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European Women's POTY gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Jogadora Europeia do Ano: Alexia Putellas, Khadija Shaw e as 30 melhores jogadoras da GOAL da temporada 2025-26 – ranking

Futebol feminino
A. Putellas
K. Shaw
A. Russo
V. Miedema
M. Dumornay
P. Harder
Barcelona
Manchester City Women
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris FC
Paris Saint Germain
Bayern Munich
TSG 1899 Hoffenheim
Liga dos Campeões Feminino
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
M. Leon
E. Brugts
P. Guijarro
C. Pina
C. Hansen
E. Pajor
C. Weir
S. Bacha
I. Engen
T. Chawinga
R. Leuchter
W. Renard
C. Mateo
M. Kanjinga
M. Tanikawa
C. Kuever
J. Rose
VfL Wolfsburg
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
S. Cerci
V. Lopez
K. Casparij
Y. Hasegawa
K. Buehl
Especiais e Opinião

Que temporada incrível para o futebol feminino europeu! A campanha da Liga dos Campeões foi, sem dúvida, memorável, com confrontos emocionantes ao longo das fases eliminatórias e uma estreia cativante do formato da fase de grupos, com inúmeras estrelas brilhando no maior palco do futebol antes da vitória do Barcelona sobre o Lyon na final.

Houve também histórias interessantes nas competições nacionais, com o Manchester City conquistando a Superliga Feminina pela primeira vez em 10 anos e o Brighton chegando à final da FA Cup, embora a situação tenha se mantido inalterada na Espanha, França e Alemanha, onde Barcelona, Lyon e Bayern de Munique, respectivamente, conquistaram o triplo nacional.

No entanto, não se pode tirar o mérito dessas forças dominantes, cujas estrelas brilharam maravilhosamente para oferecer entretenimento e qualidade em abundância. Não é de se surpreender que esses clubes estejam bem representados na lista do GOAL das 30 melhores jogadoras do futebol feminino europeu da temporada 2025-26...

  • Clara Mateo Paris FC Women 2025-26Getty Images

    30Clara Mateo (Paris FC)

    A consistência do Paris FC nas últimas temporadas tem sido impressionante, com o time parisiense, que não era considerado favorito, chegando à final dos play-offs do Campeonato deste ano, após ter conquistado a Copa da França na temporada passada. Clara Mateo tem sido fundamental para tudo isso, tendo vivido mais uma campanha maravilhosa nesta temporada.

    Foi um passe inteligente de Mateo que colocou Hawa Sangare em posição de marcar o gol que levou a equipe à final do Campeonato, derrotando o Paris Saint-Germain por 1 a 0 — uma de suas 12 participações diretas em gols na competição da liga nesta temporada.

    As contribuições de Mateo em campo e sua liderança em todos os aspectos não devem ser ignoradas, pois são uma das principais razões pelas quais o PFC está começando a ultrapassar o PSG para se tornar a principal ameaça do Lyon na França.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2025Getty Images

    29Felicia Schroder (Hacken)

    A Damallsvenskan da Suécia não segue a mesma estrutura da maioria das principais ligas europeias, geralmente ocorrendo de março a novembro, em vez de setembro a maio, mas é impossível não incluir Felicia Schroder nesta lista, mesmo que sua temporada nacional de 2026 tenha acabado de começar.

    Como o Hacken venceu a primeira edição da UEFA Women’s Europa Cup, uma competição que decorreu do outono à primavera, foi Schroder quem terminou como artilheira, marcando oito gols no total, incluindo todos os quatro gols de sua equipe na final disputada em duas partidas, quando derrotaram o rival nacional Hammarby por 4 a 2.

    A partir de agosto, a jogadora de 19 anos também marcou 14 gols e deu quatro assistências nos últimos 14 jogos do Hacken na campanha da liga, ajudando a garantir o título e a conquistar a Chuteira de Ouro. Não é de se admirar que o Chelsea tenha supostamente feito uma oferta recorde mundial por Schroder, depois de ter perdido a chance de contratar Khadija Shaw.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    28Selina Cerci (Hoffenheim)

    Selina Cerci pode não ser um nome muito conhecido no futebol feminino, mas é uma das jogadoras mais cobiçadas na próxima janela de transferências, após mais uma excelente temporada pelo Hoffenheim. Depois de marcar 16 gols na Bundesliga pelo clube no ano passado, ela repetiu a dose na temporada 2025-26, ajudando o Die Kraichgauer a subir para a quarta posição na tabela, ao mesmo tempo em que triplicou seu número de assistências, passando de três para nove. Isso significa que ela esteve diretamente envolvida em 25 dos 48 gols do time no campeonato — mais da metade.

    Nenhuma jogadora da divisão foi mais produtiva ou influente, e não é surpresa que Cerci esteja sendo fortemente associada a uma transferência para o Arsenal, campeão europeu do ano passado, como resultado.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    27Mariona Caldentey (Arsenal)

    Depois de atingir níveis incríveis no ano passado, a ponto de ficar em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro, Mariona Caldentey ainda não conseguiu atingir esses mesmos patamares nesta temporada, por diversos motivos. Um dos principais é a mudança de função, passando a atuar em uma posição mais recuada no meio-campo, o que a impediu de acumular os mesmos números impressionantes que a ajudaram a chegar tão perto da conquista da Bola de Ouro.

    Mas Caldentey teve tudo menos um ano ruim. Ela pode não ter muitos gols e assistências em seu nome, mas tem sido excelente no meio-campo do Arsenal como a jogadora que faz essa equipe funcionar. Basta assistir aos Gunners quando a jogadora da seleção espanhola não entra em campo, ou ver o impacto que ela causa quando entra como reserva, para entender a diferença.

    Apenas uma jogadora da Superliga Feminina completou mais passes decisivos nesta temporada do que Caldentey, que deu passes mais precisos no terço final do campo do que qualquer outra jogadora, e por uma boa margem. Ela também esteve entre as melhores nessa categoria na Liga dos Campeões, superada apenas por Alexia Putellas e Mapi León. Isso mostra o quanto Caldentey continuou sendo importante, mesmo que não fosse tão óbvio.

  • Merveille Kanjinga PSG Women 2025-26Getty Images

    26Merveille Kanjinga (Paris Saint-Germain)

    Apenas Romee Leuchter esteve diretamente envolvida em mais gols na Ligue 1 nesta temporada do que Merveille Kanjinga, que viveu uma verdadeira temporada de destaque. Em sua primeira temporada completa em Paris, após chegar do clube congolês TP Mazembe em janeiro do ano passado, a atacante se adaptou de forma impressionante ao nível mais alto, somando 15 gols e oito assistências em todas as competições.

    Uma ameaça tanto como criadora quanto como artilheira, o impacto de Kanjinga na capital francesa tem sido um verdadeiro ponto positivo em uma campanha difícil para o PSG, que foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, não chegou à final do playoff do Campeonato e perdeu duas finais de copa nacional para o Lyon.

  • Tabitha Chawinga Lyon Women 2025-26Getty Images

    25Tabitha Chawinga (Lyon)

    O impacto de Tabitha Chawinga nesta temporada, apesar de seu tempo de jogo ter sido limitado por diversos motivos, tem sido notável. A jogadora da seleção do Malaui acumulou apenas 846 minutos em campo no campeonato, mas mesmo assim foi superada em gols por apenas uma jogadora na França; seus 13 gols e cinco assistências resultaram em uma média de uma contribuição direta para um gol a cada 47 minutos.

    Infelizmente, problemas físicos surgiram em um momento terrível, impedindo Chawinga de participar das duas partidas da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal e limitando-a a um papel de reserva na final.

    Mas a atacante desempenhou seu papel na campanha do OL até lá, com um impacto marcante contra o Wolfsburg nas quartas de final, após uma fase de liga sólida, e o clube não teria conquistado mais um triplo nacional se não fosse pelas excelentes atuações que ela apresentou quando pôde, com seus dois gols na final do playoff do Campeonato, garantindo o título da liga — uma ótima maneira de encerrar o ano.

  • Camilla Kuver Wolfsburg Women 2025-26Getty Images

    24Camilla Kuver (Wolfsburg)

    Antes de assinar um novo contrato em março, Camilla Kuver era uma das principais jogadoras cotadas para uma transferência para o Barcelona neste verão, tamanha era a qualidade de suas atuações semana após semana pelo Wolfsburg.

    Depois de superar momentos realmente difíceis com lesões e emergir como um grande talento no Frankfurt ainda na adolescência, Kuver tem demonstrado uma confiabilidade e uma capacidade física impressionantes nesta fase, mostrando que esses problemas ficaram definitivamente para trás.

    A atuação da jogadora de 22 anos na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, uma vitória por 1 a 0 sobre o Lyon, foi um dos destaques, com Kuver desempenhando um papel fundamental ao ajudar o Wolfsburg a neutralizar as futuras finalistas e garantir uma chance real de chegar às semifinais, com jogos contra Juventus, Real Madrid e PSG na mesma competição também se destacando.

    Tem sido uma verdadeira alegria ver Kuver jogando nesse nível, considerando tudo o que ela teve que passar. “Acho que é isso que torna este momento ainda mais especial”, disse ela aoGOAL em uma entrevista recente.

  • momoko tanikawaGetty Images

    23Momoko Tanikawa (Bayern de Munique)

    Quando o Bayern de Munique viajou para Old Trafford para enfrentar o Manchester United na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico José Barcala teve que tomar uma decisão importante. Momoko Tanikawa estava de volta ao elenco, após ter participado da Copa da Ásia com o Japão, campeão do torneio, o que foi muito importante. Mas ele não queria sobrecarregá-la após um mês tão exigente, considerando o quanto ela se tornou importante para a equipe. No fim, Barcala decidiu dar a Tanikawa 30 minutos saindo do banco e, em suas palavras, “ela fez a diferença”.

    Dando assistência para o segundo gol do Bayern antes de marcar o terceiro na vitória por 3 a 2, Tanikawa mostrou por que se tornou uma jogadora tão importante para as campeãs alemãs, apesar de ter apenas 21 anos.

    “Ela é muito independente”, disse Barcala. “É capaz de ser imprevisível. Recebe a bola sob pressão e joga nos espaços, e então, quando chega perto do terço final do campo, é muito precisa.”

    Essas características estiveram em evidência durante toda a temporada, com 13 gols em todas as competições — incluindo um gol na final da DFB-Pokal — ajudando o Bayern a conquistar o triplo nacional e a ter sua melhor campanha na Liga dos Campeões em cinco anos.

  • Vicky Lopez Barcelona Women 2025-26Getty Images

    22Vicky Lopez (Barcelona)

    Muitas jogadoras jovens se destacaram no Barcelona nesta temporada, enquanto o clube lidava com restrições financeiras que deram mais importância do que nunca à La Masia. De Clara Serrajordi a Sydney Schertenleib, o futuro desta equipe está em boas mãos, com as atuações de Vicky López sendo particularmente impressionantes.

    A jogadora de 19 anos é conhecida como uma promessa fenomenal há muitos anos e realmente mostrou o porquê nesta temporada, tendo tido mais oportunidades devido à falta de contratações e às lesões de jogadoras como Patri Guijarro e Aitana Bonmati. Apenas duas jogadoras da Liga F registraram mais contribuições diretas para gols do que Lopez, que acumulou nove gols e nove assistências em apenas 17 partidas como titular, enquanto seu desempenho na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid foi realmente notável.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    21Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose já estava familiarizada com o futebol profissional quando chegou ao Manchester City no verão, tendo acumulado várias convocações pela seleção canadense durante seu período na Universidade de Harvard. Mas esta ainda foi sua primeira temporada no futebol profissional de clubes, e esse fato torna suas atuações ainda mais notáveis.

    Se somarmos todos os outros fatores — um novo clube, uma nova liga, novas companheiras de equipe e um novo técnico —, a adaptação de Rose tem sido brilhante. Sua parceira na zaga também mudou, mas a jogadora de 23 anos tem se mostrado constantemente confiável.

    Em quinto lugar na WSL em chutes bloqueados, o trabalho defensivo de Rose tem sido excelente, liderando o elenco do City em rebatidas e figurando entre as cinco melhores em interceptações e duelos aéreos vencidos. Sua importância na posse de bola também se destacou, com apenas duas jogadoras da primeira divisão inglesa registrando passes mais precisos do que Rose, que também é a segunda entre as jogadoras de linha do City em passes longos precisos.

    “Nos próximos anos, num futuro próximo, ela pode se tornar uma das melhores zagueiras do mundo”, disse a craque do City, Khadija Shaw, sobre Rose. Isso diz tudo.

  • Selma Bacha Lyon Women 2025-26Getty Images

    20Selma Bacha (Lyon)

    Houve duas diferenças importantes entre a equipe do Lyon que perdeu a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal e aquela que derrotou os Gunners em casa, revertendo a situação e chegando à final. Uma foi o retorno de Melchie Dumornay e a outra, o retorno de Selma Bacha.

    Em sua primeira temporada no Lyon, Jonatan Giraldez rodou bastante o time, especialmente no campeonato, o que permitiu que algumas jogadoras importantes mantivessem o fôlego para a Liga dos Campeões e outros jogos decisivos. Bacha, assim, acabou sendo titular em apenas 12 partidas do OL no campeonato.

    No entanto, ela acumulou sete assistências na competição apesar disso e foi uma das melhores jogadoras das campeãs francesas, que conquistaram o triplo nacional e chegaram à final da Liga dos Campeões.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    19Caroline Weir (Real Madrid)

    Há muitos nomes de destaque que devem mudar de clube neste verão, já que seus contratos expiram antes do que parece ser uma janela de transferências bastante agitada. Uma das jogadoras que tem passado um pouco despercebida é Caroline Weir, cuja última temporada na Liga F com o Real Madrid foi a mais produtiva de sua carreira até agora.

    Apenas duas jogadoras da primeira divisão espanhola estiveram diretamente envolvidas em mais gols do que a internacional escocesa, com seus 13 gols e cinco assistências em 18 partidas como titular ajudando o Real a terminar em segundo lugar novamente. Apesar da derrota um tanto vergonhosa do Las Blancas para o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões, ela também foi uma das jogadoras mais produtivas na principal competição da Europa, com cinco gols e duas assistências em nove partidas, o que a colocou em oitavo lugar em contribuições para gols naquela competição — com todas as jogadoras acima dela tendo jogado mais minutos.

    Weir tem provado, ano após ano, que é uma jogadora de elite capaz de mudar o jogo no ataque, e relatos sugerem que, após quatro anos sem conquistar nenhum título, um dos melhores clubes da Europa está agora pronto para lhe dar a oportunidade de usar essas qualidades para conquistar títulos, com o Lyon, finalista da Liga dos Campeões, supostamente pronto para trazer a jogadora de 30 anos para a França.

  • Wendie Renard Lyon Women 2025-26Getty Images

    18Wendie Renard (Lyon)

    Verdadeira lenda do futebol feminino, Wendie Renard continua a ter um desempenho brilhante no mais alto nível e foi um fator determinante para mais uma temporada fantástica do Lyon. Sua parceria com Ingrid Engen, contratada no verão, no centro da defesa foi excelente, com as duas se entendendo de forma impressionante neste ano.

    A atuação de Renard na goleada por 4 a 0 sobre o Wolfsburg na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 1 a 0 na Alemanha na primeira partida, foi um dos destaques, e ela demonstrou seu talento goleador na segunda partida da semifinal contra o Arsenal, mostrando uma compostura impressionante na cobrança de pênalti para empatar a série.

    Foi um dos 10 gols que a imponente zagueira central marcou em todas as competições, com seu toque preciso na marca dos 11 metros e sua ameaça aérea em evidência ao longo da campanha, complementando sua excelência defensiva para torná-la um trunfo nas duas áreas e, como resultado, uma das melhores jogadoras da Europa nesta temporada.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    17Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij tem sido uma das laterais mais consistentes da WSL há algum tempo, mas nesta temporada ela atingiu um novo patamar. Assumindo um papel de liderança mais marcante e com vasta experiência após sua quarta temporada no Manchester City, a jogadora de 25 anos foi a única defensora a atingir dois dígitos em participações diretas em gols na primeira divisão inglesa, após marcar três gols e dar sete assistências atuando como lateral-direita.

    A energia de Casparij tem sido vital para o estilo de jogo que o novo técnico do City, Andree Jeglertz, queria que sua equipe adotasse, com ela capaz de apoiar o ataque e cobrir defensivamente com um equilíbrio fantástico, ajudando o clube a ser o artilheiro da divisão, mas também a ostentar o segundo melhor ataque.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    16Romee Leuchter (Paris Saint-Germain)

    Certamente haverá alguns clubes de elite dispostos a testar a determinação do Paris Saint-Germain no mercado de transferências de verão, já que Romee Leuchter entra no último ano de contrato na capital francesa. A jogadora da seleção holandesa marcou sete gols a mais do que qualquer outra jogadora da Ligue 1 nesta temporada, conquistando a Chuteira de Ouro, com sete assistências além de seus 18 gols — em apenas 19 partidas —, tornando-se de longe a jogadora mais produtiva da divisão.

    Se analisarmos mais a fundo, as estatísticas ilustram muito bem o quão boa Leuchter foi. Ela esteve diretamente envolvida em 25 dos 51 gols que o PSG marcou na liga nesta temporada e balançou as redes 18 vezes, com uma média de gols esperados de apenas 9,17.

    E isso não é um sucesso passageiro, já que uma primeira temporada muito sólida em Paris rendeu nove gols e quatro assistências em 15 partidas como titular. A jogadora de 25 anos subiu mais um degrau desta vez, porém, após algumas saídas importantes no ataque durante a janela de transferências.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    15Claudia Pina (Barcelona)

    Foi uma temporada de duas fases para Claudia Pina. Ela começou em grande estilo, marcando 20 gols e dando oito assistências nos primeiros 27 jogos, assumindo assim a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga F. Mas essas contribuições diminuíram um pouco no ano novo, com ela somando apenas 10 gols e uma assistência nas últimas 25 partidas.

    Ainda assim, Pina conquistou a Chuteira de Ouro, marcou na vitória na final da Copa da Rainha contra o Atlético de Madrid e desempenhou um papel fundamental na conquista do quadruplo pelo Barça, com suas atuações na liga, em particular, ajudando a destacá-la como uma das melhores jogadoras da Europa nesta temporada.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    14Vivianne Miedema (Manchester City)

    Já faz algum tempo que o mundo não consegue ver Vivianne Miedema no seu melhor, pelo menos de forma consistente. Lesões têm atormentado a estrela holandesa desde que ela sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em 2022, com cirurgias subsequentes e a incapacidade de se manter em forma causando interrupções. Mas depois de mostrar lampejos de sua qualidade em sua primeira temporada no Man City, Miedema voltou a estar perto de seu melhor nível este ano para ajudar o clube a conquistar o título da WSL.

    É a primeira vez em quatro anos que a jogadora de 29 anos chega a dois dígitos na WSL, com apenas duas jogadoras registrando mais gols e assistências do que ela, apesar de Miedema ter perdido as últimas semanas da temporada para ficar em casa enquanto sua mãe lidava com uma doença grave.

    Ela encerrou a temporada da WSL com chave de ouro, porém, marcando duas vezes em Old Trafford na goleada de 3 a 0 sobre o Manchester United, e depois voltou a tempo para a final da FA Cup, marcando seu retorno com um gol magnífico para ajudar o City a conquistar a dobradinha pela primeira vez em uma década.

  • Ingrid Engen Lyon Women 2025-26Getty Images

    13Ingrid Engen (Lyon)

    Depois de alternar, em alguns momentos da carreira, entre a função de volante e a de zagueira central, Ingrid Engen tem se destacado imensamente nesta última posição nesta temporada. O técnico do Lyon, Giraldez, conhece bem Engen desde que a treinou no Barcelona; o entendimento do técnico sobre os pontos fortes da jogadora e a compreensão da jogadora sobre as ideias do técnico formam claramente uma excelente combinação, já que Engen tem se mostrado excelente este ano.

    Isso ficou especialmente evidente na Liga dos Campeões, na qual a jogadora da seleção norueguesa disputou todos os minutos das 10 partidas em que foi titular, levando o Lyon à final, tendo sido poupada apenas no confronto da fase de grupos contra o St. Pölten. Sua qualidade com a bola foi crucial para ajudar Giraldez a implementar sua filosofia de forma eficaz, e sua excelente defesa ajudou a manter o OL sólido na maior parte do tempo, apesar da ênfase estar principalmente no ataque.

    Engen pode passar despercebida, mas esta temporada foi um lembrete de por que ela não deveria. Ela é uma jogadora incrivelmente confiável e completa no nível de elite, seja como zagueira ou meio-campista.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Mapi Leon (Barcelona)

    Tem-se falado muito sobre o impacto que algumas das saídas do Barcelona neste verão terão. Com Alexia Putellas, o clube está perdendo uma das melhores jogadoras do planeta, enquanto Ona Batlle, que deve se juntar ao Arsenal, é também uma das melhores laterais do futebol feminino. Mas talvez não se fale o suficiente — pelo menos externamente — sobre o quanto as catalãs vão sentir falta de Mapi León.

    Leon é uma das melhores zagueiras centrais do mundo, se não a melhor, e ela deixou isso bem claro durante sua última temporada no Barça, apesar de ter ficado alguns meses fora por causa de um problema no tornozelo. Sua qualidade na posse de bola é a característica que mais se destaca, mas a jogadora de 30 anos também é uma excelente defensora, com sua antecipação, velocidade e timing nas entradas sendo vitais e particularmente impressionantes, considerando a rapidez com que muitas vezes precisa demonstrar tudo isso, em um time que domina a maioria dos jogos.

    Leon foi uma jogadora fundamental na conquista do quadruplo do Barça e sua ausência será profundamente sentida, já que ela deve sair de contrato e, aparentemente, se juntar ao London City Lionesses.

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    11Esmee Brugts (Barcelona)

    Que temporada excepcional Esmee Brugts teve. Depois de chegar ao Barcelona como uma jovem atacante versátil, ela se adaptou com sucesso à função de lateral-esquerda ofensiva e, tendo assumido essa posição com ainda mais regularidade este ano após a saída de Fridolina Rolfo, acaba de viver sua melhor temporada até agora na Catalunha.

    Com 11 gols e oito assistências nessa função mais recuada, foi particularmente impressionante como Brugts se destacou nas etapas finais da campanha. À medida que a disputa pelo tetracampeonato se acirrava, no campeonato, na Liga dos Campeões e na Copa da Rainha, a jogadora de 22 anos teve uma sequência de cinco gols e duas assistências em nove partidas como titular, que começou na vitória por 6 a 2 sobre o Real Madrid na primeira partida das quartas de final europeias do Barça.

    Ela participou diretamente de gols na final da Supercopa, em todas as quatro partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões antes da final e na final da Copa da Rainha.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Que ano incrível para Yui Hasegawa. Depois de liderar o Japão à conquista da Copa da Ásia em março, a meio-campista finalmente conquistou seus primeiros títulos pelo Manchester City, desempenhando um papel fundamental na campanha pelo título da Superliga Feminina, que finalmente se concretizou, além da conquista da FA Cup.

    Como costuma acontecer com as meio-campistas defensivas, pode ser difícil encontrar números que ilustrem exatamente o quão boa Hasegawa tem sido. Sua versatilidade fica evidente nas diversas estatísticas em que ela ocupa posições de destaque na WSL, estando entre as cinco melhores em interceptações, passes no terço final do campo e chances criadas.

    A jogadora de 29 anos também conseguiu acumular mais algumas participações em gols este ano, em um sistema diferente que lhe permite avançar um pouco mais. O mais notável de todos foi sua assistência na vitória sobre o Chelsea na semifinal da FA Cup, quando ela demonstrou grande antecipação para aproveitar um passe errado de Hannah Hampton antes de cruzar a bola para Khadija Shaw, que cabeceou para colocar o City na frente, completando a virada após estar perdendo por 2 a 0 e levando a equipe a Wembley — onde derrotariam o Brighton por 4 a 0.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    9Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    A regularidade de Caroline Graham Hansen continua a impressionar, com mais uma temporada maravilhosamente produtiva em que a norueguesa demonstrou por que é uma das melhores do mundo.

    Após um início sólido na campanha, ela foi mais uma das estrelas do Barcelona que realmente se destacou quando a pressão aumentou, com dois gols e três assistências nos três jogos contra o Real Madrid na primavera e uma atuação verdadeiramente maravilhosa na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, contribuindo com duas assistências na vitória por 4 a 2.

    Com um total de 14 gols e 16 assistências em todas as competições, esta não foi uma temporada tão cheia de números quanto algumas das anteriores de Graham Hansen, mas o nível continuou altíssimo. Para ela, ter a oportunidade de conquistar a Liga dos Campeões em sua cidade natal, Oslo, foi um momento maravilhosamente merecido.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Alessia Russo tem feito um progresso incrível nos últimos dois anos. A última temporada foi marcante para ela, com 19 gols e 17 assistências, quando a Inglaterra conquistou a Eurocopa e o Arsenal venceu a Liga dos Campeões, levando-a ao pódio na cerimônia do Ballon d'Or. Desta vez, faltam os sucessos coletivos que a impulsionaram na disputa pela Bola de Ouro, mas, individualmente, tem sido uma campanha ainda melhor para a estrela das Lionesses no que diz respeito à marcação de gols.

    Apesar de não ter um grande torneio para somar aos seus números, tendo acumulado cinco contribuições diretas para gols na Euro 2025, Russo encerra a temporada 2025-26 com 29 gols e nove assistências em seu nome, tendo se destacado tanto como atacante central quanto como camisa 10 do Arsenal em uma campanha em que a treinadora Renee Slegers utilizou Stina Blackstenius e Russo juntas em alguns momentos, em vez de escalar apenas uma ou outra.

    O mais impressionante de tudo é quantas dessas atuações marcantes aconteceram na Liga dos Campeões, nos jogos mais importantes. No ano passado, Russo marcou sete gols quando o Arsenal conquistou o título e ela fez oito desta vez, quando as Gunners chegaram tão perto de voltar à final. Ela é uma jogadora que realmente brilha nos jogos decisivos.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    7Klara Buhl (Bayern de Munique)

    Que dois anos incríveis para Klara Buhl! A ponta sempre foi muito elogiada, mas parece que ela subiu mais um degrau nas duas últimas temporadas, tornando-se uma jogadora consistentemente decisiva e uma verdadeira destruidora de jogos nos palcos mais importantes.

    Buhl acumulou 10 gols e 22 assistências nesta temporada, apesar de ter ficado dois meses fora de ação na primavera. Essa lesão a tirou da partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United e a deixou lutando para recuperar a forma a tempo da semifinal contra o Barcelona, mas ela ainda assim conseguiu ser um verdadeiro espinho no lado dos catalães, apesar de ter começado a primeira partida com apenas uma participação como reserva desde seu retorno.

    Ao ver Buhl deixar Batlle, uma das melhores laterais do mundo, na mão durante o confronto na Allianz Arena, quando o Bayern empatou com o Barça em 1 a 1, ninguém diria que ela tinha acabado de voltar à forma. Foi uma atuação que resumiu exatamente o que torna a jogadora da seleção alemã tão boa em uma temporada repleta de grandes jogadas da sua parte.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Esta foi uma boa temporada para mostrar o quanto Patri Guijarro é essencial para o Barcelona. A jogadora da seleção espanhola ficou três meses afastada dos gramados no meio da campanha e, nesse período, as catalãs não pareciam exatamente as mesmas. Como disse Ingrid Engen, sua ex-companheira no Barça que agora joga no Lyon, antes do confronto entre as duas equipes na final da Liga dos Campeões: “Quando a Patri está em campo, o Barça joga um futebol de alto nível.”

    Às vezes, pode ser difícil quantificar isso, devido à função de volante que Guijarro desempenha. Descrita como “parte do cérebro da equipe” pelo técnico Pere Romeu, ela é frequentemente a jogadora que faz o Barça funcionar, com sua qualidade com a bola, visão de jogo e excelentes atributos defensivos.

    Ela também tem um talento especial para grandes momentos ofensivos. Autora de dois gols quando o Barça derrotou o Wolfsburg na final da Liga dos Campeões há três anos, sua corrida determinada para a frente, liderando o contra-ataque que levou Ewa Pajor a ampliar a vantagem das catalãs na final deste ano, foi outro exemplo disso. Guijarro é uma das melhores.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    5Khadija Shaw (Manchester City)

    Não houve jogadora melhor na Inglaterra nesta temporada do que Khadija Shaw, que marcou 27 gols em todas as competições pelo Manchester City, levando o time ao seu primeiro título da WSL em 10 anos e à sua primeira conquista da FA Cup em seis. É a quarta temporada em que Shaw atinge dois dígitos na WSL, conquistando sua terceira Chuteira de Ouro consecutiva, mas o fato de tudo isso vir acompanhado do sucesso da equipe desta vez será muito gratificante para uma jogadora que passou por aquelas disputas de título decepcionantes que acabavam desmoronando no final.

    Não são apenas os gols de Shaw que a tornam tão brilhante. Ela também acumulou nove assistências nesta temporada, com sua habilidade de criar jogadas para outras jogadoras evidente tanto em seus passes quanto em seus movimentos, enquanto suas contribuições defensivas são elogiadas repetidamente pelas companheiras de equipe.

    Seja pressionando na frente ou afastando cruzamentos de cabeça na sua própria área, a internacional jamaicana é uma atacante completa e tem sido uma das melhores jogadoras do mundo nesta temporada, mais uma vez.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Munique)

    Aos 33 anos, esta tem sido uma das melhores temporadas de Pernille Harder. E a fasquia está bem alta, considerando que ela é uma das melhores jogadoras que o futebol feminino já viu, alguém que provavelmente teria ganho a Bola de Ouro se o prêmio tivesse sido concedido em 2020 e que conquistou um título de campeã nacional todos os anos desde 2016.

    Este ano, ela ajudou o Bayern de Munique a conquistar mais uma tríplice coroa nacional, marcando 20 gols e dando nove assistências em 29 partidas, além de levar o clube à sua melhor campanha na Liga dos Campeões em cinco anos. Harder somou mais oito gols e três assistências nessa competição, em nove jogos, enquanto o Bayern chegava às semifinais. Lá, o eventual campeão Barcelona venceria uma emocionante disputa por 5 a 3 no placar agregado, mas Harder foi uma das melhores jogadoras em campo e ajudou a trazer sua equipe de volta ao jogo várias vezes.

    Tem sido uma campanha incrível da capitã do Bayern, atuando em várias posições, sem dar sinais de que vai desacelerar.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Apesar de ter apenas 22 anos, já está claro que Melchie Dumornay é uma das melhores jogadoras do mundo. Depois de passar a maior parte da última temporada atuando como camisa 9, o novo técnico do Lyon, Giraldez, colocou a versátil atacante no meio-campo nesta temporada, com o objetivo de aumentar a influência que ela poderia exercer nas partidas.

    “Uma camisa 9 só tem a chance de fazer coisas muito específicas”, explicou ele. “Acho que ela é muito capaz de fazer coisas diferentes.”

    Dumornay provou isso durante toda a temporada, muitas vezes se destacando como a melhor jogadora em campo em qualquer partida. Isso ficou especialmente evidente na Liga dos Campeões, com suas atuações contra Arsenal, Wolfsburg e Manchester United na fase de grupos sendo particularmente impressionantes, enquanto suas atuações nas partidas de volta das quartas de final e das semifinais foram decisivas.

    Não deu certo na final, e a espera de Dumornay por um título europeu continua, mas esta ainda assim foi uma temporada notável para uma jogadora que marcou em todas as três finais nacionais — incluindo um hat-trick na decisão do título da liga —, enquanto o Lyon conquistava a tríplice coroa.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Ewa Pajor é, há anos, uma das melhores atacantes do futebol. Contratada pelo Wolfsburg aos 18 anos, quando já era uma jovem promissora que marcava gols com facilidade em sua terra natal, a Polônia, ela se tornou uma jogadora de nível mundial, embora raramente recebesse o reconhecimento que merecia, por jogar por uma seleção de menor prestígio e em um campeonato menos divulgado. Desde que se transferiu para o Barcelona, há dois anos, isso mudou, especialmente neste ano.

    Na temporada passada, Pajor ganhou o Troféu Gerd Müller na cerimônia do Ballon d'Or, após marcar 52 gols — 19 a mais do que qualquer outra jogadora — e ficou em oitavo lugar na votação para o prêmio principal. Desta vez, ela é uma candidata genuína e séria à Bola de Ouro, apesar de ter marcado com uma frequência menor.

    Seus 33 gols ainda estão entre os maiores da Europa nesta temporada, porém, e muitos deles foram marcados nos momentos mais decisivos. Os dois gols de Pajor na final da Liga dos Campeões, que garantiram o título pela primeira vez em sua sexta tentativa, são o melhor exemplo, elevando sua contagem nas fases eliminatórias para sete gols em cinco jogos. Com quatro gols na fase de grupos, ela ficou dois gols à frente de Russo para conquistar a Chuteira de Ouro da competição em uma temporada em que se destacou em todas as grandes ocasiões.

  • Alexia PutellasGetty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    É difícil contestar que tenha havido uma jogadora melhor na Europa nesta temporada do que Alexia Putellas. Naquela que viria a ser sua última temporada no Barcelona, a bicampeã da Bola de Ouro deu o seu melhor em todos os sentidos para ajudar as catalãs a conquistarem o quadruplo.

    Com 22 gols e 12 assistências em todas as competições, suas contribuições tangíveis estavam à vista de todos. O desempenho de Putellas na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique foi particularmente notável, com dois gols que ajudaram o Barça a conquistar a vitória necessária para garantir uma vaga na final. Seus três gols e três assistências nas três partidas consecutivas contra o Real Madrid, algumas semanas antes, também foram um espetáculo à parte.

    Mas a liderança de Putellas ao longo desta temporada merece tanto elogio quanto sua qualidade real em campo. Com Guijarro e Bonmati sofrendo lesões que as deixaram fora de ação por vários meses, a jogadora de 32 anos fez um excelente trabalho ao ajudar jogadoras mais jovens e inexperientes a se adaptarem ao seu lado no meio-campo e a se destacarem.

    Ela é uma das maiores jogadoras de todos os tempos, e esta temporada foi uma das melhores da carreira dela.