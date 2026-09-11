Uma série de jogadores que atuam nas principais ligas da Europa pode entrar em campo em um novo palco internacional quando a edição inaugural da Copa ASEAN da FIFA começar em 24 de setembro. Disputado até 5 de outubro, o torneio reúne 14 seleções nacionais, combinando 11 associações-membro do Sudeste Asiático com três países convidados.

O evento será dividido em duas divisões, com a Indonésia sediando a Divisão 1 em Bandung e Jacarta, enquanto Hong Kong será a sede da Divisão 2.

A competição tem como objetivo oferecer jogos estruturados e de alta intensidade, integrados diretamente ao calendário internacional de partidas da seleção masculina.