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Jogadores da USL planejam protesto contra a Federação Americana de Futebol antes da U.S. Open Cup, em meio a uma tensa disputa sobre o acordo coletivo
Ação coletiva contra a liga
O protesto, que terá início antes da partida da segunda rodada entre o Portland Hearts of Pine e o Vermont Green, segue as manifestações realizadas nos jogos da USL no início da temporada, durante as quais todos os jogadores permaneceram em silêncio por um minuto.
A USLPA e a liga ainda não chegaram a um acordo sobre um novo acordo coletivo de trabalho (ACT) após o término do contrato anterior no início de 2026. As negociações já se arrastam há quase um ano e permanecem em impasse, com as duas partes ainda operando sob os termos do acordo anterior, apesar de a temporada ter começado há duas semanas.
Diz-se que as posições estão muito distantes e que as negociações serão retomadas na quinta-feira.
Detalhes sobre o protesto da USL antes dos jogos da U.S. Open Cup
A liga revelou que seus jogadores usarão camisetas com a seguinte mensagem:
“Você está do lado dos jogadores, USSF? #StandUpForStandards.”
Elas serão usadas durante as cerimônias pré-jogo, incluindo o hino nacional e a apresentação dos titulares. As camisetas serão retiradas antes do início da partida. Jogadores de Vermont, Portland, Indy Eleven e Des Moines Menace usarão as camisetas em partidas transmitidas nacionalmente pela TV.
Declaração da USL
A USLPA expôs o motivo de seu protesto em um comunicado:
“Os jogadores da USL têm orgulho de contribuir para o crescimento do futebol profissional em comunidades por todo o país. Mas, há décadas, o sistema que rege nossa liga tem priorizado a expansão, os mercados e a infraestrutura, deixando sem solução as questões relacionadas aos padrões profissionais do dia a dia dos jogadores.
“A Federação de Futebol dos Estados Unidos regulamenta as ligas profissionais neste país e define os padrões que as regem. Acreditamos que esses padrões devem incluir os jogadores, cujo trabalho torna possível o futebol profissional.
“Durante partidas selecionadas da U.S. Open Cup, os jogadores exibirão uma mensagem dirigida à Federação fazendo uma pergunta simples: vocês estão do lado dos jogadores? O futebol profissional deve vir acompanhado de padrões profissionais. Os jogadores estão pedindo ao órgão regulador do esporte que reconheça sua responsabilidade em garantir que esses padrões existam na prática, não apenas na teoria.”
- Imagn
Chamando a atenção para a Federação de Futebol dos EUA
Nas últimas duas semanas, a USLPA direcionou seus protestos contra a própria liga, mas agora a atenção está se voltando para a U.S. Soccer. A USLPA afirmou que essa mudança se deve ao fato de a U.S. Soccer estabelecer os padrões necessários para o funcionamento da divisão. A entidade acredita que a U.S. Soccer tem um papel a desempenhar nas negociações em andamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
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