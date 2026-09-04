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"Jogadores vão sair por 500 milhões de libras!" - Transferência de £ 123 milhões de Bradley Barcola para o Liverpool preocupa o ex-internacional francês Bacary Sagna, que faz alerta: "isso tem que parar"
Muito dinheiro gasto pelos clubes da Premier League
O elegante lateral, que também teve passagem pelo Manchester City em seus tempos de jogador, vem analisando outra janela movimentada, na qual grandes somas de dinheiro foram gastas por equipes da elite inglesa.
Mais recordes foram quebrados por nomes como Morgan Rogers e Enzo Fernandez, com o Chelsea aparecendo com destaque em grandes negociações, enquanto o vencedor da Liga dos Campeões Barcola se tornou mais uma adição luxuosa em Anfield.
O Liverpool investiu pesado ao longo dos últimos 12 meses, com Chelsea, City, Tottenham e Arsenal fazendo o mesmo. As taxas continuam subindo em toda parte, o que leva a aumentos de preços para os torcedores fiéis, e Sagna teme que o jogo possa estar seguindo em uma direção preocupante.
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Taxas de transferência de 500 milhões estão a caminho?
Questionado sobre a ida de Barcola para a Inglaterra e se o Arsenal desistiu depois de determinar que um preço na casa de nove dígitos não poderia ser justificado, Sagna, falando em associação com BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Barcola é um jogador incrível, mas ele é jovem, tem 24 anos agora, provou seu valor em Paris e anteriormente em Lyon, mas isso precisa parar.
“Ele foi por 123 milhões, não? É muito dinheiro se ele está sendo avaliado agora. Eu sei que não podemos comparar gerações e sei que o mundo está mudando e, economicamente, não é a mesma coisa. Proporcionalmente, sim, faz sentido, porque você vende outros jogadores por 100 milhões e ele é melhor do que eles, mas não faz sentido.
“Eles deveriam ter um limite. Para mim, isso não tira nada da qualidade dele, ele é um jogador de ponta e acho que vai ir bem no Liverpool, mas, para mim, isso é uma loucura, isso é 123 milhões. Eles deveriam ter um limite e deveriam estabelecer um limite, porque, em cinco anos, o que vai acontecer? Os jogadores vão sair por 500 milhões?”
Preocupações em relação às finanças do futebol
Sagna prosseguiu ao falar sobre os problemas que o futebol profissional vem enfrentando ultimamente, com a FIFA rendendo muitas manchetes infelizes: “Você sabe, é futebol, é um negócio. É bom que o futebol tenha se tornado um negócio, mas qualquer negócio que cresce muito também tem seu lado ruim e seu perigo.
“Então, para regular as regras do futebol e as regras financeiras do futebol, você tem que ser muito inteligente, porque em breve algo como vimos com a FIFA tentando vender a Copa do Mundo vai acontecer, e eu não estou surpreso. Não estou surpreso porque não há limite, não há mais regras financeiras. Qualquer jogador pode sair por qualquer quantia.
“Tem que haver regras e raízes. Quando você é educado, tem 60 por cento desde quando é pequeno, você foi fundamentado nisso, e então, claro, vai se desenvolver nos outros 40. O futebol tem que ser o mesmo.
“O básico nunca vai mudar. Se você começa a mexer nas coisas mais importantes, arruma problema. Quando vejo todos os problemas com a FIFA sendo atacada por todos, não estou surpreso. E isso é o mesmo para os jogadores.
“Em breve, você terá jogadores reclamando, clubes reclamando e clubes fora do fair play financeiro, então os grandes clubes vão controlar isso e você terá que trazer outros clubes que não vão ter a mesma qualidade. Os direitos de imagem serão prejudicados porque, se você não tiver a mesma qualidade, então não terá o mesmo dinheiro, e quando você começa a seguir por esse caminho, é difícil parar. Precisamos ter cuidado.”
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Barcola justificará seu preço de Liverpool?
Parece haver pouca chance de os times da Premier League controlarem seus gastos tão cedo, já que as recompensas por brigar por títulos em casa e no exterior seguem tentadoras, e lucrativas demais, para serem ignoradas.
Ainda está por ver se Barcola conseguirá justificar a confiança e o investimento depositados nele, com nomes como Florian Wirtz e Alexander Isak tendo enfrentado dificuldades para corresponder aos respectivos valores pagos no Liverpool, e os recordes continuarão a cair à medida que os clubes perseguem esse sonho enquanto mexem nos bolsos mais fundos.
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