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Jogadores asiáticos nas cinco principais ligas europeias: Japão, Coreia do Sul, Indonésia e astros da ASEAN listados
- AFP
A diversa presença asiática da Premier League
A Premier League conta com uma vasta coleção de talentos da confederação asiática, com o Japão fornecendo uma formidável base de estrelas. Zion Suzuki comanda o gol do Aston Villa, enquanto Kaoru Mitoma segue como uma das principais ameaças ofensivas do Brighton & Hove Albion. O Crystal Palace conta com Daichi Kamada e Takehiro Tomiyasu, enquanto Daizen Maeda joga pelo Ipswich Town e Wataru Endo oferece profundidade experiente ao meio-campo do Liverpool.
O contingente japonês na Inglaterra se estende às equipes da Championship, com Hidemasa Morita no Hull City, Tatsuhiro Sakamoto representando o Coventry City e Ao Tanaka comandando o meio-campo do Leeds United.
A Coreia do Sul é representada pelo jovem prospecto defensivo Kim Ji-soo, no Brentford, enquanto o defensor uzbeque Abdukodir Khusanov atua pelo Manchester City.
- AFLOSPORT
contingentes da Serie A e de La Liga
Na Serie A da Itália, o japonês Yukinari Sugawara dá sustentação ao lado do campo no Cagliari. A Indonésia tem uma presença de destaque por meio do zagueiro Jay Idzes, no Sassuolo.
Passando para La Liga, da Espanha, o japonês Takefusa Kubo segue brilhando como peça central da Real Sociedad, acompanhado pelo jovem compatriota Ryunosuke Sato, no Valencia. A principal presença da Coreia do Sul é liderada pelo meia Lee Kang-in, do Atletico Madrid.
A Indonésia garante sua representação em La Liga com o goleiro Emil Audero atuando pelo Rayo Vallecano.
- Maximilian Koch
Centro de talentos da Bundesliga e da Ligue 1
A Bundesliga da Alemanha se destaca como um grande polo de profissionais asiáticos. A extensa lista do Japão inclui Yuito Suzuki, Rihito Yamamoto e Keisuke Goto no SC Freiburg, Hiroki Ito no Bayern de Munique, além de Ko Itakura, Daichi Hashioka, Zento Uno e Shuto Machino no Borussia Mönchengladbach. O Mainz 05 conta com Kaishu Sano e Sota Kawasaki, enquanto Koki Machida atua pelo Hoffenheim, o Eintracht Frankfurt tem Ritsu Doan e Keita Kosugi, e Satoshi Tanaka representa o Schalke 04.
A Coreia do Sul iguala essa influência na Bundesliga com Kim Min-jae no Bayern de Munique, Jens Castrop no Borussia Mönchengladbach, Seol Young-woo no FC Augsburg, Hwang Hee-chan no Schalke 04, Jeong Woo-yeong no Union Berlin e Lee Jae-sung no Mainz 05. O indonésio Kevin Diks reforça o Borussia Mönchengladbach, enquanto o Sudeste Asiático acrescenta Nicholas Mickelson (Elversberg) e Raphael Obermair (Paderborn 07).
Na Ligue 1 da França, o Japão conta com Keito Nakamura no Lyon, Ayumu Seko, Nakamura Sota e Kaito Mizuta no Le Havre, Ayase Ueda no LOSC Lille e Takumi Minamino no AS Monaco. A Indonésia é representada por Calvin Verdonk no Lille, a Arábia Saudita tem Saud Abdulhamid no Lens, e a China é representada por Wei Xiangxin no Auxerre.
- LaPresse
Presença australiana na AFC, escândalo Garces e resumo
Como membro integrante da Confederação Asiática de Futebol, a Austrália acrescenta profundidade substancial em toda a Europa com Lucas Herrington no Hull City, Cristian Volpato no Sassuolo, o goleiro veterano Mathew Ryan no Levante, Paul Okon-Engstler no Koln e Patrick Beach no Troyes. Vale notar que, embora Israel esteja geograficamente localizado no oeste da Ásia, o país compete sob a Uefa, e não a AFC, no contexto do futebol internacional.
Enquanto isso, a disciplina regulatória segue sendo aplicada com rigor, como se viu quando o argentino Facundo Garces recebeu uma suspensão de 12 meses da Fifa por atuar na partida da Malásia pelas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2027 usando documentos ancestrais adulterados.
Em resumo, o Japão aparece como a nação mais representada, com a Bundesliga servindo como principal destino de liga. Principais nomes asiáticos, incluindo Kim Min-jae e Hiroki Ito no Bayern de Munique, Abdukodir Khusanov no Manchester City, Takumi Minamino no Monaco e Ayase Ueda no Lille, seguem em destaque em clubes de elite da Europa e na Champions League.
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