Questionado se mais passos para trás serão dados antes que o impulso para frente seja restabelecido, o ex-astro do Newcastle Barnes, falando com exclusividade à GOAL por cortesia da 247Bet, disse: “Eu esperaria que eles terminassem por ali novamente nesta temporada.

“Avançar para ir aonde? O Newcastle pode terminar em 5º, 6º, 7º, acho que é aí que possivelmente pode terminar, se todo mundo ficar junto. O problema que o Newcastle tem é que eles terminam ali porque, quando contratam esses jogadores, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali e até Isak, de repente perdem esses jogadores e você vê o que aconteceu.

“Agora, se eles contratarem outros jogadores, podem voltar lá para cima de novo e, se conseguirem manter esses jogadores, talvez possam sustentar isso. Mas acho que o Newcastle vai ser um clube, e isso não tem nada a ver com o Newcastle, o Liverpool não conseguiu manter Trent [Alexander-Arnold], em que jogadores virão e jogadores irão embora, eles vão sair. Por mais que venham para o Newcastle, podem ir embora.

“Então, se o Newcastle vai dizer que vai manter esses jogadores e sustentar sua briga por 4º, 5º, 6º, 7º lugar mantendo esses jogadores, vai conseguir fazer isso. Mas se, de repente, você vai perder esses jogadores todos os anos e tem que contratar novos jogadores de novo, talvez consiga fazer isso e talvez leve tempo, eles sempre vão ser um clube em que vão bem e vão cair para 10º, 11º ou 12º, contratar mais jogadores e talvez ir bem.

“Infelizmente, essa é a natureza do futebol. Não tem a ver com o Newcastle, tem a ver com o futebol. A menos que você vá ser um Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, o resto dos times, como Bournemouth e Brighton, é diferente, eles sempre podem conseguir jogadores assim porque, se terminarem em 10º ou 11º, ficam felizes e podem subir para 6º ou 7º com o que têm. O Newcastle deveria ser um clube muito maior do que Bournemouth e Brighton. Acho que é aí que o Newcastle vai fazer compras, por assim dizer.”