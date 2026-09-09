Questionado se espera que o jovem seja solto da coleira em algum momento durante a temporada 2026-27, o vencedor da Tríplice Coroa de 1999 Cole, que falava por cortesia do cassino online da Unibet, disse à GOAL: “Não tenho certeza, porque ele ainda é um rapaz muito jovem, e quero dizer muito jovem mesmo. A Premier League não é fácil, e isso porque ele ainda está aprendendo seu ofício.

“Eu sei que estão falando muito sobre ele no momento. Ele tem um talento fantástico e acho que, quando chegar a hora certa, vai receber a oportunidade de jogar. Pode não ser agora, nem nesta temporada ou algo assim, mas ele só precisa continuar fazendo o que está fazendo.”

Outra ex-estrela do United, Lee Sharpe, disse recentemente à GOAL, quando questionado sobre quando a grande chance de Gabriel poderia chegar: “Acho que ele tem uma boa equipe ao seu redor, Michael Carrick e os rapazes que ele tem ao seu lado. Acho que ele tem alguns profissionais mais experientes realmente muito bons, que vão ajudá-lo nas situações que virão.

“A questão é apenas administrá-lo da maneira certa e acertar o timing. Você não quer destruir a confiança do garoto, não quer que batam nele o tempo todo e que ele se machuque cedo. Trata-se de administrar o tempo dele da forma certa. Acho que talvez o vejamos entrar talvez por 10 minutos em uma partida em alguns momentos desta temporada, mas, se não, quero dizer, ele tem só 15 anos, talvez não, talvez na próxima temporada.”