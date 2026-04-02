Jogadores do Chelsea criticam Enzo Fernández após suas explosões de raiva em meio à queda de rendimento e aos rumores de uma transferência para o Real Madrid

A tensão vem crescendo desde que o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Durante aquela dolorosa derrota por 8 a 2 no placar agregado, as câmeras captaram um Fernández furioso jogando a bola da partida no goleiro Filip Jorgensen e gritando com o jogador da seleção dinamarquesa após um erro. Essa repreensão pública a um companheiro de equipe, em meio a uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas, teria irritado vários jogadores experientes.

Após a eliminação, Fernández pouco fez para acalmar os ânimos quando questionado sobre seu futuro em Stamford Bridge. Em entrevista à ESPN Argentina, Fernández disse: “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Tem a Copa do Mundo e depois veremos.” Com o PSG supostamente acompanhando sua situação, sua recusa em garantir que permaneceria em Londres após a atual temporada deixou muitos no clube questionando sua lealdade, enquanto a equipe luta para garantir uma classificação entre os cinco primeiros na Premier League.