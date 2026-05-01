“Jogadores realmente péssimos” – Pep Guardiola brinca sobre o motivo pelo qual não foi ao jogo entre PSG e Bayern de Munique para assistir ao Stockport

Enquanto grande parte do mundo do futebol estava de olho no confronto da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Guardiola passou a noite em outro lugar. O técnico do Manchester City preferiu assistir a uma partida no Edgeley Park para ver o Stockport County, em vez de acompanhar o jogo europeu de grande destaque.

Guardiola admitiu mais tarde que, inicialmente, havia descartado o jogo em Paris ao olhar para o calendário. Apesar de a partida ter acabado sendo um jogo emocionante com nove gols, vencido pelo PSG por 5 a 4, o técnico do City já havia decidido passar o tempo assistindo ao futebol inglês de divisões inferiores.