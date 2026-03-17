Jogadores da USL planejam protesto contra a Federação Americana de Futebol antes da U.S. Open Cup, em meio a uma tensa disputa sobre o acordo coletivo

O protesto, que terá início antes da partida da segunda rodada entre o Portland Hearts of Pine e o Vermont Green, segue as manifestações realizadas nos jogos da USL no início da temporada, durante as quais todos os jogadores permaneceram em silêncio por um minuto.

A USLPA e a liga ainda não chegaram a um acordo sobre um novo acordo coletivo de trabalho (ACT) após o término do contrato anterior no início de 2026. As negociações já se arrastam há quase um ano e permanecem em impasse, com as duas partes ainda operando sob os termos do acordo anterior, apesar de a temporada ter começado há duas semanas.

Diz-se que as posições estão muito distantes e que as negociações serão retomadas na quinta-feira.