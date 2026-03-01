Jogadores do Manchester United chegam a acordo sobre o próximo treinador permanente, com os Red Devils preparados para tomar uma decisão no verão

Uma fonte próxima ao clube sugeriu que a liberdade concedida por Carrick tem sido uma “luz no fim do túnel” para um grupo de jogadores que antes se sentia sobrecarregado por instruções complexas. A fonte afirmou: “Michael chegou e tem feito um ótimo trabalho porque tem sido uma luz no fim do túnel. Alguns dos jogadores esperavam isso, porque jogar para Amorim era como jogar xadrez. Era preciso seguir suas regras à risca, enquanto Michael disse a eles para se expressarem. O que realmente os impressiona é seu conhecimento do jogo.”

O apoio do elenco vai além da mera preferência tática, com muitos jogadores destacando a preparação diligente de Carrick e sua busca por talentos no exterior. A mesma fonte acrescentou: “Ele conhece jogadores de outras ligas e claramente passa muito tempo pensando em futebol e acompanhando o esporte. Os jogadores sabem que a decisão não é deles, mas a maioria ficaria feliz se ele fosse contratado permanentemente.” Esse apoio interno surge no momento em que a diretoria avalia uma contratação permanente para a temporada 2026/27, com a classificação para a Liga dos Campeões provavelmente sendo o fator decisivo.