Em vez de se abalar com a colisão assustadora, o ex-internacional da Inglaterra, com 13 partidas pela seleção, optou por encontrar humor na situação e compartilhou isso em suas redes sociais. Townsend republicou imagens da colisão, ao mesmo tempo em que comparou de forma bem-humorada o momento bizarro com dias gelados e varridos pelo vento jogando fora de casa contra o Stoke City durante sua carreira na Premier League.

Comentando sobre a batida em seu Story do Instagram, Townsend publicou: "Acontece que jogar fora de casa contra o Stoke não era tão ruim assim. Arraste para ver o porquê."