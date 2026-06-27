“Jogadores com grande coração!” – Vozinha e Cabo Verde de olho em Lionel Messi, enquanto o menor país da Copa do Mundo se prepara para o confronto nas oitavas de final contra a Argentina

O experiente goleiro e capitão Vozinha, de 40 anos, expressou imenso orgulho pela conquista da equipe antes de enfrentar o ícone mundial. Ele destacou a qualidade técnica e o domínio tático que sua equipe demonstrou durante a última partida da fase de grupos.

Vozinha afirmou: “Nenhum de nós sonhou com isso, mas sabemos que temos qualidade e, quando chegamos à Copa do Mundo, talvez muitos tenham pensado que não venceríamos nenhum jogo. Temos uma ótima equipe e jogadores de qualidade. É gratificante ter nos classificado para a próxima fase e enfrentar a Argentina será muito bom. É um sonho para qualquer jogador de futebol jogar contra a Argentina e Lionel Messi.

“Não viemos aqui para garantir um empate. Sempre buscamos a vitória. Sabíamos que não seria fácil. A Arábia Saudita também tem muita qualidade e está acostumada a esse tipo de partida. Tentamos de tudo para marcar, mas não conseguimos. Todos viram que tivemos mais posse de bola, mais jogadas e mais oportunidades. Merecemos parabéns.”