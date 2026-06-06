Após uma confusão envolvendo vários jogadores portugueses e chilenos, o atacante do AC Milan recebeu um cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo, quando o placar estava em 0 a 0. O zagueiro chileno Iván Román (Atlético Mineiro) também foi expulso com cartão vermelho.
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Jogo amistoso pouco antes da Copa do Mundo sai completamente do controle! Estrela de Portugal é expulsa de campo após agressão - ameaça de punição severa
O ponto de partida para as duas expulsões foi uma disputa inicialmente bastante comum entre o lateral-direito chileno Felipe Faundez e o português João Cancelo, perto da bandeira de escanteio. O chileno saiu vitorioso do duelo e afastou a bola, mas, na opinião de Cancelo, levantou-se com um pouco de excesso de energia, o que fez com que o lateral, recentemente emprestado pelo Al-Hilal ao FC Barcelona, reagisse com irritação.
Formou-se um amontoado, no qual também participaram Leão e Román, que estavam bem próximos, dando origem a uma confusão. Leão e Román empurraram-se mutuamente várias vezes e, no final, o português passou a mão pelo rosto do chileno. Vários jogadores se juntaram à confusão e, após alguns segundos, a situação se acalmou novamente.
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Cartão vermelho em jogo amistoso: Rafael Leão corre o risco de ser suspenso na Copa do Mundo?
O árbitro italiano Luca Zufferli levou algum tempo para se decidir e acabou mandando os dois brigões, Leão e Roman, para o vestiário mais cedo com cartões vermelhos. Nem mesmo as tentativas de acalmar os ânimos do astro português Cristiano Ronaldo, que tentou convencer o árbitro, adiantaram mais nada. Leão, por sua vez, reagiu à decisão de Zufferli com um sorriso presunçoso e saiu de fininho.
Embora os chilenos já não tenham se classificado para a próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, a expulsão de Leão pode ter consequências amargas para o torneio mundial, na pior das hipóteses. É verdade que, normalmente, um cartão vermelho em amistosos resulta apenas em suspensão para outros amistosos, e não para jogos oficiais. Assim, por exemplo, o astro do Bayern Konrad Laimer, que recebeu cartão vermelho por mão na bola como último homem na vitória da Áustria por 1 a 0 sobre a Tunísia no início da semana, não tinha nada a temer para a Copa do Mundo.
No entanto, a forma como Leão recebeu o cartão vermelho pode ser fatal para o jogador de 26 anos. Pois, no caso de uma expulsão por agressão, como neste caso, é perfeitamente possível que a Comissão Disciplinar da FIFA estenda a suspensão para partidas de uma competição oficial. Caso a entidade mundial decida isso, Leão poderá ser forçado a assistir de fora à fase final da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho.
Da mesma forma, o atacante de Curaçao, Jürgen Locadia, também correu o risco de perder a estreia da seleção estreante na Copa do Mundo contra a Alemanha, em 14 de junho, depois de ter recebido um cartão vermelho por agressão no amistoso contra a Escócia (1 a 4), no final de maio. Entretanto, ficou claro que Locadia poderá jogar contra a seleção alemã, já que sua suspensão foi fixada em uma partida e, portanto, ele só ficará de fora do último amistoso de Curaçao contra Aruba.
Rafael Leão quer deixar o Milan: será que vai para o Galatasaray?
Leão espera que a FIFA aja da mesma forma em seu caso e o suspenda apenas para o amistoso de preparação da seleção portuguesa contra a Nigéria, na quarta-feira. Assim, Leão estaria disponível novamente para o time, um dos favoritos, na primeira partida da fase de grupos contra a República Democrática do Congo, em 17 de junho. Os outros adversários da fase de grupos são o Uzbequistão e a Colômbia.
Enquanto isso, Leão tem pela frente um verão excepcional, e não apenas por causa da Copa do Mundo. O atacante anunciou recentemente que pretende deixar o Milan após sete anos. “Tenho orgulho de ter feito história no Milan, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira”, disse Leão à emissora de TV portuguesa Sport TV.
O Milan estaria disposto a vender o português por um valor a partir de 50 milhões de euros, sendo que seu destino preferido seria o Manchester United. O Galatasaray também demonstra grande interesse, enquanto Leão foi repetidamente especulado no Bayern de Munique no ano passado. O campeão alemão está, como se sabe, em busca de um novo atacante, mas parece ter se decidido por Ismael Saibari, do PSV Eindhoven.
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Com Rafael Leão? Os jogos da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo de 2026
Data
Início (horário alemão)
Jogo
Quarta-feira, 17 de junho
19h
Portugal x República Democrática do Congo
Terça-feira, 23 de junho
19h
Portugal x Uzbequistão
Domingo, 28 de junho
1h30
Portugal x Colômbia