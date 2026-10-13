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imago-sport-1084466602.jpgAFLOSPORT
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Jogando o melhor futebol da Europa e do mundo”: Joan Laporta exalta Barcelona em grande fase antes do confronto com o Galatasaray

Barcelona
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Liga dos Campeões
La Liga
H. Flick

Joan Laporta não poupou elogios ao elenco avassalador de Hansi Flick e afirmou que o Barcelona joga atualmente o melhor futebol do planeta, antes do confronto europeu com o Galatasaray. O gigante catalão chega à partida com uma sequência de nove vitórias em nove jogos em todas as competições desde o início da temporada.

  • Fase imparável esquenta duelo continental

    O presidente do clube, Laporta, afirmou estar plenamente convicto de que sua equipe pratica o futebol mais empolgante do mundo às vésperas de um confronto europeu decisivo. Sua confiança se baseia em um ataque que marcou 39 gols, enquanto a equipe sofreu apenas oito nesta temporada. A impressionante média de 4,3 gols por jogo consolida o domínio do elenco de Flick após a vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em sua partida mais recente.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Dirigente confiante elogia espetáculo tático

    Uma sequência perfeita de nove vitórias consecutivas em todas as competições reforçou ainda mais a convicção de Laporta de que o futebol empolgante do Barcelona é, neste momento, a referência entre os clubes de elite da Europa.

    Ao avaliar o desempenho da equipe de Flick em conversa com jornalistas, Laporta afirmou: "O Barcelona, com toda a humildade, está jogando o melhor futebol da Europa e do mundo. Há outras equipes muito boas, como o PSG e o Bayern de Munique, que também são candidatas a conquistar títulos.

    "Ainda assim, sempre pode haver uma surpresa, e precisamos estar preparados. Mas, em termos de qualidade do futebol, somos nós que jogamos melhor e damos espetáculo. Fazemos com que os fãs de futebol e os torcedores do Barcelona se divirtam; jogamos um futebol que as pessoas adoram."

  • A união compartilhada alimenta a ambição de elite

    Laporta também fez questão de destacar a parceria fundamental entre Flick e o diretor esportivo Deco, que conseguiram promover tanto a concorrência interna quanto a harmonia no vestiário.

    Ao falar sobre a preparação do elenco para a viagem para enfrentar o Galatasaray, Laporta acrescentou: "O ambiente e o espírito de equipe são fundamentais para tudo, e Flick e sua equipe, assim como Deco e sua equipe, conseguiram criar isso. A parceria entre Deco e Flick está funcionando, e há esse ambiente e essa ambição, porque quem joga vai muito bem, e quem ainda não jogou quer superar quem já jogou.

    "É uma partida da Champions League, a melhor competição de clubes do mundo. Chegamos a este jogo em ótima fase: o treino de ontem foi muito intenso, eles estão muito motivados e temos uma boa sensação em relação à partida."

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  • imago-sport-1084456782.jpgAnadolu Agency

    Histórico impressionante sustenta desafio europeu

    O poder ofensivo do Barcelona enfrenta um duro desafio fora de casa contra o Galatasaray após a confirmação da ausência de Raphinha, apesar da boa fase do capitão, que marcou 14 gols em apenas oito partidas. Mesmo sem o atacante brasileiro, o Barcelona soma quatro vitórias consecutivas fora de casa contra equipes turcas e está invicto nos últimos nove confrontos com elas. Já a equipe de Okan Buruk carrega um retrospecto ruim em competições continentais: venceu apenas um dos últimos 22 jogos contra equipes espanholas.

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