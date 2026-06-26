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“Jogamos da maneira errada!” – Jürgen Klopp questiona as táticas da Alemanha e faz um alerta para a Copa do Mundo após a derrota surpreendente para o Equador
Equador surpreende favoritos sem brilho
Apesar de terem avançado como vencedores do Grupo E, a equipe de Julian Nagelsmann sofreu um duro golpe em Nova Jersey. Leroy Sané garantiu um início perfeito para os alemães ao aproveitar um passe inteligente de Florian Wirtz, mas a resistente seleção do Equador reagiu rapidamente com um gol de Nilson Angulo. Gonzalo Plata, então, aproveitou um escanteio no final da partida para capitalizar sobre a atuação passiva da Alemanha no segundo tempo, garantindo uma vitória dramática para os sul-americanos e condenando os gigantes europeus a um revés frustrante.
- AFP
Klopp critica as escolhas táticas
A forma como a equipe atuou deixou o analista de televisão Klopp profundamente insatisfeito durante sua análise pós-jogo. Em entrevista à MagentaTV, Klopp foi inequívoco: “Escolhemos os métodos errados neste campo; jogamos o tipo errado de futebol contra um adversário agressivo. A partir do 12º minuto, nosso jogo perdeu profundidade, e defendemos em um bloco baixo como se quiséssemos apenas testá-lo.
“Houve muitas coisas ruins hoje. Não pareceu que vamos simplesmente passar pelas próximas fases sem esforço. Temos que combinar nossa qualidade com uma mentalidade excepcional.”
Quando questionado se essa mentalidade estava faltando, Klopp respondeu sem rodeios: “É claro que estava faltando.”
Undav compartilha das preocupações com a mentalidade da equipe
As críticas relativas à evidente falta de garra competitiva foram abertamente corroboradas em campo pela equipe alemã. O atacante Deniz Undav confessou que os sul-americanos, considerados azarões, demonstraram uma vontade muito maior de vencer o confronto decisivo.
Undav observou: “Senti que eles queriam mais do que nós; eles tinham mais garra. Para eles, estava tudo em jogo. Temos que aprender com isso e perceber que precisamos dar tudo de nós também em jogos como esse. Queríamos vencer. Mas, em campo, dava para ver que eles queriam mais.”
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O teste da fase eliminatória se aproxima
A Alemanha precisa reajustar rapidamente seu esquema tático interno antes de partir para Boston para o confronto das oitavas de final na próxima segunda-feira. Os jogadores de Nagelsmann têm demonstrado fragilidades defensivas evidentes e falta de profundidade no ataque, aspectos que adversários de elite nas fases eliminatórias não hesitarão em explorar. A menos que a equipe recupere imediatamente sua disciplina estrutural e vantagem psicológica, as aspirações da Alemanha de levantar o troféu enfrentarão uma ameaça incrivelmente prematura em solo americano.