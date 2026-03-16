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Carlo Ancelotti Brazil 2025Getty Images
Gabriel Marin

Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti à seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia

Lista define últimos testes do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026; amistosos serão disputados nos Estados Unidos, neste mês de março

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, sua quarta lista de convocados à seleção brasileira. A relação define os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 contra França e Croácia — marcados para os dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. Serão os últimos compromissos da seleção em 2025, antes da lista final para o mundial.

A lista mais uma vez não conta com Neymar, mas traz quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro — um sinal de que o técnico italiano segue atento ao desempenho de atletas que se destacam no cenário nacional. A expectativa é por muitos nomes testados na peregrinação até a Copa, além de eventuais ausências de figuras consolidadas que podem reacender o debate sobre quem estará no grupo final que representará o país no torneio que será realizado no México, Canadá e Estados Unidos.

A seguir, a GOAL detalha a lista de convocados da seleção brasileira...

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiros

    • Alisson (Liverpool)
    • Bento (Al Nassr)
    • Ederson (Fenerbahce)
    • Publicidade
  • AS Roma v FC Viktoria Plzen - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Laterais

    • Danilo (Flamengo)
    • Wesley (Roma)
    • Alex Sandro (Flamengo)
    • Douglas Santos (Zenit)
  • TOPSHOT-FBL-BRA-BOTAFOGO-FLAMENGOAFP

    Zagueiros

    • Bremer (Juventus)
    • Gabriel Magalhães (Arsenal)
    • Ibañez (Al Ahli)
    • Léo Pereira (Flamengo)
    • Marquinhos (PSG)
  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Meio-campistas

    • Casemiro (Manchetser United)
    • Andrey Santos (Chelsea)
    • Danilo (Botafogo)
    • Fabinho (Al Ittihad)
    • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Atacantes

    • Endrick (Lyon)
    • Gabriel Martinelli (Arsenal)
    • Igor Thiago (Brentford)
    • Luiz Henrique (Zenit)
    • Matheus Cunha (Manchester United)
    • João Pedro (Chelsea)
    • Raphinha (Barcelona)
    • Rayan (Bournemouth)
    • Vinícius Júnior (Real Madrid)
Amistosos
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