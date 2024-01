Dez jogadores que precisam de um novo time até o fim da janela de transferências de janeiro

O tempo está passando para aqueles que desejam encontrar um novo clube para retomar suas carreiras

Sempre foi desafiador encontrar uma boa relação entre qualidade e preço em janeiro, mas esta janela de inverno tem sido notavelmente tranquila até o momento. Até mesmo os clubes da Premier League mostram relutância em realizar investimentos, devido à recente repressão às violações dos regulamentos financeiros.

Consequentemente, vários jogadores que anseiam por mudanças para revitalizar suas carreiras ainda estão em busca de novos clubes, com apenas uma semana restante antes do encerramento da janela em 1º de fevereiro. No entanto, nem tudo está perdido. Há ainda tempo suficiente para concluir negociações, e os negócios costumam aumentar à medida que a pressão chega no final de janeiro.

Então, quais jogadores terão que se esforçar ao máximo para garantir uma transferência nos próximos dias? A GOAL classifica aqueles que mais precisam de uma mudança, desde jovens jogadores em busca de tempo de jogo até superestrelas instáveis.

