Jogadores pendurados com cartão amarelo preocupam Ancelotti antes de duelo decisivo da seleção

A comissão técnica chegou a avaliar a possibilidade de preservar alguns atletas pendurados, principalmente Casemiro e Douglas Santos, titulares da equipe. No entanto, a importância da liderança do grupo fez Ancelotti optar por manter força máxima para o confronto.

A tendência é que o Brasil entre em campo com apenas uma alteração em relação à vitória sobre o Haiti: a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, lesionado. Nos treinamentos realizados em Miami, o jovem atacante de 19 anos foi o escolhido para atuar pelo lado direito do ataque. Luiz Henrique também foi testado na função, mas Rayan ganhou força nas atividades finais.

A provável escalação tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Caso algum dos pendurados seja suspenso, Ancelotti já possui alternativas definidas. Alex Sandro aparece como opção para a lateral esquerda, Fabinho pode assumir o meio-campo e Danilo surge como alternativa para o sistema defensivo.