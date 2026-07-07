Portugal foi eliminado da Copa do Mundo após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, com Mikel Merino marcando o gol da vitória no final da partida. A derrota gerou cenas emocionantes para Cristiano Ronaldo enquanto ele descia pelo túnel. Após a eliminação, Roberto Martinez anunciou que deixou o cargo de técnico.

Em entrevista à talkSPORT, o apresentador Jeff Stelling sugeriu um sucessor surpreendente. Stelling perguntou à sua coapresentadora, Gabby Agbonlahor: “Roberto Martinez está deixando o cargo de técnico de Portugal, todos sabemos disso. Que tal Cristiano Ronaldo como o próximo técnico de Portugal?” Stelling argumentou que assumir o cargo de técnico garantiria que Ronaldo continuasse no centro das atenções da seleção nacional sem precisar estar em campo.