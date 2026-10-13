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“Jogando o melhor futebol da Europa e do mundo”: Joan Laporta exalta Barcelona em grande fase antes do confronto com o Galatasaray
Fase imparável esquenta duelo continental
O presidente do clube, Laporta, afirmou estar plenamente convicto de que sua equipe pratica o futebol mais empolgante do mundo às vésperas de um confronto europeu decisivo. Sua confiança se baseia em um ataque que marcou 39 gols, enquanto a equipe sofreu apenas oito nesta temporada. A impressionante média de 4,3 gols por jogo consolida o domínio do elenco de Flick após a vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em sua partida mais recente.
- AFP
Dirigente confiante elogia espetáculo tático
Uma sequência perfeita de nove vitórias consecutivas em todas as competições reforçou ainda mais a convicção de Laporta de que o futebol empolgante do Barcelona é, neste momento, a referência entre os clubes de elite da Europa.
Ao avaliar o desempenho da equipe de Flick em conversa com jornalistas, Laporta afirmou: "O Barcelona, com toda a humildade, está jogando o melhor futebol da Europa e do mundo. Há outras equipes muito boas, como o PSG e o Bayern de Munique, que também são candidatas a conquistar títulos.
"Ainda assim, sempre pode haver uma surpresa, e precisamos estar preparados. Mas, em termos de qualidade do futebol, somos nós que jogamos melhor e damos espetáculo. Fazemos com que os fãs de futebol e os torcedores do Barcelona se divirtam; jogamos um futebol que as pessoas adoram."
A união compartilhada alimenta a ambição de elite
Laporta também fez questão de destacar a parceria fundamental entre Flick e o diretor esportivo Deco, que conseguiram promover tanto a concorrência interna quanto a harmonia no vestiário.
Ao falar sobre a preparação do elenco para a viagem para enfrentar o Galatasaray, Laporta acrescentou: "O ambiente e o espírito de equipe são fundamentais para tudo, e Flick e sua equipe, assim como Deco e sua equipe, conseguiram criar isso. A parceria entre Deco e Flick está funcionando, e há esse ambiente e essa ambição, porque quem joga vai muito bem, e quem ainda não jogou quer superar quem já jogou.
"É uma partida da Champions League, a melhor competição de clubes do mundo. Chegamos a este jogo em ótima fase: o treino de ontem foi muito intenso, eles estão muito motivados e temos uma boa sensação em relação à partida."
- Anadolu Agency
Histórico impressionante sustenta desafio europeu
O poder ofensivo do Barcelona enfrenta um duro desafio fora de casa contra o Galatasaray após a confirmação da ausência de Raphinha, apesar da boa fase do capitão, que marcou 14 gols em apenas oito partidas. Mesmo sem o atacante brasileiro, o Barcelona soma quatro vitórias consecutivas fora de casa contra equipes turcas e está invicto nos últimos nove confrontos com elas. Já a equipe de Okan Buruk carrega um retrospecto ruim em competições continentais: venceu apenas um dos últimos 22 jogos contra equipes espanholas.
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