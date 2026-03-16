Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti à seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, sua quarta lista de convocados à seleção brasileira. A relação define os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 contra França e Croácia — marcados para os dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. Serão os últimos compromissos da seleção em 2025, antes da lista final para o mundial.

A lista mais uma vez não conta com Neymar, mas traz quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro — um sinal de que o técnico italiano segue atento ao desempenho de atletas que se destacam no cenário nacional. A expectativa é por muitos nomes testados na peregrinação até a Copa, além de eventuais ausências de figuras consolidadas que podem reacender o debate sobre quem estará no grupo final que representará o país no torneio que será realizado no México, Canadá e Estados Unidos.

A seguir, a GOAL detalha a lista de convocados da seleção brasileira...