A forma como a equipe atuou deixou o analista de televisão Klopp profundamente insatisfeito durante sua análise pós-jogo. Em entrevista à MagentaTV, Klopp foi inequívoco: “Escolhemos os métodos errados neste campo; jogamos o tipo errado de futebol contra um adversário agressivo. A partir do 12º minuto, nosso jogo perdeu profundidade, e defendemos em um bloco baixo como se quiséssemos apenas testá-lo.

“Houve muitas coisas ruins hoje. Não pareceu que vamos simplesmente passar pelas próximas fases sem esforço. Temos que combinar nossa qualidade com uma mentalidade excepcional.”

Quando questionado se essa mentalidade estava faltando, Klopp respondeu sem rodeios: “É claro que estava faltando.”