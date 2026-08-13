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Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty
Chris Burton

Traduzido por

'Jogadores virão e irão' - o Newcastle precisa aceitar o ciclo de transferências na reconstrução após Bruno Guimaraes, Sandro Tonali e Anthony Gordon

Newcastle
Premier League
M. Jaissle
B. Guimaraes
S. Tonali
A. Gordon

John Barnes disse à GOAL que o Newcastle precisa aceitar um ciclo frustrante de transferências no St James’ Park, já que grandes jogadores sempre “vão e vêm”, com até mesmo equipes como o Liverpool tendo dificuldade para manter os serviços de ativos valiosos. Poucos clubes no futebol mundial conseguem resistir ao assédio de longe, e o Newcastle tem descoberto isso da pior forma em 2026.

  • Êxodo de grandes talentos de St James' Park

    Depois de desfrutar de um retorno ao protagonismo sob o comando de Eddie Howe, com a conquista da Copa da Liga Inglesa, o primeiro troféu nacional em 70 anos, e a vaga assegurada na Liga dos Campeões, as asas coletivas foram cortadas em Tyneside.

    Bruno Guimaraes se transferiu para o Arsenal, atual campeão da Premier League; Sandro Tonali agora é rival doméstico no Tottenham, enquanto Anthony Gordon saiu da zona de conforto e se juntou ao Barcelona. O ex-capitão do clube Kieran Trippier saiu como agente livre.

    • Publicidade
  • Sandro Tonali Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Howe foi sucedido no cargo de técnico por Jaissle

    Howe também deixou o clube, sendo substituído por Matthias Jaissle, com ventos de mudança soprando no Nordeste. O Newcastle perdeu Alexander Isak para o Liverpool por £ 125 milhões (US$ 169 mi) no verão de 2025.

    Um elenco que levou vários anos para ser montado foi dizimado em questão de meses, mas o trabalho de reconstrução agora pode começar para valer. O Newcastle terminou a última temporada na 12ª colocação e está ansioso para evitar uma queda ainda maior.

  • O Newcastle vai dar um passo para trás antes de seguir em frente?

    Questionado se mais passos para trás serão dados antes que o impulso para frente seja restabelecido, o ex-astro do Newcastle Barnes, falando com exclusividade à GOAL por cortesia da 247Bet, disse: “Eu esperaria que eles terminassem por ali novamente nesta temporada.

    “Avançar para ir aonde? O Newcastle pode terminar em 5º, 6º, 7º, acho que é aí que possivelmente pode terminar, se todo mundo ficar junto. O problema que o Newcastle tem é que eles terminam ali porque, quando contratam esses jogadores, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali e até Isak, de repente perdem esses jogadores e você vê o que aconteceu.

    “Agora, se eles contratarem outros jogadores, podem voltar lá para cima de novo e, se conseguirem manter esses jogadores, talvez possam sustentar isso. Mas acho que o Newcastle vai ser um clube, e isso não tem nada a ver com o Newcastle, o Liverpool não conseguiu manter Trent [Alexander-Arnold], em que jogadores virão e jogadores irão embora, eles vão sair. Por mais que venham para o Newcastle, podem ir embora.

    “Então, se o Newcastle vai dizer que vai manter esses jogadores e sustentar sua briga por 4º, 5º, 6º, 7º lugar mantendo esses jogadores, vai conseguir fazer isso. Mas se, de repente, você vai perder esses jogadores todos os anos e tem que contratar novos jogadores de novo, talvez consiga fazer isso e talvez leve tempo, eles sempre vão ser um clube em que vão bem e vão cair para 10º, 11º ou 12º, contratar mais jogadores e talvez ir bem.

    “Infelizmente, essa é a natureza do futebol. Não tem a ver com o Newcastle, tem a ver com o futebol. A menos que você vá ser um Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, o resto dos times, como Bournemouth e Brighton, é diferente, eles sempre podem conseguir jogadores assim porque, se terminarem em 10º ou 11º, ficam felizes e podem subir para 6º ou 7º com o que têm. O Newcastle deveria ser um clube muito maior do que Bournemouth e Brighton. Acho que é aí que o Newcastle vai fazer compras, por assim dizer.”

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  • Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty

    Quem o Newcastle contratou na janela de transferências de verão

    O Newcastle teve resultados mistos durante a pré-temporada, além de perder Anthony Elanga por lesão, e claramente ainda tem trabalho a fazer antes de estrear na temporada 2026-27 em casa contra o Liverpool, em 23 de agosto.

    A janela de transferências de verão seguirá aberta até 1º de setembro, dando a Jaissle tempo para trazer mais caras novas ao lado dos novos reforços Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, Aladji Bamba e Lukas Hornicek.

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