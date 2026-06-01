Jogadora Europeia do Ano: Alexia Putellas, Khadija Shaw e as 30 melhores jogadoras da GOAL da temporada 2025-26 – ranking

Ewa Pajor é, há anos, uma das melhores atacantes do futebol. Contratada pelo Wolfsburg aos 18 anos, quando já era uma jovem promissora que marcava gols com facilidade em sua terra natal, a Polônia, ela se tornou uma jogadora de nível mundial, embora raramente recebesse o reconhecimento que merecia, por jogar por uma seleção de menor prestígio e em um campeonato menos divulgado. Desde que se transferiu para o Barcelona, há dois anos, isso mudou, especialmente neste ano.

Na temporada passada, Pajor ganhou o Troféu Gerd Müller na cerimônia do Ballon d'Or, após marcar 52 gols — 19 a mais do que qualquer outra jogadora — e ficou em oitavo lugar na votação para o prêmio principal. Desta vez, ela é uma candidata genuína e séria à Bola de Ouro, apesar de ter marcado com uma frequência menor.

Seus 33 gols ainda estão entre os maiores da Europa nesta temporada, porém, e muitos deles foram marcados nos momentos mais decisivos. Os dois gols de Pajor na final da Liga dos Campeões, que garantiram o título pela primeira vez em sua sexta tentativa, são o melhor exemplo, elevando sua contagem nas fases eliminatórias para sete gols em cinco jogos. Com quatro gols na fase de grupos, ela ficou dois gols à frente de Russo para conquistar a Chuteira de Ouro da competição em uma temporada em que se destacou em todas as grandes ocasiões.