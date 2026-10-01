Jogadores e agentes da Premier League estudam ação judicial contra o Manchester City por bônus perdidos

Após o veredicto recente que considerou o Manchester City culpado por mais de 100 violações das regras financeiras, profissionais rivais estão se preparando para tomar medidas. De acordo com a Sky Sports, vários jogadores e seus agentes entraram em contato com advogados sobre possíveis ações por bônus não recebidos. Esses valores não pagos estão relacionados a títulos da liga ou vagas em competições europeias perdidos para o Manchester City entre 2009 e 2018.

O relatório escrito da comissão independente detalhou que o clube ocultou £ 900 milhões em falsos acordos de patrocínio, provocando indignação generalizada em toda a elite do futebol inglês, enquanto as partes afetadas calculam suas enormes perdas financeiras nesse período específico de nove anos.







