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Jogo sem importância? Michael Olise “em lágrimas” após erros que custaram caro à França na emocionante disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, com 10 gols - mas o craque do Bayern de Munique bate o recorde de Pelé na Copa do Mundo
Uma noite agridoce em Miami
O craque do Bayern de Munique estava em lágrimas no vestiário após não ter conseguido converter duas chances claras de gol no segundo tempo, segundo o L’Equipe. A França havia se recuperado de um primeiro tempo desastroso e estava perdendo por 4 a 3, e Olise se viu no centro dessa recuperação. No entanto, o atacante nascido em Londres perdeu duas chances claras aos 75 e 81 minutos, chutando para fora duas vezes quando parecia certo que marcaria. Essas falhas se mostraram fatais para as esperanças de recuperação da França, e a extraordinária fase do ponta do Bayern neste verão foi momentaneamente esquecida enquanto ele se concentrava nas oportunidades que deixou escapar.
- AFP
Superando um imortal do futebol
Apesar de sua tristeza pessoal, Olise garantiu seu lugar nos livros de história durante aquele confronto frenético. Ao dar duas assistências para Kylian Mbappé, ele chegou a um total de sete no torneio, superando oficialmente o recorde de longa data detido pela lenda brasileira Pelé. O tricampeão mundial havia estabelecido anteriormente a marca de referência com seis assistências durante a edição de 1970 no México, mas Olise agora assumiu a liderança isolada no ranking histórico de um único torneio.
A conquista destaca sua rápida ascensão desde que se transferiu para a Bundesliga, onde marcou 42 gols e deu 54 assistências em duas temporadas. Embora ainda esteja aquém do recorde histórico de Lionel Messi na Copa do Mundo, de 12 assistências, sua capacidade de criar oportunidades tem sido uma constante ao longo da campanha da França, com o jogador claramente priorizando o sucesso da equipe em detrimento dos prêmios individuais.
Deschamps oferece apoio ao seu craque
O técnico da seleção nacional, Didier Deschamps, foi visto abraçando seu jogador abalado em campo, confirmando posteriormente que teve uma conversa particular para animar o ponta. Deschamps, que tem sido um defensor ferrenho de Olise ao longo de sua integração à seleção principal, reconheceu o desgaste emocional que a partida causou.
O apoio do técnico chega em um momento crucial, enquanto Olise processa um torneio que foi ao mesmo tempo um triunfo pessoal e uma decepção coletiva. A França havia entrado na competição como grande favorita e, embora o quarto lugar seja respeitável, a maneira como ocorreu a derrota por 6 a 4 para seus rivais deixou um gosto amargo.
- Getty/GOAL
A saga da transferência paira no ar
Apesar das lágrimas em Miami, a cotação de Olise nunca esteve tão alta, e seu futuro na Baviera é agora alvo de intenso escrutínio por parte da elite europeia. Reportagens sugerem que o ponta está “particularmente determinado” a forçar uma transferência para o Real Madrid a fim de se juntar ao companheiro de seleção Kylian Mbappé na capital espanhola.
Florentino Pérez, segundo relatos, vê Olise como a peça final do quebra-cabeça dos “Galácticos”, um criador capaz de dar o passe que permitiria que o ataque repleto de estrelas do Real Madrid brilhasse. O gigante europeu Paris Saint-Germain já desistiu da disputa, sem disposição para arcar com a avaliação astronômica, deixando o Real Madrid no comando das negociações.
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