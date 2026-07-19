Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Jogo sem importância? Michael Olise “em lágrimas” após erros que custaram caro à França na emocionante disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, com 10 gols - mas o craque do Bayern de Munique bate o recorde de Pelé na Copa do Mundo

M. Olise
França
Copa do Mundo
Inglaterra
França x Inglaterra

Michael Olise fez história no maior palco de todos, mas o ponta do Bayern de Munique ficou arrasado após a caótica derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Apesar de ter superado um recorde de longa data detido pelo lendário Pelé, o jogador de 24 anos não conseguiu sentir alegria pessoal após uma série de erros atípicos em Miami.

  • Uma noite agridoce em Miami

    O craque do Bayern de Munique estava em lágrimas no vestiário após não ter conseguido converter duas chances claras de gol no segundo tempo, segundo o L’Equipe. A França havia se recuperado de um primeiro tempo desastroso e estava perdendo por 4 a 3, e Olise se viu no centro dessa recuperação. No entanto, o atacante nascido em Londres perdeu duas chances claras aos 75 e 81 minutos, chutando para fora duas vezes quando parecia certo que marcaria. Essas falhas se mostraram fatais para as esperanças de recuperação da França, e a extraordinária fase do ponta do Bayern neste verão foi momentaneamente esquecida enquanto ele se concentrava nas oportunidades que deixou escapar.


    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Superando um imortal do futebol

    Apesar de sua tristeza pessoal, Olise garantiu seu lugar nos livros de história durante aquele confronto frenético. Ao dar duas assistências para Kylian Mbappé, ele chegou a um total de sete no torneio, superando oficialmente o recorde de longa data detido pela lenda brasileira Pelé. O tricampeão mundial havia estabelecido anteriormente a marca de referência com seis assistências durante a edição de 1970 no México, mas Olise agora assumiu a liderança isolada no ranking histórico de um único torneio.

    A conquista destaca sua rápida ascensão desde que se transferiu para a Bundesliga, onde marcou 42 gols e deu 54 assistências em duas temporadas. Embora ainda esteja aquém do recorde histórico de Lionel Messi na Copa do Mundo, de 12 assistências, sua capacidade de criar oportunidades tem sido uma constante ao longo da campanha da França, com o jogador claramente priorizando o sucesso da equipe em detrimento dos prêmios individuais.


  • Deschamps oferece apoio ao seu craque

    O técnico da seleção nacional, Didier Deschamps, foi visto abraçando seu jogador abalado em campo, confirmando posteriormente que teve uma conversa particular para animar o ponta. Deschamps, que tem sido um defensor ferrenho de Olise ao longo de sua integração à seleção principal, reconheceu o desgaste emocional que a partida causou.

    O apoio do técnico chega em um momento crucial, enquanto Olise processa um torneio que foi ao mesmo tempo um triunfo pessoal e uma decepção coletiva. A França havia entrado na competição como grande favorita e, embora o quarto lugar seja respeitável, a maneira como ocorreu a derrota por 6 a 4 para seus rivais deixou um gosto amargo.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • GFX Michael Olise Jose MourinhoGetty/GOAL

    A saga da transferência paira no ar

    Apesar das lágrimas em Miami, a cotação de Olise nunca esteve tão alta, e seu futuro na Baviera é agora alvo de intenso escrutínio por parte da elite europeia. Reportagens sugerem que o ponta está “particularmente determinado” a forçar uma transferência para o Real Madrid a fim de se juntar ao companheiro de seleção Kylian Mbappé na capital espanhola.

    Florentino Pérez, segundo relatos, vê Olise como a peça final do quebra-cabeça dos “Galácticos”, um criador capaz de dar o passe que permitiria que o ataque repleto de estrelas do Real Madrid brilhasse. O gigante europeu Paris Saint-Germain já desistiu da disputa, sem disposição para arcar com a avaliação astronômica, deixando o Real Madrid no comando das negociações.