Jogo amistoso pouco antes da Copa do Mundo sai completamente do controle! Estrela de Portugal é expulsa de campo após agressão - ameaça de punição severa

O árbitro italiano Luca Zufferli levou algum tempo para se decidir e acabou mandando os dois brigões, Leão e Roman, para o vestiário mais cedo com cartões vermelhos. Nem mesmo as tentativas de acalmar os ânimos do astro português Cristiano Ronaldo, que tentou convencer o árbitro, adiantaram mais nada. Leão, por sua vez, reagiu à decisão de Zufferli com um sorriso presunçoso e saiu de fininho.

Embora os chilenos já não tenham se classificado para a próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, a expulsão de Leão pode ter consequências amargas para o torneio mundial, na pior das hipóteses. É verdade que, normalmente, um cartão vermelho em amistosos resulta apenas em suspensão para outros amistosos, e não para jogos oficiais. Assim, por exemplo, o astro do Bayern Konrad Laimer, que recebeu cartão vermelho por mão na bola como último homem na vitória da Áustria por 1 a 0 sobre a Tunísia no início da semana, não tinha nada a temer para a Copa do Mundo.

No entanto, a forma como Leão recebeu o cartão vermelho pode ser fatal para o jogador de 26 anos. Pois, no caso de uma expulsão por agressão, como neste caso, é perfeitamente possível que a Comissão Disciplinar da FIFA estenda a suspensão para partidas de uma competição oficial. Caso a entidade mundial decida isso, Leão poderá ser forçado a assistir de fora à fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho.

Da mesma forma, o atacante de Curaçao, Jürgen Locadia, também correu o risco de perder a estreia da seleção estreante na Copa do Mundo contra a Alemanha, em 14 de junho, depois de ter recebido um cartão vermelho por agressão no amistoso contra a Escócia (1 a 4), no final de maio. Entretanto, ficou claro que Locadia poderá jogar contra a seleção alemã, já que sua suspensão foi fixada em uma partida e, portanto, ele só ficará de fora do último amistoso de Curaçao contra Aruba.