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'Jogar fora contra o Stoke não foi tão ruim assim', brinca Andros Townsend após bizarro acidente com rolo compressor de gramado na Tailândia
Maquinário pesado atinge ponta
Um incidente aterrorizante aconteceu no Estádio Tinsulanon quando um rolo compressor desgovernado atingiu Townsend enquanto ele se aquecia antes da partida fora de casa do Prachuap contra o Pattani. O ex-ponta do Tottenham Hotspur ficou brevemente com a perna esquerda e o quadril presos debaixo do equipamento pesado antes de companheiros de equipe, alarmados, correrem para libertá-lo. Apesar de provocar pânico generalizado em todo o estádio, Townsend milagrosamente escapou de uma lesão grave e ainda entrou como substituto nos acréscimos, já no fim da partida.
- Pro Sports Images
Atacante inglês compartilha humor
Em vez de se abalar com a colisão assustadora, o ex-internacional da Inglaterra, com 13 partidas pela seleção, optou por encontrar humor na situação e compartilhou isso em suas redes sociais. Townsend republicou imagens da colisão, ao mesmo tempo em que comparou de forma bem-humorada o momento bizarro com dias gelados e varridos pelo vento jogando fora de casa contra o Stoke City durante sua carreira na Premier League.
Comentando sobre a batida em seu Story do Instagram, Townsend publicou: "Acontece que jogar fora de casa contra o Stoke não era tão ruim assim. Arraste para ver o porquê."
Torcedores de todo o mundo reagem com carinho
O episódio inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, provocando uma onda de alívio junto com ampla diversão entre torcedores do mundo todo. Observadores locais do futebol tailandês chegaram até a dar ao atacante um apelido bem-humorado após sua reação tranquila ao assustador incidente.
Respondendo a uma publicação online que o chamou de 'O Rei dos Memes na história da Liga Tailandesa', Townsend respondeu de forma simples, ao lado de quatro emojis de risada: "acredite em mim"
- ANP
Exames médicos antecedem os jogos
Uma imponente vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Pattani manteve a animadora sequência de boa fase do Prachuap na Thai League 1. Embora o veterano ponta estivesse em condições físicas de atuar nos minutos finais, a equipe médica do clube deverá realizar exames completos em suas contusões no quadril e na coxa para descartar qualquer complicação. Agora, o experiente atacante tentará atingir a forma física ideal antes da retomada das competições domésticas após a próxima pausa no calendário.
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