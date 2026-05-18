Jogadora do Ano da Superliga Feminina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo e o ranking das 20 melhores da GOAL para a temporada 2025-26

Antes do início da temporada, poucos imaginariam que Kirsty Hanson seria, durante grande parte da temporada, a principal rival de Khadija Shaw na disputa pela Chuteira de Ouro da WSL 2025-26. A atacante do Aston Villa, no entanto, teve a melhor temporada de sua carreira em termos de gols, marcando 12 vezes em 22 jogos e terminando em terceiro lugar na tabela de artilheiros, atrás apenas de Alessia Russo e da que talvez seja a melhor atacante do mundo, Shaw. É um feito e tanto.
O que torna seu retorno ainda mais impressionante é o fato de ter ocorrido a partir de uma média de gols esperados (xG) de apenas 6,7, sem que nenhuma jogadora da divisão tenha superado seu xG em tal magnitude. De fato, entre as jogadoras que tiveram 10 ou mais chutes nesta temporada, a taxa de conversão de chutes de Hanson é a sexta melhor da WSL.
É o resultado de uma mudança de posição muito gratificante. Tradicionalmente uma ponta de ofensa, a jogadora da seleção da Escócia foi transferida para a função de atacante central nesta temporada pela treinadora do Villa, Natalia Arroyo, e a mudança funcionou muito bem.
“Quando a Natalia chegou, ela tinha posições de lateral-ataque e ainda tem”, explicou Hanson, em entrevista à Sky Sports. “Sugeri que posso jogar mais centralizada, que posso atuar como atacante, e acho que ela não sabia disso na época, mas desde que estou aqui, tenho mostrado do que sou capaz.” Certamente isso vai continuar, já que a jogadora de 28 anos é responsávelpor 43% dos gols do Villa na WSL nesta temporada.