O BVB parece ter encontrado na Série A um sucessor para Julian Brandt. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o Borussia Dortmund teria entrado em contato com o FC Torino e com Nikola Vlasic.
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Jogador surpreendente na lista de desejos de Niko Kovac: o BVB está de olho no sucessor de Julian Brandt
Segundo o jornal, o compatriota de Vlasic, Niko Kovac, seria um grande admirador do meio-campista ofensivo, mas a transferência não deve sair barata. O contrato de Vlasic em Turim vai apenas até 2027, mas o clube teria uma opção que prorrogaria automaticamente o contrato até 2028.
Após uma primeira temporada difícil no West Ham United, Vlasic foi inicialmente emprestado ao Torino, antes que o clube da Série A pagasse cerca de onze milhões de euros pelo jogador da seleção croata e o contratasse definitivamente. O West Ham, que em agosto de 2021 chegou a transferir 30 milhões de euros para o CSKA Moscou, não foi a primeira passagem de Vlasic pela Premier League, onde ele não encontrou sucesso.
Em 2017, ele saiu da base do Hajduk Split para o Everton por 11 milhões de euros, mas foi cedido ao CSKA de Moscou após apenas uma temporada e 19 partidas (dois gols, uma assistência). Lá, o jogador de 28 anos foi um dos principais destaques por anos e, em 108 partidas, somou um total de 54 participações em gols (33 gols, 21 assistências); no West Ham, ele raramente passou do papel de reserva.
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Além do interesse do BVB: o Eintracht Frankfurt e a Roma também estariam de olho em Vlasic
O caso do Torino é diferente. Lá, Vlasic já é até vice-capitão e integrou o time titular em todas as partidas do campeonato. Na temporada atual, ele soma oito gols e cinco assistências em 33 jogos oficiais. Além da posição central no ataque, Vlasic também pode atuar como meia-atacante ou ponta esquerda. Um perfil muito semelhante ao do jogador que está de saída, Brandt.
Há várias semanas já se sabe que o jogador de 29 anos deixará o Borussia Dortmund sete anos após sua transferência de 25 milhões de euros do Bayer Leverkusen. Embora Brandt sempre tenha apresentado números sólidos no BVB, pelo menos como artilheiro confiável, há algum tempo ele vem sendo visto com olhos críticos, especialmente pela torcida do Dortmund, devido ao seu desempenho instável e atuações apáticas, particularmente no que diz respeito ao trabalho defensivo. Em 300 partidas oficiais pelo BVB até o momento, Brandt esteve diretamente envolvido em 125 gols (56 gols, 69 assistências).
Vlasic, por sua vez, ainda está na briga contra o rebaixamento com o Torino e é, ao lado de Giovanni Simeone, o jogador mais importante no ataque da “Granata”. A vantagem sobre a zona de rebaixamento é de seis pontos.
O BVB não seria o único interessado. Na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt também estaria de olho em Vlasic. Segundo o Tuttosport, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, seria um grande admirador de Vlasic. No entanto, é questionável se Gasperini ainda poderá manter seu cargo de técnico na capital italiana por muito tempo.
Julian Brandt e Nikola Vlasic: dados de desempenho e estatísticas
Jogadores Jogos Gols Assistências Nikola Vlasic 414 70 63 Julian Brandt 583 134 147