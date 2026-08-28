Sven Simon
Traduzido por
'Jogar esse tipo de grande jogo a cada poucos dias' - Leon Goretzka explica por que trocou a Bundesliga pela Premier League
Avaliando o próximo passo na carreira
Após um longo período de férias no verão e uma extensa fase de reflexão, o experiente meio-campista Leon Goretzka avaliou cuidadosamente suas opções antes de escolher seu próximo destino. O jogador de 31 anos admitiu que encontrar o projeto esportivo certo levou tempo depois que sua longa passagem pelo Bayern de Munique chegou ao fim. No entanto, as conversas com a comissão técnica e a clara ambição do clube rapidamente o convenceram de que o Aston Villa era o encaixe perfeito.
"Foi uma sensação realmente muito boa assinar aqui", disse Goretzka à VillaTV. "Foi um processo para descobrir o que eu realmente quero, e aqui eu tive uma sensação realmente muito boa desde o primeiro momento e agora estou muito feliz por estar aqui."
- Getty Images Sport
Em busca de noites de Liga dos Campeões na Inglaterra
Tendo vivido amplamente a principal competição de clubes da Europa ao longo da carreira, Goretzka está ansioso para recriar aquelas noites mágicas em grená e azul. O alemão relembrou o ambiente hostil e de alta energia que enfrentou ao visitar o Villa Park com o Bayern de Munique em outubro de 2024. Em vez de se intimidar, aquela atmosfera inesquecível deixou uma impressão duradoura que acabou o atraindo para o clube da Premier League.
"Lembro que foi uma atmosfera realmente especial e uma energia louca no estádio", recordou Goretzka. "Para nós, do Bayern, não foi a melhor experiência que tivemos; para vocês, provavelmente uma das melhores, então estou realmente ansioso para viver noites como essa novamente."
Abraçando o ritmo intenso da Premier League
Uma das maiores motivações por trás da ida de Goretzka para a Inglaterra é a competitividade feroz e a frequência de jogos de alto nível em toda a divisão. O meio-campista observou que, ao contrário da Bundesliga, onde os grandes confrontos são relativamente escassos, a elite do futebol inglês exige o máximo preparo físico e mental a cada poucos dias. É um desafio extenuante que ele está abraçando enquanto se prepara para se adaptar a uma cultura futebolística totalmente nova.
"Obviamente, para mim é uma liga nova", destacou Goretzka. "Estou realmente ansioso para jogar esse tipo de grande jogo a cada poucos dias, e essa é provavelmente a maior diferença em relação à Bundesliga, onde você tem apenas vários grandes jogos contra grandes adversários."
- Pro Sports Images
Assumindo a responsabilidade em uma campanha de transição
Enquanto o Aston Villa atravessa um período de reformulação do elenco após as saídas de vários jogadores de destaque, Goretzka está pronto para assumir uma grande responsabilidade. O experiente jogador pretende usar seus anos de trajetória em alto nível para conduzir a equipe em meio a um calendário exigente. Com o elenco totalmente focado em apresentar boas atuações para os torcedores, Goretzka está pronto para ajudar o clube a alcançar suas metas competitivas nesta temporada.
"Obviamente eu quero ajudar a equipe a atingir seus objetivos e trazer a experiência que tenho na minha própria carreira", concluiu Goretzka. "Vamos fazer uma boa temporada."
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