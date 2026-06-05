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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Jogadoras com mais partidas na história da seleção feminina da Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams e as atletas que mais vezes defenderam a equipe

Inglaterra F
Futebol feminino
World Cup
Eurocopa Feminina
L. Bronze

A seleção feminina da Inglaterra tem conquistado muitos títulos nos últimos anos: venceu a Eurocopa em 2022 e 2025 e chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Agora, integrantes da equipe de Sarina Wiegman que participaram dessas campanhas começam a entrar para os livros de recordes não só pelos troféus, mas também pelo número de partidas disputadas pela seleção.

Em março de 2026, Lucy Bronze fez sua 145ª partida pela Inglaterra, ultrapassou Karen Carney e entrou para o grupo das três jogadoras com mais atuações na história da seleção feminina. “Eu nunca poderia ter imaginado que chegaria sequer a 100 jogos, muito menos que ultrapassaria alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que eu admirava desde pequena e uma das minhas referências”, disse. Ela descreveu como “difícil de acreditar” sua presença nessa lista, ao lado de ícones da seleção. Bronze pode subir ainda mais? Ela certamente não dá sinais de que vai desacelerar, mas quanto falta para alcançar as jogadoras à sua frente?

E as outras estrelas dessa seleção inglesa? Bronze é, no momento, a única jogadora em atividade entre as dez com mais partidas, mas várias integrantes do elenco de Wiegman estão subindo na lista. Alex Greenwood, com 113 jogos, está perto de entrar no top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem destinadas a chegar lá com o tempo. Walsh soma 105 jogos aos 29 anos, enquanto Stanway tem 95 aos 27. Os números de Lauren Hemp também impressionam: são 80 partidas pela seleção aos 26 anos.

Então, quais marcas elas buscam alcançar e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras mais atuaram pela seleção feminina da Inglaterra? A GOAL apresenta as futebolistas com mais partidas pela seleção...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 jogos pela seleção)

    Considerada por muitos a maior jogadora da história da Inglaterra, Kelly Smith estreou pela seleção em 1995 e teve uma brilhante carreira internacional de 19 anos. A atacante, referência da equipe, marcou 46 gols antes de se aposentar da seleção em 2014. Com essa marca, foi a maior artilheira da história da seleção feminina da Inglaterra até ser superada por Ellen White em 2021. Smith ainda ocupa o segundo lugar nessa lista e é a 10ª em número de partidas pela seleção, com 117 jogos.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 jogos pela seleção)

    Capitã da Inglaterra por oito anos, Steph Houghton foi peça-chave na seleção inglesa que começou a se aproximar das principais potências do futebol feminino na década de 2010. Integrante da equipe que conquistou um histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015, ela ajudou a levar seu país às semifinais da Eurocopa de 2017 e da Copa do Mundo de 2019. Em 2021, fez sua 121ª e última partida pela seleção.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 jogos pela seleção)

    Primeira mulher a completar 100 jogos pela Inglaterra e, em determinado momento, uma das apenas cinco pessoas, entre homens e mulheres, a atingir essa marca, Gillian Coultard foi capitã da seleção inglesa e peça fundamental da equipe antes da virada do século. A meio-campista estreou em 1981, aos 18 anos, e disputou 125 partidas pela seleção ao longo dos 19 anos seguintes, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional no fim de 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 jogos pela seleção)

    Outra grande jogadora da seleção feminina da Inglaterra cuja carreira internacional atravessou várias eras, Rachel Yankey fez sua estreia pela seleção em 1997 e marcou um gol na vitória por 4 a 0 sobre a Escócia. Depois de Coultard, ela foi apenas a segunda inglesa a disputar 100 partidas pela seleção e se aposentou com 129 jogos, superando, no fim da carreira, o recorde absoluto da Inglaterra que então pertencia a Peter Shilton, de 125 partidas.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 jogos pela seleção)

    Após estrear em 2000, Casey Stoney testemunhou uma mudança profunda ao longo de seus 18 anos de carreira pela seleção inglesa: a equipe passou de buscar apenas a classificação para grandes torneios a tentar conquistá-los. A defensora foi peça fundamental da Inglaterra que chegou à inédita final da Eurocopa de 2009 e também participou das campanhas até as semifinais da Copa do Mundo de 2015 e da Eurocopa de 2017. Stoney disputou 130 partidas pela seleção antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional em 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 jogos pela seleção)

    Embora sua carreira de 13 anos na seleção tenha sido mais curta que a de muitas jogadoras desta lista, Alex Scott acumulou impressionantes 140 partidas no período e ocupa o quinto lugar entre as atletas que mais defenderam a Inglaterra. Scott foi presença constante na lateral direita durante as campanhas bem-sucedidas na Eurocopa de 2009, na Copa do Mundo de 2015 e na Eurocopa de 2017. Lucy Bronze, que acabaria ocupando seu lugar, afirmou que a ídolo do Arsenal a incentivou muito a evoluir antes de se despedir da seleção.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidas pela seleção)

    Uma das jogadoras mais talentosas que a Inglaterra já revelou, Karen Carney também figura entre as primeiras colocadas nas listas de atletas com mais jogos e mais gols pela seleção. Após estrear em 2005, Carney disputou 144 partidas e marcou 33 gols pela Inglaterra. Essa marca ainda a coloca na sétima posição entre as artilheiras, empatada com outras jogadoras. Seu último torneio foi a Copa do Mundo de 2019, na qual a Inglaterra chegou muito perto da final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (148 jogos pela seleção)

    Lucy Bronze é a única jogadora da Inglaterra em atividade nesta lista e acaba de subir para o terceiro lugar. Ela superou o total de Carney ao participar da vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Islândia, partida em que marcou um gol e deu uma assistência. Bronze estreou em 2013 e, desde a aposentadoria de Scott, em 2017, tem sido presença quase constante na lateral direita. Ela teve papel fundamental nos títulos da Eurocopa de 2022 e de 2025, além da campanha histórica até a final da Copa do Mundo de 2023. Seus 22 gols também são um número impressionante para uma jogadora de defesa.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 jogos pela seleção)

    Jill Scott encerraria sua carreira de 16 anos pela seleção em grande estilo, em 2022, após ajudar a Inglaterra a conquistar seu primeiro grande torneio. A experiência da meio-campista foi importante naquele título da Eurocopa, cerca de 13 anos depois de ela, ainda uma jovem promessa, ter levado a Inglaterra à final da Eurocopa de 2009 com um gol na prorrogação que eliminou a Holanda. Ela é uma das duas únicas jogadoras da Inglaterra a alcançar 150 partidas pela seleção.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 jogos pela seleção)

    Durante muito tempo, parecia que o incrível recorde de Fara Williams, de 172 jogos pela Inglaterra, jamais seria superado. A meio-campista estreou em 2001 e jogou até 2019. O momento de maior destaque de sua trajetória pela seleção inglesa foi o pênalti que marcou para garantir a primeira vitória da história sobre a Alemanha e um histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015. Aquele foi o 40º e último gol de Williams pela seleção, marca que também a coloca na quinta posição da lista de maiores artilheiras de todos os tempos.

    Será que Bronze pode superar seu recorde de jogos? Seria um feito e tanto para a defensora, que tem 34 anos. 