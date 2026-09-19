O aguardado duelo da Ligue 1 entre Lyon e Rennes foi marcado por sérios distúrbios nas arquibancadas pouco antes do intervalo. Embora a ação em campo inicialmente tivesse cativado a torcida da casa, o ambiente ficou tóxico por causa da exibição de uma faixa controversa nas arquibancadas. Segundo relatos, a mensagem era direcionada ao grande rival do Lyon, o Saint-Etienne, provocando uma reação imediata das autoridades do estádio e da arbitragem, que rapidamente passaram a monitorar o desenrolar da situação.

À medida que a tensão aumentava, o locutor do estádio foi obrigado a intervir, exibindo um aviso formal nos telões para desencorajar o comportamento em curso. No entanto, a mensagem pareceu surtir pouco efeito sobre os setores frustrados da torcida, já que cantos ofensivos continuaram ecoando por toda a arena.