em detrimento dos prêmios individuais.



