O Jogo das Estrelas da MLS ainda tem um certo charme. É uma daquelas tradições às quais a liga sempre se agarrou, um ponto alto anual — e um lembrete de que, acima de tudo, esta é uma liga tipicamente americana.
Mas, praticamente desde que o evento existe, há um debate sobre se ele realmente importa. Nos primeiros tempos, isso certamente fazia sentido. A liga era menor, o nível geral era mais baixo, e um Jogo das Estrelas dava aos novos torcedores algo familiar para comemorar.
Agora, o evento se encontra em uma situação um tanto estranha. Claro, muitos dos melhores jogadores da liga estarão presentes. Mas outros — principalmente Lionel Messi — não estarão. Com alguns grandes nomes indisponíveis e um continente ainda se recuperando da ressaca da Copa do Mundo, será que isso ainda importa? O que significa ser um All-Star? E será que é hora de mais uma mudança no formato? Os redatores da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.