Sagna prosseguiu ao falar sobre os problemas que o futebol profissional vem enfrentando ultimamente, com a FIFA rendendo muitas manchetes infelizes: “Você sabe, é futebol, é um negócio. É bom que o futebol tenha se tornado um negócio, mas qualquer negócio que cresce muito também tem seu lado ruim e seu perigo.

“Então, para regular as regras do futebol e as regras financeiras do futebol, você tem que ser muito inteligente, porque em breve algo como vimos com a FIFA tentando vender a Copa do Mundo vai acontecer, e eu não estou surpreso. Não estou surpreso porque não há limite, não há mais regras financeiras. Qualquer jogador pode sair por qualquer quantia.

“Tem que haver regras e raízes. Quando você é educado, tem 60 por cento desde quando é pequeno, você foi fundamentado nisso, e então, claro, vai se desenvolver nos outros 40. O futebol tem que ser o mesmo.

“O básico nunca vai mudar. Se você começa a mexer nas coisas mais importantes, arruma problema. Quando vejo todos os problemas com a FIFA sendo atacada por todos, não estou surpreso. E isso é o mesmo para os jogadores.

“Em breve, você terá jogadores reclamando, clubes reclamando e clubes fora do fair play financeiro, então os grandes clubes vão controlar isso e você terá que trazer outros clubes que não vão ter a mesma qualidade. Os direitos de imagem serão prejudicados porque, se você não tiver a mesma qualidade, então não terá o mesmo dinheiro, e quando você começa a seguir por esse caminho, é difícil parar. Precisamos ter cuidado.”