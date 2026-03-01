AFP
Jogadores do Manchester United chegam a acordo sobre o próximo treinador permanente, com os Red Devils preparados para tomar uma decisão no verão
Carrick começa com o pé direito no Manchester United
A mudança tática sob o comando de Carrick foi um fator fundamental para conquistar os pesos pesados em Carrington. De acordo com reportagens do The Sun, figuras importantes como Bruno Fernandes, Harry Maguire e Luke Shaw estão impressionadas tanto com a abordagem tática de Carrick quanto com seu amplo conhecimento do futebol mundial. Isso representa uma mudança significativa em relação aos últimos dias do regime anterior, quando o time lutava para encontrar consistência e forma sob as rígidas exigências táticas de Amorim.
O vestiário do Manchester United prefere Carrick às táticas de “xadrez”
Uma fonte próxima ao clube sugeriu que a liberdade concedida por Carrick tem sido uma “luz no fim do túnel” para um grupo de jogadores que antes se sentia sobrecarregado por instruções complexas. A fonte afirmou: “Michael chegou e tem feito um ótimo trabalho porque tem sido uma luz no fim do túnel. Alguns dos jogadores esperavam isso, porque jogar para Amorim era como jogar xadrez. Era preciso seguir suas regras à risca, enquanto Michael disse a eles para se expressarem. O que realmente os impressiona é seu conhecimento do jogo.”
O apoio do elenco vai além da mera preferência tática, com muitos jogadores destacando a preparação diligente de Carrick e sua busca por talentos no exterior. A mesma fonte acrescentou: “Ele conhece jogadores de outras ligas e claramente passa muito tempo pensando em futebol e acompanhando o esporte. Os jogadores sabem que a decisão não é deles, mas a maioria ficaria feliz se ele fosse contratado permanentemente.” Esse apoio interno surge no momento em que a diretoria avalia uma contratação permanente para a temporada 2026/27, com a classificação para a Liga dos Campeões provavelmente sendo o fator decisivo.
Cunha elogia mentalidade vencedora e coragem em jogos importantes
O novo contratado Matheus Cunha também tem se manifestado sobre o impacto causado por Carrick, especialmente em momentos de alta pressão, como a vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Arsenal, em seu segundo jogo no comando. O atacante brasileiro afirmou que nunca esquecerá a virada no Emirates.
Refletindo sobre a influência de Carrick, Cunha disse ao Globo Esporte: “Ele é alguém que foi várias vezes campeão com o Manchester United como jogador. Ele ganhou a Premier League várias vezes. Ele foi treinado por Alex Ferguson, que é uma lenda do esporte. Ele sabe o que é preciso para vencer aqui. Acredito que, mais do que questões táticas, Carrick acrescenta muito do ponto de vista de alguém que conhece os caminhos que representam o clube.”
Cunha destacou ainda a força mental que Carrick incutiu no time durante os jogos mais difíceis da temporada, acrescentando: “Jogamos com muita coragem no Emirates. Mesmo quando estávamos perdendo, em nenhum momento baixamos a cabeça ou desistimos do nosso plano de jogo. É uma questão de mentalidade vencedora, de acreditar no que o técnico preparou durante a semana. Precisamos disso, acreditar que podemos enfrentar qualquer adversário. Foi um daqueles jogos que marcam uma carreira. Nunca vou esquecer.”
Carrick apoiado por ex-companheiro de equipe para cargo de destaque
O pedido para a nomeação permanente de Carrick também foi repetido pelo ex-astro do United Juan Mata, que passou cinco temporadas jogando ao lado do meio-campista de Geordie. Em entrevista à talkSPORT, Mata disse: “Bem, Michael é muito competente. Ele é um cara muito inteligente. Em primeiro lugar, como pessoa, eu o adoro. Ele era um companheiro de equipe fantástico, sempre presente, nunca quis ser o centro das atenções, mas deixava seu futebol falar por si. Ele sempre foi muito importante para a equipe, procurando esses passes, especialmente para jogadores como eu, entre as linhas.”
Como o clube está atualmente em quarto lugar, a disputa pela sucessão definitiva de Amorim continua aberta, apesar do apoio esmagador do elenco atual e das lendas do clube. Mata continua convencido de que a postura de Carrick é exatamente o que o vestiário do United precisa durante esta fase de reconstrução. Ele concluiu: “No vestiário, ele era um exemplo para todos nós: seu caráter e seu profissionalismo. E, repito, ele é um cara muito inteligente que ama o jogo e estou muito feliz que ele esteja obtendo os resultados de que o clube precisa. Ele sabe como lidar com os jogadores, é claro, e estou gostando de assistir aos jogos no momento.”
