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Jogadores do Chelsea "caíram em cima" de Alejandro Garnacho quando a tensão atingiu o auge no intervalo da derrota para o Manchester United
Tensões internas em Stamford Bridge
O clima no Chelsea azedou significativamente após a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, com o jornal The Sun relatando um confronto acalorado no intervalo. Garnacho, enfrentando seu antigo clube, viu-se no centro de uma tempestade no vestiário, enquanto seus companheiros de equipe expressavam suas frustrações com seu desempenho.
A reportagem afirma que alguns dos companheiros de Garnacho “partiram para cima dele” no vestiário no intervalo, após um primeiro tempo sem brilho. O jovem ponta havia entrado em campo logo no início da partida, substituindo Estevao, lesionado, aos 16 minutos, mas teve dificuldades para causar impacto, enquanto o Blues continuava sem marcar gols.
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Garnacho enfrenta dificuldades contra seu ex-clube
A noite do argentino foi uma experiência desastrosa do início ao fim. Inicialmente escalado pela direita antes de passar para a ala esquerda, Garnacho foi praticamente ineficaz. Seu desempenho defensivo foi particularmente criticado quando ele marcou Bruno Fernandes de forma tímida, permitindo que o capitão do United se livrasse da marcação e desse a assistência para o gol da vitória de Matheus Cunha.
Suas dificuldades não se limitaram a um único lapso defensivo. Diogo Dalot frequentemente levou a melhor sobre o jogador de 21 anos, o que gerou uma frustração visível em campo. Até mesmo o craque do Chelsea, Cole Palmer, foi visto repreendendo Garnacho enquanto o ponta perdia a posse de bola repetidamente, terminando a partida com mais de 15 perdas de bola.
O Manchester United comemora a vitória
Enquanto o Chelsea lidava com desavenças internas, o elenco dos Red Devils parecia saborear a vitória sobre seu ex-companheiro de equipe. Luke Shaw postou uma foto no Instagram em que aparecia enfrentando um Garnacho abatido, publicação que recebeu curtidas e comentários de nomes como Dalot, Fernandes, Cunha, Joshua Zirkzee e até mesmo do ex-jogador do Chelsea, Mason Mount.
A recepção que Garnacho recebeu dos torcedores visitantes na Shed End foi igualmente hostil, já que ele foi vaiado repetidamente durante todo o tempo em que esteve em campo. Os jogadores do United, que já estavam cansados da conduta de Garnacho antes de sua transferência de 40 milhões de libras para o oeste de Londres, teriam visto o desempenho como uma confirmação de sua decisão de deixá-lo partir após o rompimento de seu relacionamento com Ruben Amorim.
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Começo difícil na vida em Londres
Desde sua transferência de grande repercussão, Garnacho tem enfrentado dificuldades para justificar seu alto valor de transferência, marcando apenas oito gols em 40 partidas. Seu desempenho recente tem sido particularmente preocupante, já que o jogador não foi titular em nenhuma das últimas seis partidas do Chelsea. Essa falta de impacto levou a especulações de que o Chelsea já estaria considerando se desfazer do jovem jogador na janela de transferências do meio do ano. Com cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar nenhum gol — um recorde negativo não visto no clube desde 1912 —, a pressão sobre Garnacho e o restante do elenco continua em níveis sem precedentes.