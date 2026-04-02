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Muhammad Zaki

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Jogadores do Chelsea criticam Enzo Fernández após suas explosões de raiva em meio à queda de rendimento e aos rumores de uma transferência para o Real Madrid

E. Fernandez
Chelsea
Real Madrid
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A popularidade de Enzo Fernández em Stamford Bridge despencou, já que o meio-campista argentino cogita deixar o oeste de Londres e tem manifestado abertamente sua frustração com os companheiros de equipe durante uma sequência de resultados difíceis. Os comentários públicos do campeão da Copa do Mundo sobre uma possível transferência para o Real Madrid teriam gerado atritos no vestiário do Chelsea durante um período complicado para o clube.

  • As insinuações de Enzo sobre Madri causam atrito

    Apesar de ser uma peça fundamental do projeto desde sua transferência recorde do Benfica, o meio-campista causou polêmica ao admitir sua afinidade com a capital espanhola, segundo o The Telegraph. Em uma atitude que não foi bem recebida por seus companheiros de equipe, o argentino foi surpreendentemente sincero sobre onde vê seu futuro a longo prazo. Durante uma entrevista, Fernández falou sobre o estilo de vida em Madri, chegando a afirmar que a cidade o lembra de sua casa em Buenos Aires. Ele disse: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; ela me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro com o inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”

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  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A eliminação da Liga dos Campeões gera rumores sobre uma possível saída

    A tensão vem crescendo desde que o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Durante aquela dolorosa derrota por 8 a 2 no placar agregado, as câmeras captaram um Fernández furioso jogando a bola da partida no goleiro Filip Jorgensen e gritando com o jogador da seleção dinamarquesa após um erro. Essa repreensão pública a um companheiro de equipe, em meio a uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas, teria irritado vários jogadores experientes.

    Após a eliminação, Fernández pouco fez para acalmar os ânimos quando questionado sobre seu futuro em Stamford Bridge. Em entrevista à ESPN Argentina, Fernández disse: “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Tem a Copa do Mundo e depois veremos.” Com o PSG supostamente acompanhando sua situação, sua recusa em garantir que permaneceria em Londres após a atual temporada deixou muitos no clube questionando sua lealdade, enquanto a equipe luta para garantir uma classificação entre os cinco primeiros na Premier League.

  • As perdas recordes aumentam a pressão sobre o Blues

    O desejo de Fernández de se transferir surge num momento em que o Chelsea atravessa um campo minado financeiro. O clube registrou recentemente um déficit impressionante que estabeleceu um novo recorde indesejado no futebol inglês. Relatórios detalhados indicam que o time do oeste de Londres encerrou o exercício financeiro com um prejuízo de mais de 260 milhões de libras (344 milhões de dólares), um valor que supera o recorde anterior de pior desempenho financeiro na história da Premier League. O clube continua sob pressão da UEFA e da Premier League em relação às regulamentações financeiras. Para equilibrar as contas, os Blues podem ser forçados a vender grandes nomes neste verão. Embora a diretoria esteja confiante de que as receitas dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes e da Liga dos Campeões ajudarão, o atrito interno causado pelas insinuações de transferência de Fernandez podem torná-lo um dos principais candidatos a uma saída lucrativa para aliviar a pressão financeira.

  • Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    A dor de cabeça de Rosenior nesta reta final decisiva

    O técnico Liam Rosenior enfrenta agora um grande teste à sua liderança, ao tentar lidar com um vestiário dividido. O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, e suas esperanças de garantir uma vaga na Liga dos Campeões estão por um fio. Enquanto os Blues se preparam para as quartas de final da FA Cup contra o Port Vale, o foco permanece firmemente em Fernandez. A capacidade dele de reparar as relações com seus companheiros de equipe e provar sua dedicação à causa do Chelsea provavelmente determinará se a temporada do clube terminará com um título ou um colapso total.

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