Jogadores do Manchester United estão “aprendendo muito” com o “mágico” Michael Carrick, enquanto Matheus Cunha faz uma comparação com Sir Alex Ferguson

O United garantiu sua vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada após derrotar o Liverpool por 3 a 2 no Old Trafford. Cunha, que abriu o placar aos seis minutos, elogiou Carrick por ter restaurado a mentalidade de elite do clube desde que assumiu o lugar de Ruben Amorim em janeiro. “Quando o Michael [Carrick] chegou, ele trouxe magia! A vibração de [Sir] Alex Ferguson”, disse o atacante, segundo o Daily Mail. “Ele fala muito sobre sua equipe, a equipe vencedora. Esse sentimento nos contagia. Ficamos muito felizes com isso e nos concentramos ao máximo para alcançar o objetivo. No fim das contas, isso é apenas o começo de um belo recomeço!”