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“Jogadores com grande coração!” – Vozinha e Cabo Verde de olho em Lionel Messi, enquanto o menor país da Copa do Mundo se prepara para o confronto nas oitavas de final contra a Argentina
Marco histórico para os times menores
A nação insular do Atlântico garantiu sua histórica classificação para as oitavas de final após um empate tenso por 0 a 0 contra a Arábia Saudita, em Houston. Após a partida, os jogadores se aglomeraram ansiosos em torno de um celular em campo para assistir à vitória da Espanha sobre o Uruguai, resultado que confirmou Cabo Verde como vice-campeão do Grupo H. Os resistentes azarões permaneceram invictos durante toda a fase de grupos, tendo conquistado anteriormente um famoso empate sem gols contra a Espanha e um empate em 2 a 2 com o Uruguai.
- (C)Getty images
Vozinha está ansiosa pelo confronto com Messi
O experiente goleiro e capitão Vozinha, de 40 anos, expressou imenso orgulho pela conquista da equipe antes de enfrentar o ícone mundial. Ele destacou a qualidade técnica e o domínio tático que sua equipe demonstrou durante a última partida da fase de grupos.
Vozinha afirmou: “Nenhum de nós sonhou com isso, mas sabemos que temos qualidade e, quando chegamos à Copa do Mundo, talvez muitos tenham pensado que não venceríamos nenhum jogo. Temos uma ótima equipe e jogadores de qualidade. É gratificante ter nos classificado para a próxima fase e enfrentar a Argentina será muito bom. É um sonho para qualquer jogador de futebol jogar contra a Argentina e Lionel Messi.
“Não viemos aqui para garantir um empate. Sempre buscamos a vitória. Sabíamos que não seria fácil. A Arábia Saudita também tem muita qualidade e está acostumada a esse tipo de partida. Tentamos de tudo para marcar, mas não conseguimos. Todos viram que tivemos mais posse de bola, mais jogadas e mais oportunidades. Merecemos parabéns.”
Nação insular demonstra resiliência
Essa classificação histórica é um testemunho profundo do espírito cultural e da identidade global da diáspora cabo-verdiana. Vozinha espera que essa trajetória inédita no torneio inspire as futuras gerações de jogadores de futebol em todo o arquipélago de dez ilhas.
Vozinha acrescentou: “Somos de um país pequeno, mas sabemos competir. Talvez a maioria das pessoas ache que os jogadores cabo-verdianos não são bons o suficiente, mas mostramos que temos qualidade, que estamos aqui para competir e que podemos disputar qualquer grande competição.
“Crescemos em meio a imensas dificuldades, e nossos pais e avós se sacrificaram e nos ensinaram a valorizar as coisas. Mostramos a resiliência do povo cabo-verdiano, a paixão que temos pelo nosso país e também que estamos aqui para representar não apenas os jogadores, mas todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Temos corações grandes e somos lutadores.
“Quando uma criança chora na nossa frente, não há palavras para descrever isso. Estamos aqui para ser um exemplo para os pequenos e não só para eles. Quem sabe se, a partir de agora, não teremos modelos que as crianças possam admirar e dizer que um dia querem ser como o Stopira, o Ryan Mendes ou outro jogador da seleção de Cabo Verde.”
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O grande teste do torneio se aproxima
Cabo Verde agora se prepara para a partida mais importante de sua história contra a Argentina, atual campeã, na fase eliminatória. Depois de já ter neutralizado a Espanha na fase de grupos, essa equipe destemida, considerada azarão, possui a disciplina defensiva necessária para colocar à prova os jogadores de Lionel Scaloni.