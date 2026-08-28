Após um longo período de férias no verão e uma extensa fase de reflexão, o experiente meio-campista Leon Goretzka avaliou cuidadosamente suas opções antes de escolher seu próximo destino. O jogador de 31 anos admitiu que encontrar o projeto esportivo certo levou tempo depois que sua longa passagem pelo Bayern de Munique chegou ao fim. No entanto, as conversas com a comissão técnica e a clara ambição do clube rapidamente o convenceram de que o Aston Villa era o encaixe perfeito.

"Foi uma sensação realmente muito boa assinar aqui", disse Goretzka à VillaTV. "Foi um processo para descobrir o que eu realmente quero, e aqui eu tive uma sensação realmente muito boa desde o primeiro momento e agora estou muito feliz por estar aqui."