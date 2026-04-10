Ex-jogador da seleção brasileira diz que novo técnico do Botafogo "pode chegar na prateleira de Abel Ferreira e Jorge Jesus"

Ex-volante da seleção brasileira, Sandro não economizou elogios ao ex-companheiro de clube. Os dois trabalharam juntos em 2022, no Belenenses, quando Franclim teve sua primeira experiência como técnico principal.

Em entrevista exclusiva à ESPN, Sandro destacou que, apesar das inevitáveis comparações, o treinador tem identidade própria:

"Pode ser que a mesma escola por esses serem diferenciados, tipo (Jorge) Jesus, Mourinho, o próprio Abel (Ferreira). Mas acho que ele tem o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de lidar. Cada treinador tem a sua cara, ninguém copia ninguém, é impossível copiar alguém, você pode ter uma ideia que lembre outro treinador, mas ninguém é igual".

Na sequência, o ex-jogador foi ainda mais direto ao projetar o futuro do português: "Em termos de qualidade, de projeção, ele pode ser um desses, está nessa prateleira, e se continuar assim, com certeza pode chegar na prateleira de Abel Ferreira, Jorge Jesus. Qualidade ele tem, visão ele tem, agora só o tempo que vai dizer".