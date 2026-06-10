Jogo adiado! Último amistoso da Inglaterra antes da Copa do Mundo é adiado devido a tempestade na Flórida que alagou o campo

A seleção inglesa estava programada para enfrentar a Costa Rica no Inter&Co Stadium na noite de quarta-feira, mas o horário do início da partida foi adiado significativamente. Imagens do local mostravam poças de água na superfície de jogo, enquanto uma forte chuva atrapalhava os preparativos finais de Thomas Tuchel para o torneio.

A decisão de adiar a partida foi rapidamente comunicada aos torcedores por meio dos canais oficiais. Um comunicado publicado na conta oficial da Inglaterra nas redes sociais dizia: “A partida de hoje contra a Costa Rica foi adiada devido às condições climáticas em Orlando. Forneceremos mais atualizações assim que as tivermos.”

O repórter da BBC Sport, Ian Dennis, sugeriu que a partida pode não começar antes das 17h, horário local, o que corresponde às 22h no Reino Unido.