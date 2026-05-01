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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“Jogadores realmente péssimos” – Pep Guardiola brinca sobre o motivo pelo qual não foi ao jogo entre PSG e Bayern de Munique para assistir ao Stockport

P. Guardiola
Manchester City
PSG x Bayern de Munique
PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Premier League

Pep Guardiola revelou que preferiu assistir ao jogo do Stockport County em vez de acompanhar o grande confronto da Liga dos Campeões entre o PSG e o Bayern de Munique. O técnico do Manchester City brincou dizendo que os treinadores e jogadores envolvidos não eram bons o suficiente para mantê-lo entretido.

  • Guardiola prefere o jogo contra o Stockport ao confronto da Liga dos Campeões

    Enquanto grande parte do mundo do futebol estava de olho no confronto da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Guardiola passou a noite em outro lugar. O técnico do Manchester City preferiu assistir a uma partida no Edgeley Park para ver o Stockport County, em vez de acompanhar o jogo europeu de grande destaque.

    Guardiola admitiu mais tarde que, inicialmente, havia descartado o jogo em Paris ao olhar para o calendário. Apesar de a partida ter acabado sendo um jogo emocionante com nove gols, vencido pelo PSG por 5 a 4, o técnico do City já havia decidido passar o tempo assistindo ao futebol inglês de divisões inferiores.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    O técnico do City dá uma explicação bem-humorada

    Em declarações à imprensa, Guardiola brincou dizendo que a qualidade dos treinadores e jogadores envolvidos no confronto da Liga dos Campeões não o convenceu a assistir ao jogo.

    “No dia anterior, vi o calendário e vi PSG e Bayern de Munique e pensei: ‘bah, que jogo desastroso’. Os treinadores não são bons — Luis [Enrique] e Vini [Vincent Kompany]”, disse Guardiola. “Jogadores realmente péssimos, então… Eu sou apaixonado pelo futebol inglês e decidi ir para Stockport. Na próxima temporada, quando o Bayern de Munique jogar contra meu antigo time, estarei na frente do sofá.”

  • Apreciando diferentes estilos de futebol

    Além das brincadeiras, Guardiola fez uma reflexão mais tática sobre a variedade de filosofias futebolísticas que atualmente dominam o cenário europeu. Ele reconheceu que, embora possa ter sentido falta da ação ao vivo em Paris, respeita as diferentes formas como o jogo é praticado em todo o continente, mesmo quando os estilos entram em conflito.

    Abordando o confronto entre PSG e Bayern com mais seriedade, ele disse: “Isso é bom. É disso que se trata o futebol. Você e eu não somos iguais. O futebol é assim [faz um gesto amplo] — cada um tem seu próprio estilo. Foi um bom jogo. Atlético de Madrid x Arsenal também foi outro bom jogo. É claro que, quando se marca nove gols em uma semifinal, é fantástico. O futebol precisa ser aceito de diferentes maneiras.”

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    O time se prepara para uma sequência de jogos exigentes

    O Cityzens enfrenta uma agenda lotada nas últimas semanas da temporada, depois que a Premier League rejeitou os pedidos para alterar os jogos contra o Crystal Palace e o Bournemouth. O time enfrentará agora o Everton, na tentativa de tirar o Arsenal da liderança da tabela da Premier League.