Após a partida, Mourinho expressou satisfação com a evolução do elenco e a integração dos novos reforços. Cucurella e Diomande fizeram suas estreias aos 60 minutos.

"Neste momento, é difícil falar individualmente porque estamos crescendo como equipe", disse Mourinho à Realmadrid TV. "Aqui, só temos bons jogadores, jogadores muito bons e jogadores muito, muito, muito bons. A partir da combinação do trabalho desses jogadores, temos que criar uma equipe muito, muito boa. É isso que estamos tentando fazer, e acho que estamos dando os passos certos para conseguir isso.

"Também estou muito feliz com aqueles que chegaram por último. Não é fácil entrar diretamente em treinos de alta intensidade como os que estamos fazendo. Não é fácil para eles terem sessões duplas de manhã e à tarde, porque treinam de manhã com o grupo e à tarde com o pequeno grupo que chegou agora. Com um calor incrível. O treino das 17h é realmente duro, e eles chegaram com uma mentalidade de topo."