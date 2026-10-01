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Jogadores e agentes da Premier League estudam ação judicial contra o Manchester City por bônus perdidos
Estrelas da Premier League avaliam pedidos de indenização
Após o veredicto recente que considerou o Manchester City culpado por mais de 100 violações das regras financeiras, profissionais rivais estão se preparando para tomar medidas. De acordo com a Sky Sports, vários jogadores e seus agentes entraram em contato com advogados sobre possíveis ações por bônus não recebidos. Esses valores não pagos estão relacionados a títulos da liga ou vagas em competições europeias perdidos para o Manchester City entre 2009 e 2018.
O relatório escrito da comissão independente detalhou que o clube ocultou £ 900 milhões em falsos acordos de patrocínio, provocando indignação generalizada em toda a elite do futebol inglês, enquanto as partes afetadas calculam suas enormes perdas financeiras nesse período específico de nove anos.
Imunidade diplomática complica os processos judiciais
Enquanto os jogadores avaliam suas opções legais, qualquer procedimento pode enfrentar obstáculos significativos devido ao status de Khaldoon Al Mubarak. O Financial Times informa que Al Mubarak está na lista do Reino Unido de diplomatas aprovados desde 2020. Isso concede ao presidente imunidade contra investigações criminais e normalmente o protegeria de processos civis.
Apesar da pressão crescente e da ameaça iminente de uma ação judicial séria vinda de vários lados, Al Mubarak segue totalmente desafiador. Ele afirmou: "Embora algumas pessoas tenham se apressado em chegar às suas próprias conclusões, e haja tanto barulho girando ao nosso redor, nada mudou. Já enfrentamos desafios juntos antes e prevalecemos. Ainda há muitos que querem minar o ímpeto do nosso clube. Não daremos a eles essa oportunidade."
Burnham manifesta preocupação com o impacto local
As enormes repercussões da chocante condenação se estendem muito além do campo de futebol, com figuras políticas proeminentes expressando profunda preocupação com as graves consequências em potencial para a região. O primeiro-ministro Andy Burnham abordou a situação altamente controversa na quarta-feira, destacando os enormes investimentos que o atual grupo proprietário fez ao longo da última década.
Burnham segue preocupado com o grave impacto econômico caso os ricos financiadores do clube decidam, no fim das contas, retirar totalmente seu financiamento da região. Burnham disse: "Eu ficaria realmente muito preocupado em perdê-los. Eles têm sido um parceiro enorme na construção da Manchester moderna e, obviamente, na transformação do Manchester City na força global que é. Na verdade, agradeço ao City Football Group e ao grupo proprietário mais amplo pelo dinheiro que eles não apenas colocaram no Etihad [Stadium] e no complexo ao redor dele, mas também na cidade."
- AFP
O que acontece agora com o Manchester City?
O Manchester City agora tem um prazo rigoroso para apresentar seu recurso oficial, com a decisão final prevista para o fim de dezembro. Se as punições severas da comissão independente forem integralmente mantidas em janeiro, o clube enfrentará sanções sem precedentes, enquanto jogadores e dirigentes rivais, sem dúvida, intensificarão suas enormes reivindicações de compensação financeira.
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