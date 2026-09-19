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Jogo entre Lyon e Rennes é interrompido após o capitão Corentin Tolisso confrontar torcedores por faixa ofensiva
Caos toma conta do Groupama Stadium
O aguardado duelo da Ligue 1 entre Lyon e Rennes foi marcado por sérios distúrbios nas arquibancadas pouco antes do intervalo. Embora a ação em campo inicialmente tivesse cativado a torcida da casa, o ambiente ficou tóxico por causa da exibição de uma faixa controversa nas arquibancadas. Segundo relatos, a mensagem era direcionada ao grande rival do Lyon, o Saint-Etienne, provocando uma reação imediata das autoridades do estádio e da arbitragem, que rapidamente passaram a monitorar o desenrolar da situação.
À medida que a tensão aumentava, o locutor do estádio foi obrigado a intervir, exibindo um aviso formal nos telões para desencorajar o comportamento em curso. No entanto, a mensagem pareceu surtir pouco efeito sobre os setores frustrados da torcida, já que cantos ofensivos continuaram ecoando por toda a arena.
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Tolisso resolve a situação por conta própria
Em uma rara demonstração de liderança sob pressão, o capitão do Lyon, Corentin Tolisso, decidiu tomar uma atitude direta para resolver o impasse. O ex-meio-campista do Bayern de Munique foi até o setor Virage Nord do estádio para uma discussão cara a cara com os principais grupos de torcedores.
Apesar dos melhores esforços do capitão para agir como pacificador, os oficiais decidiram que um período para os ânimos esfriarem era necessário para retomar o controle do ambiente. O delegado da partida acabou instruindo os dois grupos de jogadores a deixarem o campo e seguirem para os vestiários.
Doblete de Nuamah ofuscado pelos acontecimentos
A interrupção foi particularmente frustrante para o time da casa, diante de sua atuação clínica durante os primeiros 45 minutos. Ernest Nuamah havia colocado o Lyon em uma posição confortável, marcando dois belos gols para dar ao time de Paulo Fonseca uma vantagem de 2 a 0.
O Rennes, quarto colocado na Ligue 1 com 10 pontos, dois à frente do Lyon, que é o quinto, perdia por dois gols quando o drama aconteceu. Um confronto crucial entre rivais na briga por vaga em competições europeias foi imediatamente ofuscado pelas preocupações de segurança que interromperam o primeiro tempo.
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Jogo recomeça enquanto o Lyon busca o segundo lugar
Após um atraso de 15 minutos, a partida acabou sendo retomada, e o Lyon não demorou a restabelecer seu domínio. Zachary Athekame marcou aos 48 minutos, antes de o capitão Corentin Tolisso fazer o quarto aos 76 para coroar uma grande atuação, deixando o Lyon à beira de uma vitória contundente que o levaria aos 11 pontos, assumindo a segunda colocação, a apenas dois pontos do líder Monaco.
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