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Jogo de paciência do Man Utd por JJ Gabriel, enquanto o ‘Kid Messi’ de 15 anos é avisado pela lenda do Manchester United Andy Cole de que a estreia competitiva “talvez não seja nesta temporada”
Jovem promessa Gabriel participou de amistoso de pré-temporada
Conter o potencial de Gabriel tornou-se praticamente impossível, com a empolgação em torno dele crescendo de forma constante há algum tempo. Quem acompanha de perto as categorias de base em Old Trafford já sabe há um tempo que outro talento especial está pronto para sair da linha de produção.
A joia mais promissora já foi até chamada de ‘Kid Messi’, o que não o ajuda em nada, mas ele vai precisar aprender rapidamente a lidar com o peso da expectativa colocado sobre seus jovens ombros.
Gabriel saiu do banco em um amistoso de pré-temporada contra o Atletico Madrid, em Estocolmo, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo United em uma partida não oficial. Ele foi impedido de fazer sua estreia na última temporada por regulamentos da Premier League.
Ele poderia ter participado de mata-matas nacionais, mas o Manchester United sofreu eliminações precoces tanto na FA Cup quanto na Carabao Cup. Gabriel completará 16 anos em 6 de outubro, e isso abrirá caminho para que ele se junte plenamente ao elenco principal.
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Gabriel pode fazer sua estreia competitiva em 2026-27?
Questionado se espera que o jovem seja solto da coleira em algum momento durante a temporada 2026-27, o vencedor da Tríplice Coroa de 1999 Cole, que falava por cortesia do cassino online da Unibet, disse à GOAL: “Não tenho certeza, porque ele ainda é um rapaz muito jovem, e quero dizer muito jovem mesmo. A Premier League não é fácil, e isso porque ele ainda está aprendendo seu ofício.
“Eu sei que estão falando muito sobre ele no momento. Ele tem um talento fantástico e acho que, quando chegar a hora certa, vai receber a oportunidade de jogar. Pode não ser agora, nem nesta temporada ou algo assim, mas ele só precisa continuar fazendo o que está fazendo.”
Outra ex-estrela do United, Lee Sharpe, disse recentemente à GOAL, quando questionado sobre quando a grande chance de Gabriel poderia chegar: “Acho que ele tem uma boa equipe ao seu redor, Michael Carrick e os rapazes que ele tem ao seu lado. Acho que ele tem alguns profissionais mais experientes realmente muito bons, que vão ajudá-lo nas situações que virão.
“A questão é apenas administrá-lo da maneira certa e acertar o timing. Você não quer destruir a confiança do garoto, não quer que batam nele o tempo todo e que ele se machuque cedo. Trata-se de administrar o tempo dele da forma certa. Acho que talvez o vejamos entrar talvez por 10 minutos em uma partida em alguns momentos desta temporada, mas, se não, quero dizer, ele tem só 15 anos, talvez não, talvez na próxima temporada.”
Kai Rooney seguirá os passos do pai, Wayne?
Outro adolescente cheio de sonhos que espera se formar no lendário sistema de base do United é Kai Rooney, o filho mais velho de Wayne, maior artilheiro da história do Manchester United. Ele parece, como um centroavante forte fisicamente, ter sido feito da mesma matéria que o pai.
Questionado sobre se outro Rooney pode em breve liderar o ataque em Old Trafford, Cole disse: “Nunca se sabe. O futebol está cheio de histórias, então só temos que esperar para ver.”
Fraizer Campbell disse anteriormente à GOAL, quando lhe fizeram a mesma pergunta: “Isso seria fantástico. Acho que ele jogou acima da categoria no sub-18 e no sub-23 nesta temporada. Ele está indo muito, muito bem. Se ele for parecido com o pai, seria fantástico para o clube, porque Rooney foi inacreditável nos tempos de jogador, e ainda agora, ele jogou na partida de lendas e ainda tem a técnica, aquela entrega e fome. Seria ótimo para Wayne, Coleen e a família ver outro Rooney vestindo a camisa do Manchester United. Também seria ótimo para os torcedores.”
Wes Brown, outra estrela formada em casa, acrescentou: “Kai, conhecendo o garoto que ele é, vai apenas trabalhar muito duro. Ele vai manter a cabeça baixa. Obviamente, o pai dele tem status de lenda, mas tudo gira em torno de Kai. Ele vai ter que trabalhar e fazer tudo por conta própria, garantir que se esforce e continue aprendendo.
“Tudo o que você pode esperar, até quando eu era garoto, é ter uma oportunidade. Se ela vier, você consegue aproveitá-la? Ele fez muito bem em chegar onde está neste momento porque imagino que, em algum momento, isso tenha sido difícil para ele.”
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O Manchester United não vai apressar o desenvolvimento de Gabriel e Rooney
O United fará questão de garantir que não acelere o desenvolvimento em curso de Gabriel e Rooney. O clube é conhecido por manter um caminho aberto que leva das categorias de base ao time principal.
Por enquanto, o técnico Michael Carrick está focado no retorno à disputa da Champions League contra o Sabah e no clássico da Premier League contra o arquirrival Manchester City no domingo.
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