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Jogadores do Manchester United estão “aprendendo muito” com o “mágico” Michael Carrick, enquanto Matheus Cunha faz uma comparação com Sir Alex Ferguson
Comparação com a Fergie
O United garantiu sua vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada após derrotar o Liverpool por 3 a 2 no Old Trafford. Cunha, que abriu o placar aos seis minutos, elogiou Carrick por ter restaurado a mentalidade de elite do clube desde que assumiu o lugar de Ruben Amorim em janeiro. “Quando o Michael [Carrick] chegou, ele trouxe magia! A vibração de [Sir] Alex Ferguson”, disse o atacante, segundo o Daily Mail. “Ele fala muito sobre sua equipe, a equipe vencedora. Esse sentimento nos contagia. Ficamos muito felizes com isso e nos concentramos ao máximo para alcançar o objetivo. No fim das contas, isso é apenas o começo de um belo recomeço!”
- AFP
Recorde histórico em casa para o técnico
A vitória marcou um marco histórico para Carrick, que agora venceu oito dos seus nove jogos em casa pela Premier League no Old Trafford. Ele é o primeiro técnico inglês na história da competição a alcançar essa marca em um número igual de jogos em casa. Essa disciplina tática foi essencial para que o United se recuperasse de um momento de instabilidade no segundo tempo, quando gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo empataram o placar por breves instantes. Refletindo sobre o resultado, Cunha insistiu que a equipe sempre acreditou nesse desfecho, afirmando: “Acho que é uma jornada que esperávamos que acontecesse. É inacreditável.”
Piadas no vestiário e um golpe de sorte
A camaradagem nos bastidores tem sido igualmente fundamental para o renascimento do United. Sesko ampliou a vantagem logo no início, mas foi o gol de Mainoo no final da partida que garantiu a dupla vitória sobre o Liverpool no campeonato pela primeira vez em uma década. Cunha, comemorando seu nono gol na temporada, brincou sobre a pressão dos companheiros em relação à sua finalização. “Os caras vêm até mim e brincam muito no vestiário — acho que tive sorte de finalizar aquela jogada!”, disse ele. “Estou feliz por ter chutado e tido sorte. A bola está no fundo da rede, isso é o que importa.”
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Terminar a temporada da Premier League em grande estilo
Com a classificação para a Liga dos Campeões garantida, o United volta agora sua atenção para as três últimas partidas da temporada. O time viajará para enfrentar o Sunderland no próximo fim de semana, antes de receber o Nottingham Forest em casa e encerrar a temporada com uma viagem a Brighton. Os jogadores de Carrick pretendem manter o ritmo e consolidar sua posição como uma força em ascensão para a próxima temporada.