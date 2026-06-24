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Luis Felipe Gonçalves

Jogadores pendurados com cartão amarelo preocupam Ancelotti antes de duelo decisivo da seleção

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo
Casemiro
D. Santos
R. Ibanez

Jogo contra a Escócia vira alerta para jogadores sob risco de suspensão no início do mata-mata

A seleção brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), diante da Escócia, em Miami. Além da disputa pela liderança do Grupo C, Carlo Ancelotti terá outro fator importante para administrar: os cartões amarelos.

Atualmente, três jogadores brasileiros estão pendurados. Casemiro, Douglas Santos e Ibañez precisarão de atenção redobrada, já que uma nova advertência os tiraria da partida de 16 avos de final, caso o Brasil confirme a classificação.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Planos da seleção

    A comissão técnica chegou a avaliar a possibilidade de preservar alguns atletas pendurados, principalmente Casemiro e Douglas Santos, titulares da equipe. No entanto, a importância da liderança do grupo fez Ancelotti optar por manter força máxima para o confronto.

    A tendência é que o Brasil entre em campo com apenas uma alteração em relação à vitória sobre o Haiti: a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, lesionado. Nos treinamentos realizados em Miami, o jovem atacante de 19 anos foi o escolhido para atuar pelo lado direito do ataque. Luiz Henrique também foi testado na função, mas Rayan ganhou força nas atividades finais.

    A provável escalação tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

    Caso algum dos pendurados seja suspenso, Ancelotti já possui alternativas definidas. Alex Sandro aparece como opção para a lateral esquerda, Fabinho pode assumir o meio-campo e Danilo surge como alternativa para o sistema defensivo.

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  • Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti não vai poupar

    Apesar do risco de perder jogadores para a próxima fase, Ancelotti deixou claro que a prioridade é garantir a liderança do Grupo C. O Brasil divide a ponta da tabela com o Marrocos em número de pontos e leva vantagem apenas no saldo de gols. Por isso, o treinador descartou qualquer estratégia voltada para preservar atletas pendurados.

    "Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível. Temos uma ideia clara de quem vai substituir Raphinha, mas não estamos pensando em cartões", afirmou o treinador.

    Ao comentar a escolha para a ponta direita, Ancelotti voltou a elogiar Rayan.

    "Quando entrou no lugar do Raphinha, ele fez um bom jogo. Tem muito potencial e pode nos dar a amplitude que precisamos. É uma característica importante para o nosso sistema", explicou.

    Além de observar alternativas ao longo da semana, o treinador também trabalhou variações táticas com Luiz Henrique, Léo Pereira e Endrick. Neymar, recuperado de lesão, foi relacionado para a partida e deve começar no banco de reservas. A expectativa é que o camisa 10 receba alguns minutos durante o segundo tempo, visando chegar em melhores condições para o mata-mata.

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