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Adhe Makayasa

Traduzido por

“Jogadores com grande coração!” – Vozinha e Cabo Verde de olho em Lionel Messi, enquanto o menor país da Copa do Mundo se prepara para o confronto nas oitavas de final contra a Argentina

Vozinha
L. Messi
Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo

Cabo Verde fez história no futebol ao se tornar a menor nação a chegar às fases eliminatórias da Copa do Mundo. Após uma campanha corajosa na fase de grupos, os habitantes das ilhas do Atlântico garantiram um confronto dos sonhos nas oitavas de final contra Lionel Messi e a Argentina, atual campeã.

  • Marco histórico para os times menores

    A nação insular do Atlântico garantiu sua histórica classificação para as oitavas de final após um empate tenso por 0 a 0 contra a Arábia Saudita, em Houston. Após a partida, os jogadores se aglomeraram ansiosos em torno de um celular em campo para assistir à vitória da Espanha sobre o Uruguai, resultado que confirmou Cabo Verde como vice-campeão do Grupo H. Os resistentes azarões permaneceram invictos durante toda a fase de grupos, tendo conquistado anteriormente um famoso empate sem gols contra a Espanha e um empate em 2 a 2 com o Uruguai.

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  • messi Vozinha(C)Getty images

    Vozinha está ansiosa pelo confronto com Messi

    O experiente goleiro e capitão Vozinha, de 40 anos, expressou imenso orgulho pela conquista da equipe antes de enfrentar o ícone mundial. Ele destacou a qualidade técnica e o domínio tático que sua equipe demonstrou durante a última partida da fase de grupos.

    Vozinha afirmou: “Nenhum de nós sonhou com isso, mas sabemos que temos qualidade e, quando chegamos à Copa do Mundo, talvez muitos tenham pensado que não venceríamos nenhum jogo. Temos uma ótima equipe e jogadores de qualidade. É gratificante ter nos classificado para a próxima fase e enfrentar a Argentina será muito bom. É um sonho para qualquer jogador de futebol jogar contra a Argentina e Lionel Messi.

    “Não viemos aqui para garantir um empate. Sempre buscamos a vitória. Sabíamos que não seria fácil. A Arábia Saudita também tem muita qualidade e está acostumada a esse tipo de partida. Tentamos de tudo para marcar, mas não conseguimos. Todos viram que tivemos mais posse de bola, mais jogadas e mais oportunidades. Merecemos parabéns.”

  • Nação insular demonstra resiliência

    Essa classificação histórica é um testemunho profundo do espírito cultural e da identidade global da diáspora cabo-verdiana. Vozinha espera que essa trajetória inédita no torneio inspire as futuras gerações de jogadores de futebol em todo o arquipélago de dez ilhas.

    Vozinha acrescentou: “Somos de um país pequeno, mas sabemos competir. Talvez a maioria das pessoas ache que os jogadores cabo-verdianos não são bons o suficiente, mas mostramos que temos qualidade, que estamos aqui para competir e que podemos disputar qualquer grande competição.

    “Crescemos em meio a imensas dificuldades, e nossos pais e avós se sacrificaram e nos ensinaram a valorizar as coisas. Mostramos a resiliência do povo cabo-verdiano, a paixão que temos pelo nosso país e também que estamos aqui para representar não apenas os jogadores, mas todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Temos corações grandes e somos lutadores.

    “Quando uma criança chora na nossa frente, não há palavras para descrever isso. Estamos aqui para ser um exemplo para os pequenos e não só para eles. Quem sabe se, a partir de agora, não teremos modelos que as crianças possam admirar e dizer que um dia querem ser como o Stopira, o Ryan Mendes ou outro jogador da seleção de Cabo Verde.”

  • FBL-WC-2026-MATCH65-CPV-KSAAFP

    O grande teste do torneio se aproxima

    Cabo Verde agora se prepara para a partida mais importante de sua história contra a Argentina, atual campeã, na fase eliminatória. Depois de já ter neutralizado a Espanha na fase de grupos, essa equipe destemida, considerada azarão, possui a disciplina defensiva necessária para colocar à prova os jogadores de Lionel Scaloni.

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