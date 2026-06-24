Jogadores pendurados com cartão amarelo preocupam Ancelotti antes de duelo decisivo da seleção

Apesar do risco de perder jogadores para a próxima fase, Ancelotti deixou claro que a prioridade é garantir a liderança do Grupo C. O Brasil divide a ponta da tabela com o Marrocos em número de pontos e leva vantagem apenas no saldo de gols. Por isso, o treinador descartou qualquer estratégia voltada para preservar atletas pendurados.
"Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível. Temos uma ideia clara de quem vai substituir Raphinha, mas não estamos pensando em cartões", afirmou o treinador.
Ao comentar a escolha para a ponta direita, Ancelotti voltou a elogiar Rayan.
"Quando entrou no lugar do Raphinha, ele fez um bom jogo. Tem muito potencial e pode nos dar a amplitude que precisamos. É uma característica importante para o nosso sistema", explicou.
Além de observar alternativas ao longo da semana, o treinador também trabalhou variações táticas com Luiz Henrique, Léo Pereira e Endrick. Neymar, recuperado de lesão, foi relacionado para a partida e deve começar no banco de reservas. A expectativa é que o camisa 10 receba alguns minutos durante o segundo tempo, visando chegar em melhores condições para o mata-mata.