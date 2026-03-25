Jogador surpreendente na lista de desejos de Niko Kovac: o BVB está de olho no sucessor de Julian Brandt

O caso do Torino é diferente. Lá, Vlasic já é até vice-capitão e integrou o time titular em todas as partidas do campeonato. Na temporada atual, ele soma oito gols e cinco assistências em 33 jogos oficiais. Além da posição central no ataque, Vlasic também pode atuar como meia-atacante ou ponta esquerda. Um perfil muito semelhante ao do jogador que está de saída, Brandt.

Há várias semanas já se sabe que o jogador de 29 anos deixará o Borussia Dortmund sete anos após sua transferência de 25 milhões de euros do Bayer Leverkusen. Embora Brandt sempre tenha apresentado números sólidos no BVB, pelo menos como artilheiro confiável, há algum tempo ele vem sendo visto com olhos críticos, especialmente pela torcida do Dortmund, devido ao seu desempenho instável e atuações apáticas, particularmente no que diz respeito ao trabalho defensivo. Em 300 partidas oficiais pelo BVB até o momento, Brandt esteve diretamente envolvido em 125 gols (56 gols, 69 assistências).

Vlasic, por sua vez, ainda está na briga contra o rebaixamento com o Torino e é, ao lado de Giovanni Simeone, o jogador mais importante no ataque da “Granata”. A vantagem sobre a zona de rebaixamento é de seis pontos.

O BVB não seria o único interessado. Na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt também estaria de olho em Vlasic. Segundo o Tuttosport, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, seria um grande admirador de Vlasic. No entanto, é questionável se Gasperini ainda poderá manter seu cargo de técnico na capital italiana por muito tempo.