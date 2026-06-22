“Jogadores negros não conseguem se concentrar por mais de 60 a 80 minutos”: ex-atacante da Bundesliga causa polêmica como comentarista da Copa do Mundo

Para fundamentar sua tese simplista, o ex-atacante do Werder Bremen (1998 a 2002) e do Arminia Bielefeld (2002-2003) citou sua própria carreira como jogador profissional de futebol. “Joguei com eles. Às vezes, tínhamos que proteger nossos próprios jogadores para que não cometessem erros. O futebol moderno não permite esse tipo de erro em um nível de Copa do Mundo”, disse ele.

O apresentador do programa percebeu imediatamente o caráter polêmico das declarações e tentou contornar a situação ao vivo. Como contra-exemplo, ele citou a seleção francesa, na qual, desde sempre, vários jogadores negros atuam durante os 90 minutos completos e em um nível absolutamente de classe mundial. Bogdanovic, porém, não se deixou impressionar por essa objeção.