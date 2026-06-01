Jogadora Europeia do Ano: Alexia Putellas, Khadija Shaw e as 30 melhores jogadoras da GOAL da temporada 2025-26 – ranking

Houve também histórias interessantes nas competições nacionais, com o Manchester City conquistando a Superliga Feminina pela primeira vez em 10 anos e o Brighton chegando à final da FA Cup, embora a situação tenha se mantido inalterada na Espanha, França e Alemanha, onde Barcelona, Lyon e Bayern de Munique, respectivamente, conquistaram o triplo nacional.
No entanto, não se pode tirar o mérito dessas forças dominantes, cujas estrelas brilharam maravilhosamente para oferecer entretenimento e qualidade em abundância. Não é de se surpreender que esses clubes estejam bem representados na lista do GOAL das 30 melhores jogadoras do futebol feminino europeu da temporada 2025-26...