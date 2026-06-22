Ao analisar o empate sem gols entre a Bélgica e o Irã, o ex-jogador profissional comentou sobre o zagueiro belga Nathan Ngoy, que recebeu cartão vermelho aos 66 minutos de jogo após um erro individual: “Nesse nível, sendo o último defensor, falhar em uma jogada de bola parada e depois ser expulso… Sempre disse que esses jogadores — e não sou racista —, mas os jogadores negros não conseguem se concentrar por mais de 60 a 80 minutos.”
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“Jogadores negros não conseguem se concentrar por mais de 60 a 80 minutos”: ex-atacante da Bundesliga causa polêmica como comentarista da Copa do Mundo
Para fundamentar sua tese simplista, o ex-atacante do Werder Bremen (1998 a 2002) e do Arminia Bielefeld (2002-2003) citou sua própria carreira como jogador profissional de futebol. “Joguei com eles. Às vezes, tínhamos que proteger nossos próprios jogadores para que não cometessem erros. O futebol moderno não permite esse tipo de erro em um nível de Copa do Mundo”, disse ele.
O apresentador do programa percebeu imediatamente o caráter polêmico das declarações e tentou contornar a situação ao vivo. Como contra-exemplo, ele citou a seleção francesa, na qual, desde sempre, vários jogadores negros atuam durante os 90 minutos completos e em um nível absolutamente de classe mundial. Bogdanovic, porém, não se deixou impressionar por essa objeção.
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Bogdanovic mantém sua posição
O especialista em TV, ao contrário, insistiu em seu ponto de vista: “Se quiséssemos entrar em detalhes, poderíamos fazê-lo. Eles também cometem erros. É claro que não estou generalizando, mas a maioria carece de concentração, e é aí que surgem situações como essa.”
Nas redes sociais, a onda de indignação cresceu rapidamente após essa aparição. Inúmeros usuários condenaram os comentários do sérvio como intoleravelmente discriminatórios e o acusaram de divulgar estereótipos racistas.
Bogdanovic já jogou pelo Bremen e pelo Bielefeld
Bogdanovic é conhecido em sua terra natal, a Sérvia, por seu estilo muito direto e muitas vezes provocativo de analisar jogos, o que lhe rende bastante popularidade. Com esse recente escândalo, porém, ele ultrapassou em muito os limites do tolerável, razão pela qual as reações desta vez devem ser bem mais graves do que o habitual.
No entanto, as consequências oficiais ainda não foram anunciadas. Nem a emissora sérvia responsável, a RTS, nem a Federação Belga de Futebol se pronunciaram sobre o incidente até o momento.
Bogdanovic, hoje com 55 anos, que já atuou na Espanha pelo Atlético de Madrid, marcou 19 gols em 74 partidas oficiais pelo Werder Bremen (sete assistências). Em 1999, conquistou a Copa da Alemanha com o Werder. Mais tarde, em Bielefeld, sua passagem foi um fracasso, já que marcou apenas um gol em 21 partidas.