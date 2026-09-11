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imago-sport-1073779138.jpgMichael Weber
Alvino Hanafi

Traduzido por

Jogadores das ligas europeias estão prontos para novo torneio regional da Fifa

Indonésia
Tailândia
Vietnã
Malásia
Singapura
Filipinas

Uma leva de talentos das principais ligas europeias pode participar do torneio regional recém-lançado pela Fifa, que será disputado entre 24 de setembro e 5 de outubro. Com 14 nações prontas para competir em duas divisões, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, exaltou a iniciativa por oferecer oportunidades internacionais relevantes.

  • Jogadores de ligas europeias se preparam para nova plataforma regional da Fifa

    Uma série de jogadores que atuam nas principais ligas da Europa pode entrar em campo em um novo palco internacional quando a edição inaugural da Copa ASEAN da FIFA começar em 24 de setembro. Disputado até 5 de outubro, o torneio reúne 14 seleções nacionais, combinando 11 associações-membro do Sudeste Asiático com três países convidados.

    O evento será dividido em duas divisões, com a Indonésia sediando a Divisão 1 em Bandung e Jacarta, enquanto Hong Kong será a sede da Divisão 2.

    A competição tem como objetivo oferecer jogos estruturados e de alta intensidade, integrados diretamente ao calendário internacional de partidas da seleção masculina.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082011322.jpgZUMA Press Wire

    Infantino destaca jogos internacionais significativos

    Ao falar sobre o lançamento do novo torneio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, enfatizou a importância de criar oportunidades valiosas de partidas para regiões do futebol em desenvolvimento. Ele observou que a Copa ASEAN da Fifa estabelece confrontos competitivos regulares ao mesmo tempo em que amplia as conexões globais do futebol.

    Infantino demonstrou confiança de que o evento proporcionará momentos memoráveis para os torcedores de todos os países participantes.

    "A Copa ASEAN da Fifa foi lançada para oferecer às seleções nacionais oportunidades competitivas significativas dentro do Calendário Internacional de Partidas Masculinas", afirmou Infantino. "Ela dá aos jogadores a chance de representar seus países em rivalidades regionais de alta intensidade, ao mesmo tempo em que fortalece os laços do futebol."

  • Talentos da elite reforçam a lista do torneio

    A estrutura de duas divisões oferece uma potencial vitrine para vários jogadores que atualmente atuam nas principais ligas europeias. A anfitriã Indonésia pode recorrer ao defensor Jay Idzes, do Sassuolo, ao goleiro Emil Audero, do Rayo Vallecano, ao zagueiro Calvin Verdonk, do Lille, e ao defensor Kevin Diks, do Borussia Monchengladbach, além do goleiro Maarten Paes, do Ajax.

    Outras nações também contam com opções baseadas na Europa, com Nicholas Mickelson, da Tailândia, atuando no SV Elversberg, e as Filipinas tendo o ponta Raphael Obermair, do SC Paderborn.

    A nação convidada Bangladesh também pode escalar o ex-meio-campista do Leicester City e vencedor da FA Cup de 2020-21 Hamza Choudhury.

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  • Vietnam v Indonesia - FIFA World Cup Asian 2nd QualifierGetty Images Sport

    Formato estruturado definido para o pontapé inicial

    A Divisão 1 conta com os anfitriões Indonésia, além de Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Bangladesh e Paquistão. Enquanto isso, a Divisão 2, em Hong Kong, inclui Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Mianmar e Timor-Leste.

    Cada divisão utiliza um formato de grupo em turno único, com os vencedores dos grupos avançando diretamente para suas respectivas finais para disputar o troféu.

    Com os preparativos finalizados, a Copa ASEAN da FIFA começa em 24 de setembro para testar tanto estruturas já estabelecidas quanto nações emergentes.