Saliba admitiu que garantir uma oportunidade em um clube europeu de primeira linha é sua ambição de vida desde que iniciou sua trajetória profissional. Com o Villarreal disputando a principal competição de clubes da Europa, o meio-campista está ansioso para se testar no maior palco ao lado de um elenco talentoso e de uma comissão técnica qualificada.

"Desde que comecei minha carreira, lutei por uma oportunidade como esta, de me juntar a um grande clube como este", afirmou Saliba. "Jogar a Champions League é um sonho para todo jogador. É muito empolgante. Estou realmente ansioso por isso. Jogar pelo Villarreal é um grande passo na minha carreira."