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WSL 2025-26 Player of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Jogadora do Ano da Superliga Feminina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo e o ranking das 20 melhores da GOAL para a temporada 2025-26

WSL
K. Shaw
V. Miedema
L. James
A. Russo
L. Hemp
A. Thompson
J. Park
Manchester City Women
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
Futebol feminino
Especiais e Opinião
K. Casparij
Y. Hasegawa
C. Nnadozie
J. Rose
T. Koga
K. Hanson
O. Holdt
K. McCabe
F. Kirby
L. Wubben-Moy
Kerolin
M. Caldentey
K. Seike

E assim mais uma temporada da Superliga Feminina chega ao fim. Após seis anos de domínio do Chelsea, esta foi uma temporada que trouxe novidades, com o Manchester City conquistando seu primeiro título em dez anos e o Arsenal, a última equipe a levantar o troféu antes da última temporada, revelando-se o adversário que mais chegou perto do título.

A atenção agora se voltará imediatamente para o verão, especialmente com os rumores de transferências já circulando em grande quantidade. Jogadoras de destaque como Sam Kerr e Beth Mead já anunciaram que mudarão de clube nesta entressafra, enquanto as notícias sobre o futuro da vencedora da Chuteira de Ouro, Khadija Shaw, chamam a atenção de todos.

Mas antes que esse foco mude, há tempo de sobra para relembrar esta temporada da WSL e, em particular, quais desempenhos da campanha serão lembrados. Sem mais delongas, o GOAL apresenta as 20 melhores jogadoras da edição 2025-26 da WSL...

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    20Lauren James (Chelsea)

    Foi um ano estranho para o Chelsea, que sofreu com lesões ao longo da temporada, o que não só limitou sua capacidade de defender o título da WSL, mas também de disputar outros troféus em quatro frentes. Nada ilustra melhor o quão importantes foram algumas dessas ausências do que o fato de que duas delas provavelmente estavam entre as três melhores jogadoras do Blues nesta temporada.

    Uma delas foi Veerle Buurman, que por pouco não entrou nesta lista. A zagueira de 20 anos ficou à margem do elenco durante toda a primeira metade da campanha, mas começou a ter suas chances no ano novo, quando lesões atingiram suas colegas da zaga, e ela foi excelente em suas 11 partidas como titular no campeonato, nove das quais ocorreram em 2026.

    A outra é Lauren James, que costumava ser a melhor jogadora em campo em qualquer um dos lados quando entrava em campo. A atacante perdeu a maior parte da primeira metade da temporada, retornando apenas em meados de novembro e não jogando mais de uma hora até janeiro. No entanto, a paciência de Sonia Bompastor em aumentar gradualmente os minutos de James valeu a pena, levando a estrela inglesa a estar perto de seu melhor nível hipnotizante no final da campanha.

    Era tarde demais para ajudar o Chelsea a defender seu título da WSL, mas a magia de James ajudou a garantir que o Blues conquistasse uma vaga na Liga dos Campeões e a Copa da Liga, com seus cinco gols e quatro assistências em 14 jogos do campeonato – o segundo melhor desempenho no elenco de Bompastor e superado apenas por 13 jogadoras da divisão. A jogadora de 24 anos também ficou em 14º lugar na WSL em passes decisivos, apesar de uma ausência tão longa.

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    19Fran Kirby (Brighton)

    Depois de ter sido uma das principais artífices do domínio do Chelsea no futebol feminino inglês durante seus nove anos no clube londrino, Fran Kirby levou agora seu talento e experiência para um novo projeto, e a marca que deixou no Brighton tem sido enorme. A principal conquista desta temporada é a final da FA Cup que o Seagulls alcançou, enfrentando o Man City em Wembley no final deste mês, mas o impacto que Kirby causou na WSL também tem sido notável.

    Seus dois gols e três assistências em 17 jogos, 14 dos quais como titular, não contam toda a história nesse aspecto. Apenas Jelena Cankovic deu mais passes precisos no terço final do campo no elenco do Seagulls do que Kirby, que também ocupa o segundo lugar em passes decisivos e o terceiro em chutes a gol. Sua movimentação fluida e capacidade de se entrosar tão perfeitamente com as companheiras de equipe têm sido um grande motivo para o Brighton ter desfrutado de uma temporada tão maravilhosa, com seu papel de liderança também impossível de ignorar.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    18Jess Park (Manchester United)

    Houve um período nesta temporada em que Jess Park foi uma das atacantes em melhor forma da Europa. Após sua transferência do Manchester City no verão, a jogadora da seleção inglesa recebeu a liberdade de atuar pelo lado direito do ataque do Manchester United, o que realmente ajudou a maximizar seu talento, levando-a à sua temporada mais produtiva na WSL até o momento. Apenas seis jogadoras estiveram diretamente envolvidas em mais gols do que Park nesta temporada, com seus seis gols e cinco assistências representando 29% do total de gols dos Red Devils.

    É verdade que houve uma ligeira queda no final da temporada, com Park não conseguindo marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência nos últimos cinco jogos da campanha. É por isso que ela não ocupa uma posição mais alta nesta lista, e as dificuldades gerais do United nessas últimas semanas não ajudaram. Mas a posição que a atacante ainda ocupa entre o resto da liga por essas contribuições é uma indicação de quão boa ela foi nesta temporada, em seu primeiro ano em uma nova função em um novo time. Isso é um bom presságio para o futuro.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    17Mariona Caldentey (Arsenal)

    Depois de terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or em 2025, Mariona Caldentey não conseguiu atingir o mesmo nível em sua segunda temporada no Arsenal, mas seria um erro grave ignorar a importância que ela continuou a ter para a conquista do segundo lugar das Gunners. Talvez isso tenha ficado mais evidente quando a jogadora da seleção espanhola não estava em campo, como no empate contra o Brighton no início deste mês. O time do norte de Londres estava apático, ineficaz e perdendo por 1 a 0 até que Caldentey entrou em campo no intervalo. Assim que ela entrou em campo, tudo mudou para melhor.

    Um grande motivo pelo qual a temporada da jogadora de 30 anos não foi tão badalada quanto a anterior é a diferença na função que ela desempenhou. Depois de atuar por muitos minutos mais à frente no ataque ao chegar à Inglaterra, Caldentey ocupou uma posição mais recuada no meio-campo desta vez, de modo que suas contribuições incisivas não resultaram nos mesmos números impressionantes de gols e assistências.

    Mas basta olhar para alguns outros números para confirmar o que os olhos viram, mostrando o quão importante e brilhante ela ainda foi. Ninguém deu passes mais precisos no terço final nesta temporada do que Caldentey, que terminou com mais de 200 a mais que a segunda colocada, enquanto apenas a ponta do Man City, Lauren Hemp, completou mais passes decisivos.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    16Kiko Seike (Brighton)

    Uma das muitas razões pelas quais o Brighton teve uma temporada tão esplêndida é o fato de contar com tantas jogadoras diferentes capazes de brilhar em momentos decisivos; o Chelsea e o Manchester United são as únicas equipes da WSL a terem mais artilheiras este ano. Ainda assim, Kiko Seike assumiu essa responsabilidade mais do que qualquer outra jogadora, marcando oito gols e ocupando a sétima posição na tabela de artilheiras da WSL.

    Some-se a isso as duas assistências da jogadora da seleção japonesa, e ela esteve diretamente envolvida em 37% dos gols do Brighton no campeonato, e isso sem falar em tudo o mais que ela agrega a esta equipe. A movimentação, a pressão e a capacidade de Seike de ser eficaz em várias posições têm sido fundamentais para o sucesso das Seagulls, permitindo que o ataque seja tão fluido e difícil de defender quanto o técnico Dario Vidosic deseja.

    “Acho que é apenas confiança”, disse o técnico do Brighton no mês passado, quando questionado sobre a forma de Seike. “Ela está crescendo, aprendendo e assimilando a experiência do ano passado. Agora, em seu segundo ano [nesta equipe], ela está familiarizada com suas companheiras e com as adversárias.” Diante disso, será fascinante ver como a jogadora de 29 anos se sairá em sua terceira temporada na liga no ano que vem.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    15Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

    O Arsenal enfrentou uma série de problemas com lesões na zaga nesta temporada. A equipe começou a temporada sem Leah Williamson, que só voltaria a jogar em dezembro devido a uma lesão no joelho sofrida durante a conquista da Inglaterra na Euro 2025; em seguida, a jovem Katie Reid sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA), justamente quando vinha jogando tão bem na ausência de Williamson que conquistou sua primeira convocação para a seleção inglesa.

    Foi então a vez de Lotte Wubben-Moy assumir a responsabilidade, e ela o fez com maestria. Titular em todas as partidas do Arsenal na WSL, com exceção de duas, desde o início de novembro até o final da temporada, a jogadora de 27 anos apresentou um nível impressionantemente consistente, ajudando a estabilizar uma defesa que estava seriamente prejudicada. O fato de o Arsenal ter encerrado o ano com o melhor desempenho defensivo da liga deveu-se, em grande parte, às atuações da jogadora da seleção inglesa.

  • Olivia Holdt Tottenham Women 2025-26Getty Images

    14Olivia Holdt (Tottenham)

    Depois de dar mostras de seu talento na temporada passada, após sua chegada ao Tottenham em janeiro, a primeira temporada completa de Olivia Holdt no norte de Londres foi excelente, com a meio-campista encerrando a campanha com oito gols e três assistências em 21 partidas.

    A jogadora de 24 anos é conhecida especialmente por sua capacidade de produzir jogadas espetaculares, com dois desses gols rendendo indicações para o Gol do Mês, mas ela também tem um talento especial para ser decisiva. Quatro dos gols de Holdt foram decisivos nas vitórias por 2 a 1, ajudando a impulsionar o Spurs para sua melhor temporada de todos os tempos na WSL.

    Não é de se admirar que o Tottenham tenha agido para garantir Holdt com um novo contrato de longo prazo em março. “Sinto que ela tem ainda mais potencial”, disse o técnico Martin Ho na época; é fácil entender por que ele acredita nisso.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    13Katie McCabe (Arsenal)

    Quando surgiram notícias no início de fevereiro sugerindo que o Arsenal iria deixar Katie McCabe sair a título gratuito neste verão, a surpresa foi grande. Assim como aconteceu durante a maior parte dos seus 11 anos no clube, a capitã da Irlanda havia sido uma jogadora fundamental durante toda a temporada e passaria os meses seguintes se tornando ainda mais importante, atuando como zagueira central e até mesmo no meio-campo, enquanto o Arsenal lidava com as ausências.

    “Pedimos que ela jogasse como zagueira central no intervalo”, explicou a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, no final de março, quando McCabe assumiu essa função pela primeira vez. “Tanto Aaron [D’Antino, assistente] quanto eu fomos até ela e perguntamos se ela tinha alguma dúvida sobre a função ou o plano de jogo nessa posição. [Ela disse]: ‘Não, está tudo bem’. Então ela entra em campo e simplesmente cumpre a função. Ela é fantástica. É uma jogadora tão inteligente.”

    Foi algo que McCabe faria várias vezes antes do fim da temporada, ajudando a compensar a ausência de Steph Catley, que provavelmente estaria na lista se não tivesse perdido boa parte dos jogos devido a lesão e, antes disso, por sua participação na Copa da Ásia. Suas atuações foram fundamentais para o Arsenal manter o melhor registro defensivo da liga.

    Classificada entre as cinco melhores da WSL em cruzamentos precisos, além de estar entre as três melhores do elenco do Arsenal em interceptações, rebatidas e passes precisos no terço final do campo, não é de se admirar que a diretoria do clube tenha supostamente mudado de ideia sobre o futuro de McCabe antes que sua saída fosse finalmente confirmada antes do último jogo da temporada em Liverpool.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    12Alyssa Thompson (Chelsea)

    Alyssa Thompson chegou ao Chelsea com uma enorme pressão sobre os ombros, depois que o clube pagou uma das maiores taxas de transferência já vistas no futebol feminino para trazê-la ao time. Essa responsabilidade só aumentou devido à enxurrada de lesões no elenco de Bompastor, o que significava que Thompson precisava mostrar resultados imediatamente, apesar de ter apenas 20 anos, estar passando pela primeira experiência longe de casa e, às vezes, jogar fora de posição.

    O que ela conseguiu, então, merece ainda mais crédito. Com sete gols e três assistências em 20 jogos, 16 dos quais como titular, apenas a segunda temporada da atacante no Angel City foi mais produtiva quando se analisam apenas as estatísticas do campeonato nacional — e isso foi facilitado pela NWSL, que é maior e permitiu que ela disputasse 26 partidas.

    Ainda há alguns pontos a serem aprimorados pela jovem ponta, mas foi uma primeira campanha na WSL realmente encorajadora para Thompson, que a encerra empatada em quinto lugar na divisão em passes decisivos.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    11Kerolin (Manchester City)

    O fato de Kerolin ter sido titular em apenas nove partidas da WSL e, mesmo assim, figurar tão bem colocada nesta lista, demonstra o impacto simplesmente notável que ela causou, mesmo não sendo uma presença constante na escalação titular do Man City nesta temporada. Apesar de ter disputado apenas 895 minutos na liga, a jogadora da seleção brasileira marcou nove gols e deu cinco assistências, com uma média de uma participação direta em gol a cada 64 minutos. Apenas três jogadoras da liga registraram mais gols e assistências.

    Ela foi um pouco irregular em alguns momentos, o que talvez não seja surpresa, já que nem sempre foi escalada para o time titular de Andree Jeglertz, mas os momentos de destaque foram realmente excepcionais. Nada resume isso melhor do que seu hat-trick contra o Chelsea no Etihad Stadium, que ajudou a colocar o City com uma vantagem insuperável de 11 pontos na liderança da tabela.

    Utilizada mais centralmente nas últimas etapas da temporada, devido à ausência de Vivianne Miedema, será interessante ver como será o papel de Kerolin no ano que vem, quando o City terá mais jogos para disputar e a rotação, que não foi um fator-chave este ano, será necessária.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    10Lauren Hemp (Manchester City)

    Se considerarmos apenas gols e assistências, esta tem sido a temporada menos produtiva de Lauren Hemp na WSL desde seu primeiro ano no Man City, há cerca de oito anos. A diferença, no entanto, entre esta temporada e as seis anteriores — nas quais o total de gols e assistências somados chegou a dois dígitos todos os anos — é que, nesta, suas contribuições a ajudaram a conquistar o título da WSL pela primeira vez.

    Há muitos outros números que demonstram o quão importante tem sido o desempenho de Hemp pela esquerda. Ninguém na WSL deu mais passes decisivos ou criou mais grandes chances do que a jogadora da seleção inglesa, cujas seis assistências também são suficientes para ocuparem o segundo lugar na divisão.

    A abordagem incansável e um tanto clássica de Hemp em seu jogo pela lateral tem sido muito eficaz ao longo de toda a temporada, enquanto seu trabalho defensivo também merece muito crédito. Ela é um dos principais motivos pelos quais o City conquistou o título da WSL pela primeira vez em 10 anos.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    9Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Antes do início da temporada, poucos imaginariam que Kirsty Hanson seria, durante grande parte da temporada, a principal rival de Khadija Shaw na disputa pela Chuteira de Ouro da WSL 2025-26. A atacante do Aston Villa, no entanto, teve a melhor temporada de sua carreira em termos de gols, marcando 12 vezes em 22 jogos e terminando em terceiro lugar na tabela de artilheiros, atrás apenas de Alessia Russo e da que talvez seja a melhor atacante do mundo, Shaw. É um feito e tanto.

    O que torna seu retorno ainda mais impressionante é o fato de ter ocorrido a partir de uma média de gols esperados (xG) de apenas 6,7, sem que nenhuma jogadora da divisão tenha superado seu xG em tal magnitude. De fato, entre as jogadoras que tiveram 10 ou mais chutes nesta temporada, a taxa de conversão de chutes de Hanson é a sexta melhor da WSL.

    É o resultado de uma mudança de posição muito gratificante. Tradicionalmente uma ponta de ofensa, a jogadora da seleção da Escócia foi transferida para a função de atacante central nesta temporada pela treinadora do Villa, Natalia Arroyo, e a mudança funcionou muito bem.

    “Quando a Natalia chegou, ela tinha posições de lateral-ataque e ainda tem”, explicou Hanson, em entrevista à Sky Sports. “Sugeri que posso jogar mais centralizada, que posso atuar como atacante, e acho que ela não sabia disso na época, mas desde que estou aqui, tenho mostrado do que sou capaz.” Certamente isso vai continuar, já que a jogadora de 28 anos é responsávelpor 43% dos gols do Villa na WSL nesta temporada.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    8Toko Koga (Tottenham)

    Não houve muitas contratações melhores na WSL nesta temporada do que a que levou Toko Koga ao Tottenham. Apesar de ter chegado à Inglaterra como uma jogadora de 19 anos relativamente desconhecida, a internacional japonesa passou os últimos nove meses demonstrando exatamente por que é considerada um dos jovens talentos mais promissores do mundo.

    Koga se adaptou brilhantemente à defesa do Spurs, formando uma parceria maravilhosa no centro da zaga com a jogadora da seleção australiana Clare Hunt para ajudar esta equipe, que manteve apenas duas partidas sem sofrer gols na WSL em toda a temporada passada, a conseguir cinco jogos sem sofrer gols em suas primeiras 12 partidas do campeonato.

    Um exemplo de consistência e uma jogadora que, apesar de já ser tão boa, tem muito espaço para melhorar dada a sua idade, o Tottenham ficará encantado por ter Koga amarrada a um contrato até 2029, já que ela parece destinada a ficar cada vez melhor.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    7Jade Rose (Manchester City)

    Outra contratação verdadeiramente brilhante desta temporada, Jade Rose foi peça fundamental na conquista do primeiro título da WSL pelo Manchester City em 10 anos. Vivendo pela primeira vez a experiência do futebol profissional, após quatro anos na Universidade de Harvard, a jogadora da seleção canadense se adaptou imediatamente e ajudou o City — que na temporada passada tinha o pior desempenho defensivo entre os quatro primeiros colocados da liga — a melhorar seu desempenho, passando a ser o segundo time que menos sofreu gols na divisão nesta temporada.

    Após uma das primeiras partidas de Rose pelo clube, o técnico do City, Jeglertz, disse: “Ela é nova na liga, nova no futebol profissional e vai levar algum tempo, mas ela mostrou nas últimas semanas que será uma grande jogadora. Ela será uma grande jogadora para o City nos próximos anos.” Mas a jogadora de 23 anos claramente não tinha como objetivo se destacar com o tempo; ela estava pronta para deixar sua marca imediatamente.

    Depois de ser titular em apenas uma das quatro primeiras partidas do City na WSL, Rose voltou para a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal no início de outubro e jogou todos os minutos da liga a partir de então. Essa sequência coincidiu com as oito partidas sem sofrer gols do City, o que certamente não foi coincidência. Rose será uma grande contratação para o futuro, sim, mas ela já tem sido uma grande contratação para o presente também.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    6Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Não houve melhor goleira na WSL na última temporada, e poucas jogadoras melhores no geral, do que Chiamaka Nnadozie. Depois de passar cinco anos na França, no Paris FC, e de representar a Nigéria em uma Olimpíada, duas Copas do Mundo e três edições da Copa Africana das Nações, a jogadora de 25 anos tem muito mais experiência do que sua idade poderia sugerir. Ela trouxe tudo isso para a equipe em sua primeira temporada no Brighton, ajudando o time a melhorar drasticamente na defesa.

    No ano passado, apesar de terminar em um impressionante quinto lugar na WSL, o Seagulls sofreu 41 gols em apenas 22 partidas, o que representou o quarto pior desempenho da divisão. Nesta temporada, esse número foi reduzido para apenas 28, o quinto melhor desempenho da liga.

    Embora toda a defesa e a comissão técnica mereçam crédito por isso, Nnadozie é um dos principais motivos para tais melhorias. De acordo com as estatísticas de xG, nenhuma goleira evitou mais gols do que a estrela nigeriana (5,7), enquanto sua porcentagem de defesas (74,7%) também foi a melhor da liga, entre as goleiras que fizeram oito ou mais defesas.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Depois de terminar em terceiro lugar na votação do Ballon d'Or no ano passado, Alessia Russo apresentou números ainda melhores na última temporada, acumulando 19 participações diretas em gols na WSL — o melhor resultado de sua carreira — pelo Arsenal, que ficou em segundo lugar.

    A média de passes decisivos de Russo quase dobrou, passando de 0,8 por 90 minutos na temporada passada para 1,5 nesta, com a jogadora de 27 anos, em constante evolução, superando suas estatísticas de xG em uma temporada de grande consistência.

    Apenas Shaw, a artilheira da WSL, esteve envolvida em mais gols na divisão do que Russo, cujo saldo de seis assistências também foi superado por apenas duas jogadoras, ambas com sete. A jogadora da seleção inglesa foi simplesmente uma das jogadoras mais produtivas e decisivas da liga no ano passado, com uma regularidade maior do que nunca, ao mesmo tempo em que manteve todas as grandes qualidades em sua construção de jogadas e trabalho sem a bola que a tornam tão importante para o Arsenal.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    4Vivianne Miedema (Manchester City)

    Após três temporadas marcadas por lesões, tem sido uma alegria ver Vivianne Miedema de volta a jogar regularmente. A jogadora de 29 anos atingiu a marca de dois dígitos em partidas como titular na WSL nesta temporada pela primeira vez desde a campanha 2021-22; assim, naturalmente, também marcou mais de dez gols, balançando as redes dez vezes e dando cinco assistências em 19 jogos, ajudando o Man City a conquistar o título.

    Miedema ficou fora nas últimas semanas por motivos pessoais, viajando para casa na Holanda devido ao estado de saúde de sua mãe, e ver o quanto o City sentiu sua falta serviu para ressaltar ainda mais seu impacto nesta última temporada. Apenas três jogadoras da liga marcaram mais gols, apenas três criaram mais chances de gol e apenas cinco deram mais assistências do que a holandesa, cuja parceria com Shaw foi um elemento-chave para a conquista do título pelo City.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij já é há algum tempo uma das laterais mais consistentes da WSL, mas na última temporada ela atingiu um nível totalmente diferente. Ajudada pela experiência adquirida nas três temporadas anteriores na divisão e assumindo um papel de liderança no grupo do Man City, a jogadora de 25 anos foi a única defensora a atingir dois dígitos em participações diretas em gols, após marcar três gols e dar sete assistências atuando como lateral-direita.

    O jogo de Casparij é caracterizado por alta energia e pela maneira como ela conseguiu apoiar o ataque, seja desviando a atenção do adversário ou se envolvendo ativamente no terço final do campo, o que ajudou a tornar o City o time com mais gols da divisão.

    No entanto, seu trabalho defensivo também merece muito reconhecimento. Apesar de jogar pelo time que acabou sendo campeão, Casparij ficou entre as cinco melhores jogadoras da WSL em desarmes, sendo Yui Hasegawa a única jogadora do City a vencer mais duelos terrestres. Essas contribuições ajudaram a equilibrar a balança e deram à sua equipe o segundo melhor registro defensivo da liga também.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    2Yui Hasegawa (Manchester City)

    Que ano incrível para Yui Hasegawa! Depois de ajudar o Japão a conquistar a Copa da Ásia em março, a meio-campista finalmente pôs fim à sua espera por um título importante no Manchester City, desempenhando um papel fundamental na conquista do primeiro título da WSL pelo clube desde 2016.

    Poucas merecem esse sucesso tanto quanto Hasegawa, que vem jogando em nível de classe mundial há vários anos, mas não teve o sucesso coletivo correspondente. No entanto, no verão passado, o novo técnico do City, Jeglertz, mudou o sistema da equipe de forma a se adequar um pouco mais a cada jogadora do meio-campo. Jogando em uma dupla de pivôs com Laura Blindkilde Brown ou Sam Coffey, Hasegawa poderia ditar o ritmo e controlar as partidas como de costume, mas também ser um pouco mais expressiva no ataque.

    Isso ajudou a jogadora de 29 anos a se destacar mais uma vez como uma das jogadoras mais impressionantes da WSL, ficando em segundo lugar na divisão em interceptações, em segundo em passes para o terço final e em quarto lugar empatada em chances de gol criadas. Desta vez, porém, ela também tem o merecido troféu para mostrar seus esforços.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    1Khadija Shaw (Manchester City)

    O que mais há a dizer sobre Khadija Shaw? A jogadora da seleção jamaicana provou ser a melhor atacante do planeta na última temporada, marcando mais uma incrível sequência de gols em sua quarta campanha consecutiva na WSL com dois dígitos e conquistando a terceira Chuteira de Ouro seguida. Assim como Hasegawa, porém, ela teve que ser paciente, esperando que esses esforços individuais resultassem no sucesso da equipe. Isso finalmente aconteceu este ano, com Shaw e Miedema formando uma dupla mortal para levar o City à tão sonhada conquista da WSL.

    Parece que a jogadora de 29 anos está em uma liga à parte nesta divisão, e os números comprovam isso. Ela terminou com oito gols de vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro, registrou um xG cerca de 10 pontos melhor do que qualquer outra jogadora e teve pelo menos 23 chutes a mais do que todas as outras. Ela é a atacante mais prolífica, perigosa e devastadora da WSL — e, sem dúvida, do mundo.

    É isso que torna a decisão do Man City de deixar Shaw sair em uma transferência gratuita ainda mais incompreensível. Tudo finalmente se encaixou para o clube este ano, e agora parece que sua jogadora estrela partirá para se juntar ao Chelsea, um de seus maiores rivais na disputa por títulos.

    Enquanto um novo capítulo e um novo desafio aguardam a vencedora da Chuteira de Ouro da WSL, não espere que os gols acabem. Shaw é, afinal, a melhor do mundo, algo que ela provou ao longo da última temporada.