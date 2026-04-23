Jogadores do Chelsea "caíram em cima" de Alejandro Garnacho quando a tensão atingiu o auge no intervalo da derrota para o Manchester United

O clima no Chelsea azedou significativamente após a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, com o jornal The Sun relatando um confronto acalorado no intervalo. Garnacho, enfrentando seu antigo clube, viu-se no centro de uma tempestade no vestiário, enquanto seus companheiros de equipe expressavam suas frustrações com seu desempenho.

A reportagem afirma que alguns dos companheiros de Garnacho “partiram para cima dele” no vestiário no intervalo, após um primeiro tempo sem brilho. O jovem ponta havia entrado em campo logo no início da partida, substituindo Estevao, lesionado, aos 16 minutos, mas teve dificuldades para causar impacto, enquanto o Blues continuava sem marcar gols.