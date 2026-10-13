Uma sequência perfeita de nove vitórias consecutivas em todas as competições reforçou ainda mais a convicção de Laporta de que o futebol empolgante do Barcelona é, neste momento, a referência entre os clubes de elite da Europa.

Ao avaliar o desempenho da equipe de Flick em conversa com jornalistas, Laporta afirmou: "O Barcelona, com toda a humildade, está jogando o melhor futebol da Europa e do mundo. Há outras equipes muito boas, como o PSG e o Bayern de Munique, que também são candidatas a conquistar títulos.

"Ainda assim, sempre pode haver uma surpresa, e precisamos estar preparados. Mas, em termos de qualidade do futebol, somos nós que jogamos melhor e damos espetáculo. Fazemos com que os fãs de futebol e os torcedores do Barcelona se divirtam; jogamos um futebol que as pessoas adoram."