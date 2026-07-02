Jogador senegalês indignado ameaça nunca mais jogar pela seleção nacional em uma postagem extraordinária no Instagram logo após a eliminação da Copa do Mundo

Em uma decisão que causou comoção no futebol africano, Gueye anunciou que não representará mais o Senegal enquanto a atual comissão técnica permanecer no cargo. A declaração foi feita por meio de uma postagem nas redes sociais poucas horas depois que os Leões de Teranga foram eliminados da Copa do Mundo, em uma dramática derrota por 3 a 2 para a Bélgica.

Gueye, que havia sido uma figura-chave para seu país durante o torneio, não mediu palavras ao avaliar a comissão técnica. Em sua história no Instagram, o meio-campista afirmou: “Vou voltar para dizer algumas palavras sobre a eliminação... mas anuncio hoje que, enquanto essa comissão técnica permanecer no cargo, vou dar um tempo na seleção.”

Instagram/p.gueye24







