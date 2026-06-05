Em março de 2026, Lucy Bronze fez sua 145ª partida pela Inglaterra, ultrapassou Karen Carney e entrou para o grupo das três jogadoras com mais atuações na história da seleção feminina. “Eu nunca poderia ter imaginado que chegaria sequer a 100 jogos, muito menos que ultrapassaria alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que eu admirava desde pequena e uma das minhas referências”, disse. Ela descreveu como “difícil de acreditar” sua presença nessa lista, ao lado de ícones da seleção. Bronze pode subir ainda mais? Ela certamente não dá sinais de que vai desacelerar, mas quanto falta para alcançar as jogadoras à sua frente?

E as outras estrelas dessa seleção inglesa? Bronze é, no momento, a única jogadora em atividade entre as dez com mais partidas, mas várias integrantes do elenco de Wiegman estão subindo na lista. Alex Greenwood, com 113 jogos, está perto de entrar no top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem destinadas a chegar lá com o tempo. Walsh soma 105 jogos aos 29 anos, enquanto Stanway tem 95 aos 27. Os números de Lauren Hemp também impressionam: são 80 partidas pela seleção aos 26 anos.

Então, quais marcas elas buscam alcançar e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras mais atuaram pela seleção feminina da Inglaterra? A GOAL apresenta as futebolistas com mais partidas pela seleção...