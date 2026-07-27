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Thomas Hindle

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Jogo das Estrelas da MLS 2026 – Rondo: Esse jogo ainda importa? A Liga MX ainda é o adversário certo? E quem foi a maior ausência do jogo?

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H. Son
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Com a Copa do Mundo ainda fresca na memória, o jogo All-Star da MLS encontra-se em uma situação delicada — mas ainda assim mantém um certo charme.

O Jogo das Estrelas da MLS ainda tem um certo charme. É uma daquelas tradições às quais a liga sempre se agarrou, um ponto alto anual — e um lembrete de que, acima de tudo, esta é uma liga tipicamente americana.

Mas, praticamente desde que o evento existe, há um debate sobre se ele realmente importa. Nos primeiros tempos, isso certamente fazia sentido. A liga era menor, o nível geral era mais baixo, e um Jogo das Estrelas dava aos novos torcedores algo familiar para comemorar.

Agora, o evento se encontra em uma situação um tanto estranha. Claro, muitos dos melhores jogadores da liga estarão presentes. Mas outros — principalmente Lionel Messi — não estarão. Com alguns grandes nomes indisponíveis e um continente ainda se recuperando da ressaca da Copa do Mundo, será que isso ainda importa? O que significa ser um All-Star? E será que é hora de mais uma mudança no formato? Os redatores da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    O Jogo das Estrelas da MLS ainda é relevante, especialmente em um ano em que o país sedia a Copa do Mundo?

    Tom Hindle: Sim e não. A MLS sempre terá suas peculiaridades, seus encantos e suas maneiras de se diferenciar do resto do mundo do futebol. O Jogo das Estrelas é uma dessas coisas. Agora, o placar importa? Provavelmente não. Ser um All-Star da MLS é tão importante quanto na NBA ou na MLB? Não. Mas parece ser uma ocasião bem legal, algo para se guardar na memória. E um pouco de reconhecimento pela qualidade nunca fez mal a ninguém!

    Alex Labidou: Infelizmente, não. Esta Copa do Mundo gerou um nível sem precedentes de atenção e envolvimento emocional em toda a América do Norte. Se tivesse sido realizada na África do Sul ou na Ásia, a MLS poderia pelo menos vender o retorno do futebol de alto nível ao continente. Em vez disso, o Jogo das Estrelas parece mais uma nota de rodapé do verão.

    Ainda há alguns pontos positivos. Charlotte, que não foi uma cidade-sede da Copa do Mundo, tem a oportunidade de mostrar sua paixão pelo esporte. E mesmo sem Lionel Messi, Son Heung-Min e Thomas Müller trarão um verdadeiro brilho de estrelas — o que é uma melhoria em relação à última temporada — para a “Queen City”.

    Ryan Tolmich: Este ano? Não tanto, simplesmente porque todo mundo passou o verão inteiro assistindo a centenas de jogos de alto nível. Em comparação, um amistoso glorificado é um pouco menos empolgante, embora ainda seja divertido o suficiente para continuar acontecendo na maioria dos outros anos.

    • Publicidade
  • EvanderGetty

    Qual jogador do All-Star você está mais ansioso para ver e por quê?

    TH: Evander, agora e para sempre. Ele é perfeito para esse tipo de partida. Basta passar a bola para o garoto brasileiro que ele faz mágica acontecer. O craque do FC Cincinnati torna o futebol divertido.

    AL: Son é a resposta óbvia. Ele é, sem dúvida, o maior candidato a All-Star depois de Messi, e essa será sua primeira participação no evento anual de verão da MLS. Ainda assim, o jovem prodígio do New York Red Bulls, Julian Hall, pode ganhar ainda mais destaque jogando ao lado de alguns dos melhores da liga.

    RT: É a hora do Zavier Gozo! É a hora do jovem astro do RSL brilhar, à medida que continua sua ascensão. Daqui a alguns anos, talvez olhemos para trás e vejamos esse fim de semana como aquele em que ele se apresentou a um novo público.

  • Nicolas Fernandez New York City FCGetty Images

    Além do Messi, quem mais deveria estar nessa lista e não está?

    TH: Nicolas Fernández, do NYCFC, parece ter sido um pouco preterido. Ele tem sido o melhor jogador do time nesta temporada e uma das melhores peças ofensivas da MLS, ponto final. Vale mencionar também o jovem Adri Mehmeti, do Red Bulls, que tem se destacado este ano — mesmo que essa escolha seja um pouco “na moda”.

    AL: As lesões obviamente influenciam aqui, mas e o Timo Werner? O San Jose Earthquakes está atualmente empatado em terceiro lugar na Conferência Oeste e, em alguns momentos, o ex-jogador da seleção alemã contribuiu para isso. É um jogador divertido de se assistir, e isso é, no fim das contas, o que a gente quer em um jogo All-Star.

    RT: É bobagem, mas, só pela vibração, coloquem o Griezmann e o Lewandowski em campo. Obviamente, temos que fingir que o que importa são as conquistas, mas seria superdivertido ter esses dois nesse jogo de qualquer jeito.

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  • MLS vs Liga MX All Star Game 2024Getty

    Vocês são fãs dos confrontos entre a Liga MX e a MLS?

    TH: É, por que não! Os jogadores da MLS se enfrentam de alguma forma todas as semanas durante quase um ano. Não há nada de errado em mudar um pouco as coisas. E mesmo que a rivalidade entre a MLS e a Liga MX não seja exatamente a mais acirrada do mundo, é um confronto decente que traz um pouco de novidade à competição.

    AL: Do ponto de vista do entretenimento, os confrontos entre a MLS e seu vizinho do sul estão ficando um pouco exagerados. Entre a Leagues Cup, a CONCACAF e a Campeones Cup, o brilho se perde quando isso se torna uma constante. Uma coisa é se houver uma estrela de destaque, mas, além de Gilberto Mora, não há ninguém que realmente faça a diferença.

    RT: É, é muito mais divertido do que o formato antigo. Levar uma surra de times europeus na pré-temporada não era bom para ninguém. Esse formato, pelo menos, coloca o direito de se gabar em jogo em uma partida equilibrada.

  • Pedro durante amistoso contra o Benfica, 2026Gilvan de Souza/Flamengo

    Que melhoria você faria neste jogo se pudesse?

    TH: Certo, vamos dar uma de malucos. Tem duas opções aqui. A primeira é ir com tudo na brincadeira: jogar com cinco jogadores por time, em rodízio no estilo “round robin”, o primeiro a duas vitórias, com 10 minutos de jogo — basicamente o tipo de partida improvisada que você encontra em cidades do mundo todo. Provavelmente daria para dividir cada elenco igualmente, formar quatro times com cada um e deixar todo mundo se divertir. Ou isso, OU é hora de chamar um time da CONMEBOL. Os vencedores da Copa Libertadores, talvez?

    AL: É hora de ampliar o alcance e ser um pouco criativo. Então, que tal um jogo entre o All-Stars da CONCACAF e a CONMEBOL? Os laços entre a Liga MX e a MLS já são muito estreitos, se considerarmos a frequência com que as duas ligas trabalham juntas; por que não aproveitar isso e criar algo que possa realmente ser divertido? Além disso, considerando o nível de entusiasmo e engajamento dos torcedores que as seleções sul-americanas trouxeram tanto na Copa do Mundo de Clubes quanto na Copa do Mundo, a MLS precisa continuar encontrando maneiras de aproveitar isso. Há muito potencial inexplorado aí.

    RT: Um mundo de sonhos? Provavelmente um time All-Stars da Premier League ou da La Liga como adversário, só porque isso permitiria que jogadores diferentes jogassem juntos. Imagine Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Julián Álvarez liderando o ataque? Não seria divertido para o time da MLS, mas seria muito divertido de assistir.

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