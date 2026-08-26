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'Jogar na Liga dos Campeões é um sonho' - meio-campista canadense Nathan Saliba acerta transferência de cinco anos para o Villarreal

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La Liga
N. Saliba
Villarreal
Canadá

O Villarreal concluiu a contratação do internacional canadense Nathan Saliba, do Anderlecht, em um contrato de cinco anos. O meio-campista de 22 anos chega em um acordo de 15 milhões de euros e está entusiasmado com a chance de jogar a Champions League.

  • Um grande passo na carreira

    O Villarreal oficializou a contratação do internacional canadense Nathan Saliba, do RSC Anderlecht, com um contrato de cinco anos, válido até junho de 2031. O meio-campista de 22 anos chega ao clube de Castellón por uma taxa de transferência reportada de 15 milhões de euros, após ter feito 50 partidas e marcado cinco gols pelo time belga. Saliba expressou sua alegria durante sua apresentação oficial, destacando que se juntar ao Villarreal representa um salto monumental em sua carreira profissional.



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    Em busca do sonho da Champions League

    Saliba admitiu que garantir uma oportunidade em um clube europeu de primeira linha é sua ambição de vida desde que iniciou sua trajetória profissional. Com o Villarreal disputando a principal competição de clubes da Europa, o meio-campista está ansioso para se testar no maior palco ao lado de um elenco talentoso e de uma comissão técnica qualificada.

    "Desde que comecei minha carreira, lutei por uma oportunidade como esta, de me juntar a um grande clube como este", afirmou Saliba. "Jogar a Champions League é um sonho para todo jogador. É muito empolgante. Estou realmente ansioso por isso. Jogar pelo Villarreal é um grande passo na minha carreira."

  • Seguindo os passos de seu compatriota

    O jovem internacional canadense não estará sozinho na Espanha, juntando-se aos companheiros de seleção Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi na estrutura do Villarreal. Saliba destacou que seus compatriotas falaram muito bem do clube, da cidade e do empolgante projeto sob o comando do técnico Iñigo Pérez. Ele também refletiu sobre o significado mais amplo de talentos canadenses e da MLS conseguirem espaço nas principais ligas europeias, como prova do desenvolvimento de jovens em seu país.

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    Pronto para o próximo desafio

    Depois de completar seu primeiro treino ao lado dos novos companheiros de equipe, Saliba já está assimilando as exigências físicas e táticas do novo ambiente. Conhecido por seu estilo agressivo de ir de uma área à outra, pela capacidade de quebrar linhas com passes e pela vontade de contribuir com gols e assistências, ele pretende se tornar uma peça-chave sob o comando de Pérez. Enquanto o Villarreal se prepara para seus próximos compromissos, Saliba está totalmente focado em causar impacto imediato em La Liga.

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