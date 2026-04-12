Jogadores do Barcelona são acusados de falta de "respeito" após vencerem o Espanyol no clássico catalão

O clássico catalão raramente é um jogo tranquilo, mas as repercussões do confronto de sábado se concentraram na conduta dos jogadores do Barcelona. Após uma atuação dominante liderada por Lamine Yamal e Ferran Torres, o meio-campista do Espanyol, Pol Lozano, não mediu palavras quando questionado sobre suas interações com a equipe da casa, especificamente uma discussão no final da partida com João Cancelo.

Furioso, Lozano falou com a DAZN na zona mista, lançando críticas sarcásticas à aparente falta de classe dos líderes do campeonato. “Não vale a pena falar sobre isso, é sempre a mesma história”, retrucou. “Todos puderam ver o nível de respeito que eles têm pelos colegas profissionais. Não tenho mais nada a acrescentar.”



