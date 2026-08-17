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Yosua Arya

Traduzido por

'Jogadores muito, muito, muito bons' - Jose Mourinho exalta estrelas do Real Madrid enquanto Kylian Mbappe brilha em vitória sobre o Schalke

J. Mourinho
Real Madrid
K. Mbappe
Schalke x Real Madrid
Schalke
Amistosos de clubes

O Real Madrid concluiu sua preparação de pré-temporada com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04 na Veltins-Arena. Kylian Mbappe marcou cedo em sua primeira partida de pré-temporada antes de o técnico Jose Mourinho dar as estreias aos recém-chegados Marc Cucurella e Yan Diomande.

  • Real Madrid passa com facilidade pelo Schalke em amistoso de pré-temporada final

    O Real Madrid concluiu sua preparação de pré-temporada com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04 na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A equipe de Mourinho encerrou seus quatro amistosos com três vitórias e um empate. Mbappe abriu o placar em sua primeira aparição na pré-temporada, enquanto Dean Huijsen e Carlos Espí também balançaram as redes. A vitória trouxe sinais positivos para o gigante espanhol antes da campanha de 2026/27.

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    Mourinho satisfeito com a evolução da equipe e as estreias

    Após a partida, Mourinho expressou satisfação com a evolução do elenco e a integração dos novos reforços. Cucurella e Diomande fizeram suas estreias aos 60 minutos.

    "Neste momento, é difícil falar individualmente porque estamos crescendo como equipe", disse Mourinho à Realmadrid TV. "Aqui, só temos bons jogadores, jogadores muito bons e jogadores muito, muito, muito bons. A partir da combinação do trabalho desses jogadores, temos que criar uma equipe muito, muito boa. É isso que estamos tentando fazer, e acho que estamos dando os passos certos para conseguir isso.

    "Também estou muito feliz com aqueles que chegaram por último. Não é fácil entrar diretamente em treinos de alta intensidade como os que estamos fazendo. Não é fácil para eles terem sessões duplas de manhã e à tarde, porque treinam de manhã com o grupo e à tarde com o pequeno grupo que chegou agora. Com um calor incrível. O treino das 17h é realmente duro, e eles chegaram com uma mentalidade de topo."

  • Mbappé brilha antes das mudanças no segundo tempo

    O Real Madrid assumiu o controle cedo, quando Mbappe aproveitou um recuo ruim de Schallenberg para vencer Loris Karius aos seis minutos. Huijsen ampliou a vantagem aos 20 minutos, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio precisa de Arda Güler.

    O substituto Espí selou a vitória aos 57 minutos ao completar o cruzamento de Carreras. Mourinho administrou cuidadosamente a minutagem dos jogadores, dando 45 minutos a Mbappe e Konate, enquanto Jude Bellingham, Cucurella e Diomande jogaram 30 minutos.

    "Então, a questão dos 45 minutos para Mbappe e Konate ou dos 30 minutos para Bellingham, Cucurella e Diomande são coisas que analisamos cientificamente com os dados que temos", explicou.

    "E com o fator mais importante, que é a própria experiência do jogador, o conhecimento que o jogador tem do próprio corpo. E acho que chegamos a esta boa semana, que é a próxima, em uma condição muito aceitável para este momento da temporada. Vamos em frente."

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  • Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Foco se volta para a estreia de La Liga

    Com quatro amistosos de preparação já concluídos, o Real Madrid volta sua atenção total para as competições oficiais. A equipe espanhola chega à nova temporada com bom embalo após uma pré-temporada invicta. O Madrid abrirá oficialmente sua campanha em La Liga no próximo sábado contra o Espanyol. A partida acontece no RCDE Stadium, enquanto o time de Mourinho busca começar sua temporada doméstica com três pontos.

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