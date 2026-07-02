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Jogador senegalês indignado ameaça nunca mais jogar pela seleção nacional em uma postagem extraordinária no Instagram logo após a eliminação da Copa do Mundo
Ameaça bombástica de aposentadoria abala o Senegal
Em uma decisão que causou comoção no futebol africano, Gueye anunciou que não representará mais o Senegal enquanto a atual comissão técnica permanecer no cargo. A declaração foi feita por meio de uma postagem nas redes sociais poucas horas depois que os Leões de Teranga foram eliminados da Copa do Mundo, em uma dramática derrota por 3 a 2 para a Bélgica.
Gueye, que havia sido uma figura-chave para seu país durante o torneio, não mediu palavras ao avaliar a comissão técnica. Em sua história no Instagram, o meio-campista afirmou: “Vou voltar para dizer algumas palavras sobre a eliminação... mas anuncio hoje que, enquanto essa comissão técnica permanecer no cargo, vou dar um tempo na seleção.”Instagram/p.gueye24
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Não conseguir manter a vantagem de dois gols
O pano de fundo para o anúncio bombástico de Gueye foi um colapso catastrófico no segundo tempo. O Senegal parecia estar a caminho de uma vaga nas oitavas de final contra os EUA, graças aos gols de Habib Diarra e Ismaila Sarr. No entanto, o jogo deu uma reviravolta depois que Gueye foi substituído aos 64 minutos por Lamine Camara.
A Bélgica marcou duas vezes nos últimos dez minutos, com Romelu Lukaku e Youri Tielemans, forçando a prorrogação. A virada foi consumada aos 125 minutos, quando Tielemans converteu um pênalti após uma intervenção do VAR. A derrota marca um final amargo para uma campanha que prometia tanto para a seleção africana.
Thiaw defende substituições polêmicas
O técnico Pape Thiaw se viu diante de uma enxurrada de perguntas sobre sua gestão da partida, especificamente sobre a decisão de substituir Gueye e outros jogadores importantes enquanto a equipe estava na frente. Thiaw insistiu que as substituições não foram erros táticos, mas foram forçadas pela condição física de seu elenco.
“Eles estavam cansados e não podiam continuar. Deixá-los em campo teria sido uma atitude pouco profissional da nossa parte. Tivemos que substituí-los, colocando jogadores com características semelhantes”, explicou Thiaw. “É claro que, quando você perde uma partida depois de estar ganhando por 2 a 0, as pessoas inevitavelmente falam sobre as substituições. Mas não dá para reduzir tudo a isso. Essas substituições foram ditadas principalmente pelo cansaço, mais do que por considerações táticas.”
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Um programa em total turbulência
A saída e a rebelião subsequente de Gueye vêm se somar a uma lista crescente de controvérsias envolvendo a seleção senegalesa. Thiaw já estava sob críticas após a final da Copa Africana das Nações contra o Marrocos, quando ordenou que seus jogadores saíssem de campo em protesto contra uma decisão da arbitragem. Embora tenham acabado vencendo aquela partida em campo, a CAF posteriormente anulou o resultado e concedeu a vitória — e, consequentemente, o título — ao Marrocos.
Refletindo sobre a derrota para a Bélgica, um desanimado Thiaw acrescentou: “Acabamos de perder uma partida que era realmente importante para nós. Queríamos nos classificar pelo povo senegalês, achávamos que merecíamos, mas, infelizmente, estamos eliminados. Estou triste, os jogadores também estão tristes, porque eles realmente queriam essa classificação.”