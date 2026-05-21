A English Football League (EFL) rejeitou imediatamente, na noite de quarta-feira, o recurso apresentado pouco antes pelo Southampton. Assim, mantém-se a severa decisão tomada após o escândalo de espionagem: o Southampton está impedido de disputar a final no Estádio de Wembley.
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Jogadores pretendem processar o próprio clube, Tonda Eckert tem uma nova chance à vista! O escândalo de espionagem envolvendo o FC Southampton fica cada vez mais intenso
Em vez disso, o Middlesbrough terá a chance de disputar a promoção para a Premier League no sábado, às 16h30, contra o Hull City. Além da exclusão dos playoffs, o Southampton terá que começar a próxima temporada da segunda divisão com uma penalidade de quatro pontos a menos.
O escândalo foi desencadeado por um funcionário do Southampton que foi flagrado escondido atrás de uma árvore, observando secretamente o treino do Middlesbrough, seu adversário nas semifinais. No decorrer das investigações que se seguiram, descobriu-se que representantes do Southampton também haviam filmado ilegalmente o Oxford United e o Ipswich Town nesta temporada. Na EFL, existe uma regra que determina que os treinos do próximo adversário não podem mais ser observados a partir de 72 horas antes de um confronto direto.
Tonda Eckert corre o risco de receber uma longa suspensão e ser demitido
Eckert afirmou não ter conhecimento da regra. Apesar disso, agora ele também corre o risco de sofrer consequências pessoais: a mídia inglesa fala em uma suspensão de seis a 18 meses e, consequentemente, em uma demissão inevitável. O técnico de 33 anos assumiu o Southampton em novembro, quando o time ocupava a 21ª posição, e, graças a uma impressionante sequência de vitórias na primavera, levou o time até a quarta colocação, garantindo assim a classificação para os playoffs.
No entanto, talvez surja imediatamente uma chance de recomeço para Eckert: segundo a revista Kicker, ele é considerado candidato à sucessão de Dieter Hecking no VfL Wolfsburg. No entanto, uma decisão só deve ser tomada após os jogos de rebaixamento contra o SC Paderborn.
O diretor executivo do Southampton, Phil Parsons, pediu desculpas na quarta-feira “aos outros clubes envolvidos e, acima de tudo, aos torcedores do Southampton”, que “mereciam algo melhor do clube”. O meio-campista Leo Scienza, que já atuou na Alemanha, entre outros, pelo 1. FC Heidenheim, escreveu no Instagram sobre “decepção, raiva e tristeza”.
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Jogadores do Southampton parecem estar preparando uma ação coletiva
Além de Scienza, o Southampton ainda tem mais dois jogadores com ligações à Alemanha sob contrato: Daniel Peretz, o goleiro titular emprestado pelo FC Bayern, e Caspar Jander, jogador da seleção sub-21. Segundo o The Athletic, alguns jogadores planejam agora tomar medidas legais contra o próprio clube, e fala-se de uma ação coletiva.
Com a exclusão, eles perderiam a chance de receber possíveis rendimentos. Trata-se principalmente de um bônus de promoção no valor equivalente a cerca de 175 mil euros por jogador. Além disso, alguns profissionais aceitaram cortes salariais de até 40% após o rebaixamento da Premier League há um ano — com a promessa de que, após um possível retorno à primeira divisão, voltariam a receber seus salários antigos.
Enquanto isso, o clube está perdendo somas ainda maiores. Afinal, a final do playoff da segunda divisão inglesa é considerada o jogo mais lucrativo do mundo. O vencedor terá receitas adicionais na Premier League de um total de cerca de 200 milhões de euros, principalmente por meio de direitos de transmissão televisiva.