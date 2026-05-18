Jogadora do Ano da Superliga Feminina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo e o ranking das 20 melhores da GOAL para a temporada 2025-26

Foi um ano estranho para o Chelsea, que sofreu com lesões ao longo da temporada, o que não só limitou sua capacidade de defender o título da WSL, mas também de disputar outros troféus em quatro frentes. Nada ilustra melhor o quão importantes foram algumas dessas ausências do que o fato de que duas delas provavelmente estavam entre as três melhores jogadoras do Blues nesta temporada.

Uma delas foi Veerle Buurman, que por pouco não entrou nesta lista. A zagueira de 20 anos ficou à margem do elenco durante toda a primeira metade da campanha, mas começou a ter suas chances no ano novo, quando lesões atingiram suas colegas da zaga, e ela foi excelente em suas 11 partidas como titular no campeonato, nove das quais ocorreram em 2026.

A outra é Lauren James, que costumava ser a melhor jogadora em campo em qualquer um dos lados quando entrava em campo. A atacante perdeu a maior parte da primeira metade da temporada, retornando apenas em meados de novembro e não jogando mais de uma hora até janeiro. No entanto, a paciência de Sonia Bompastor em aumentar gradualmente os minutos de James valeu a pena, levando a estrela inglesa a estar perto de seu melhor nível hipnotizante no final da campanha.

Era tarde demais para ajudar o Chelsea a defender seu título da WSL, mas a magia de James ajudou a garantir que o Blues conquistasse uma vaga na Liga dos Campeões e a Copa da Liga, com seus cinco gols e quatro assistências em 14 jogos do campeonato – o segundo melhor desempenho no elenco de Bompastor e superado apenas por 13 jogadoras da divisão. A jogadora de 24 anos também ficou em 14º lugar na WSL em passes decisivos, apesar de uma ausência tão longa.