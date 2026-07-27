Tom Hindle: Sim e não. A MLS sempre terá suas peculiaridades, seus encantos e suas maneiras de se diferenciar do resto do mundo do futebol. O Jogo das Estrelas é uma dessas coisas. Agora, o placar importa? Provavelmente não. Ser um All-Star da MLS é tão importante quanto na NBA ou na MLB? Não. Mas parece ser uma ocasião bem legal, algo para se guardar na memória. E um pouco de reconhecimento pela qualidade nunca fez mal a ninguém!

Alex Labidou: Infelizmente, não. Esta Copa do Mundo gerou um nível sem precedentes de atenção e envolvimento emocional em toda a América do Norte. Se tivesse sido realizada na África do Sul ou na Ásia, a MLS poderia pelo menos vender o retorno do futebol de alto nível ao continente. Em vez disso, o Jogo das Estrelas parece mais uma nota de rodapé do verão.

Ainda há alguns pontos positivos. Charlotte, que não foi uma cidade-sede da Copa do Mundo, tem a oportunidade de mostrar sua paixão pelo esporte. E mesmo sem Lionel Messi, Son Heung-Min e Thomas Müller trarão um verdadeiro brilho de estrelas — o que é uma melhoria em relação à última temporada — para a “Queen City”.

Ryan Tolmich: Este ano? Não tanto, simplesmente porque todo mundo passou o verão inteiro assistindo a centenas de jogos de alto nível. Em comparação, um amistoso glorificado é um pouco menos empolgante, embora ainda seja divertido o suficiente para continuar acontecendo na maioria dos outros anos.