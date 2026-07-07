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“Jogará todas as partidas nos próximos cinco torneios” - Especulações sobre o novo papel de Cristiano Ronaldo após a “última dança” na Copa do Mundo do maior jogador de todos os tempos de Portugal
A eliminação de Portugal gera especulações sobre a comissão técnica
Portugal foi eliminado da Copa do Mundo após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, com Mikel Merino marcando o gol da vitória no final da partida. A derrota gerou cenas emocionantes para Cristiano Ronaldo enquanto ele descia pelo túnel. Após a eliminação, Roberto Martinez anunciou que deixou o cargo de técnico.
Em entrevista à talkSPORT, o apresentador Jeff Stelling sugeriu um sucessor surpreendente. Stelling perguntou à sua coapresentadora, Gabby Agbonlahor: “Roberto Martinez está deixando o cargo de técnico de Portugal, todos sabemos disso. Que tal Cristiano Ronaldo como o próximo técnico de Portugal?” Stelling argumentou que assumir o cargo de técnico garantiria que Ronaldo continuasse no centro das atenções da seleção nacional sem precisar estar em campo.
- Getty Images Sport
Agbonlahor reage à ousada afirmação de Ronaldo
Em resposta à sugestão de que Ronaldo poderia se tornar o próximo técnico, Agbonlahor deu uma resposta perspicaz. Agbonlahor brincou: “Não é surpresa que ele vá jogar todas as partidas dos próximos cinco torneios.” Embora Ronaldo tenha terminado como artilheiro de Portugal com três gols, seu impacto geral durante a competição foi alvo de críticas severas. Agbonlahor argumentou que Ronaldo custou a Portugal esta Copa do Mundo, alegando que ele não conseguiu criar espaços para seus companheiros de equipe. Agbonlahor acrescentou: “E Ronaldo, às vezes, estava jogando de forma passiva ontem à noite; eu já joguei nessa posição, você tem que correr pelos flancos, tem que criar espaços para os jogadores.”
Ele sugeriu que os jogadores mais jovens da seleção ficarão frustrados com a eliminação precoce.
Especialistas alertam contra o risco de manchar um grande legado
Stelling também expressou preocupação sobre como Ronaldo poderá ser lembrado caso continue a prolongar sua carreira como jogador na seleção. Stelling comentou: “O que eu não quero que Ronaldo faça... Eu me lembro de Ronaldo no auge de sua forma, de tirar o fôlego; não quero que ele manche sua imagem. Eu o assisti ontem à noite, em uma corrida a pé; meu primo teria dado trabalho para ele, ele simplesmente não consegue se mover.”
O ex-atacante do Aston Villa, Agbonlahor, concordou com essas opiniões, observando que Ronaldo demonstrou sua verdadeira idade na partida contra a Espanha. Apesar de precisar de apenas mais quatro gols para atingir a marca histórica de 150 gols pela seleção, permanecem as dúvidas sobre se Ronaldo deveria se afastar para dar espaço à nova geração.
- AFP
O que vem por aí para a lenda portuguesa?
Ronaldo precisa agora decidir se vai se aposentar oficialmente do futebol internacional ou assumir uma função diferente na seleção nacional. Com Portugal prestes a sediar a Copa do Mundo daqui a quatro anos, ao lado da Espanha e do Marrocos, uma transição para a carreira de técnico pode ser uma opção atraente para ele. Por outro lado, Ronaldo voltará a jogar pelo Al-Nassr, enquanto os torcedores aguardam para ver se ele realmente disputou sua última partida pela seleção.
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