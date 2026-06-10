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Jogo adiado! Último amistoso da Inglaterra antes da Copa do Mundo é adiado devido a tempestade na Flórida que alagou o campo
A tempestade causa o caos em Orlando
A seleção inglesa estava programada para enfrentar a Costa Rica no Inter&Co Stadium na noite de quarta-feira, mas o horário do início da partida foi adiado significativamente. Imagens do local mostravam poças de água na superfície de jogo, enquanto uma forte chuva atrapalhava os preparativos finais de Thomas Tuchel para o torneio.
A decisão de adiar a partida foi rapidamente comunicada aos torcedores por meio dos canais oficiais. Um comunicado publicado na conta oficial da Inglaterra nas redes sociais dizia: “A partida de hoje contra a Costa Rica foi adiada devido às condições climáticas em Orlando. Forneceremos mais atualizações assim que as tivermos.”
O repórter da BBC Sport, Ian Dennis, sugeriu que a partida pode não começar antes das 17h, horário local, o que corresponde às 22h no Reino Unido.
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Torcedores são orientados a procurar abrigo
A segurança tornou-se a principal preocupação dos organizadores, uma vez que foram relatadas quedas de raios nas imediações do estádio. Telões dentro da arena exibiram alertas urgentes, aconselhando os torcedores que haviam chegado mais cedo a “procurar abrigo” e afastar-se de áreas abertas até que a tempestade passasse.
O mau tempo gerou alertas oficiais em toda a região, colocando em dúvida quando a partida realmente começaria. Apesar da chuva torrencial, as autoridades locais continuam otimistas de que o amistoso será concluído, embora a programação da noite permaneça incerta enquanto a equipe trabalha para drenar o gramado.
Histórico de perturbações climáticas nos EUA
Esta está longe de ser a primeira vez que um grande evento de futebol é prejudicado pelas condições climáticas instáveis nos Estados Unidos. Durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado, várias partidas sofreram atrasos semelhantes, levando algumas figuras do mundo do futebol a questionar a adequação de certas regiões para a realização de torneios no verão. O confronto entre Chelsea e Benfica foi uma das seis partidas afetadas, tendo levado, no total, quatro horas e 38 minutos para ser concluído.
Após essa provação, o então técnico do Chelsea, Enzo Maresca, expressou abertamente sua frustração, afirmando: “Se você suspende sete, oito jogos, isso significa que provavelmente não é o lugar certo para realizar essa competição.” Consequentemente, a FIFA adotou uma abordagem caso a caso para as partidas realizadas nas regiões da Costa do Golfo e do Sudeste dos Estados Unidos, a fim de gerenciar a inevitável ameaça de tempestades.
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O calor e a umidade continuam sendo um fator
Além da ameaça imediata de chuva e trovoadas, a seleção da Inglaterra também enfrenta um clima de umidade intensa e temperaturas acima dos 30 graus. Isso levou à implementação de pausas obrigatórias para hidratação em cada tempo, uma medida destinada a proteger o bem-estar dos jogadores durante a próxima campanha na Copa do Mundo.
No entanto, o capitão Harry Kane procurou minimizar as preocupações em relação ao clima na América do Norte. Após uma vitória em um jogo de preparação contra a Nova Zelândia, o atacante disse: “Os intervalos para hidratação ajudam. Muitas pessoas estão falando sobre o calor, mas não acho que isso vá ser um fator tão importante quanto alguns dizem. Eu, pessoalmente, e alguns dos rapazes que já treinam há algum tempo nessas condições nos sentimos bem hoje. Somos todos atletas, somos todos profissionais e já jogamos em climas quentes antes.”