Jogadores pretendem processar o próprio clube, Tonda Eckert tem uma nova chance à vista! O escândalo de espionagem envolvendo o FC Southampton fica cada vez mais intenso

Eckert afirmou não ter conhecimento da regra. Apesar disso, agora ele também corre o risco de sofrer consequências pessoais: a mídia inglesa fala em uma suspensão de seis a 18 meses e, consequentemente, em uma demissão inevitável. O técnico de 33 anos assumiu o Southampton em novembro, quando o time ocupava a 21ª posição, e, graças a uma impressionante sequência de vitórias na primavera, levou o time até a quarta colocação, garantindo assim a classificação para os playoffs.

No entanto, talvez surja imediatamente uma chance de recomeço para Eckert: segundo a revista Kicker, ele é considerado candidato à sucessão de Dieter Hecking no VfL Wolfsburg. No entanto, uma decisão só deve ser tomada após os jogos de rebaixamento contra o SC Paderborn.

O diretor executivo do Southampton, Phil Parsons, pediu desculpas na quarta-feira “aos outros clubes envolvidos e, acima de tudo, aos torcedores do Southampton”, que “mereciam algo melhor do clube”. O meio-campista Leo Scienza, que já atuou na Alemanha, entre outros, pelo 1. FC Heidenheim, escreveu no Instagram sobre “decepção, raiva e tristeza”.