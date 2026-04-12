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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Jogadores do Barcelona são acusados de falta de "respeito" após vencerem o Espanyol no clássico catalão

Barcelona
Espanyol
La Liga
P. Lozano
J. Cancelo

A vitória contundente do Barcelona sobre o rival local Espanyol na La Liga foi ofuscada por alegações de comportamento antidesportivo. Após a vitória por 4 a 1 no Spotify Camp Nou, as tensões chegaram ao auge quando os visitantes expressaram sua frustração com a atitude da equipe de Hansi Flick.

  • Lozano critica a atitude do Barça

    O clássico catalão raramente é um jogo tranquilo, mas as repercussões do confronto de sábado se concentraram na conduta dos jogadores do Barcelona. Após uma atuação dominante liderada por Lamine Yamal e Ferran Torres, o meio-campista do Espanyol, Pol Lozano, não mediu palavras quando questionado sobre suas interações com a equipe da casa, especificamente uma discussão no final da partida com João Cancelo.

    Furioso, Lozano falou com a DAZN na zona mista, lançando críticas sarcásticas à aparente falta de classe dos líderes do campeonato. “Não vale a pena falar sobre isso, é sempre a mesma história”, retrucou. “Todos puderam ver o nível de respeito que eles têm pelos colegas profissionais. Não tenho mais nada a acrescentar.”


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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Provocações e clima de clássico

    Embora os comentários iniciais sugerissem um ressentimento profundo, Lozano tentou esclarecer sua posição à medida que as emoções da partida começavam a se acalmar.

    Ele reconheceu que, embora houvesse atrito, grande parte disso poderia ser atribuída à natureza competitiva de um clássico de alto risco e à dificuldade de lidar com uma derrota pesada.

    “Não foi contra o Cancelo”, esclareceu ele mais tarde. “Essas coisas acontecem em um campo de futebol. Eles estavam tentando me provocar porque venceram, só isso. Quando você perde, só tem que engolir o sapo.”

  • Flick concentra-se na Liga dos Campeões

    Apesar da polêmica em torno da conduta dos jogadores, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, estava mais preocupado em usar a vitória como trampolim para as próximas ambições europeias do time. O Barça se prepara atualmente para a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, buscando reverter uma desvantagem de 2 a 0 no placar agregado.

    Flick está convencido de que o Barcelona pode conseguir mais uma famosa “remontada” no Metropolitano. “Não precisamos de um milagre, precisamos jogar nossa partida perfeita”, disse o técnico alemão aos repórteres.

  • Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty

    "Os torcedores acreditam em nós"

    O otimismo no vestiário do Barcelona é compartilhado pelos jogadores, que contam com o apoio da torcida para impulsionar sua tentativa de virada. O meio-campista Fermin López ecoou os sentimentos do técnico, insistindo que o time está pronto para a difícil tarefa de enfrentar os jogadores de Diego Simeone em seu próprio território.

    “Os torcedores estão conosco, acreditam em nós. Vamos torcer para que consigamos essa virada”, disse Fermin à DAZN.

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