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Gabriel Marin

Ex-jogador da seleção brasileira diz que novo técnico do Botafogo "pode chegar na prateleira de Abel Ferreira e Jorge Jesus"

F. Carvalho
Sandro
Botafogo

Sandro elogia Franclim Carvalho e aposta em ascensão meteórica do português após estreia como treinador principal

Desconhecido por muitos torcedores, Franclim Carvalho iniciou na última quinta-feira (9) sua trajetória oficial como técnico do Botafogo, com um empate diante do Caracas, no Estádio Nilton Santos, pela Sul-Americana.

Aos 39 anos, o português assume o comando principal após ter sido auxiliar de Artur Jorge nas históricas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. E, para quem já trabalhou com ele, o potencial é de elite.

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    "Está nessa prateleira"

    Ex-volante da seleção brasileira, Sandro não economizou elogios ao ex-companheiro de clube. Os dois trabalharam juntos em 2022, no Belenenses, quando Franclim teve sua primeira experiência como técnico principal.

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    Em entrevista exclusiva à ESPN, Sandro destacou que, apesar das inevitáveis comparações, o treinador tem identidade própria:

    "Pode ser que a mesma escola por esses serem diferenciados, tipo (Jorge) Jesus, Mourinho, o próprio Abel (Ferreira). Mas acho que ele tem o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de lidar. Cada treinador tem a sua cara, ninguém copia ninguém, é impossível copiar alguém, você pode ter uma ideia que lembre outro treinador, mas ninguém é igual".

    Na sequência, o ex-jogador foi ainda mais direto ao projetar o futuro do português: "Em termos de qualidade, de projeção, ele pode ser um desses, está nessa prateleira, e se continuar assim, com certeza pode chegar na prateleira de Abel Ferreira, Jorge Jesus. Qualidade ele tem, visão ele tem, agora só o tempo que vai dizer".

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    Perfil intenso e leitura diferenciada

    Mesmo com uma passagem de resultados modestos no Belenenses (três vitórias, seis empates e nove derrotas), Franclim deixou impressões fortes nos bastidores, especialmente pela forma como conduzia o dia a dia.

    Sandro relembra a intensidade do treinador: "Eu lembro que ele é um cara muito apaixonado, um treinador 100% focado no treino, no que iria passar para a gente. É um cara que vivia muito intensamente, você via que ele tinha muita qualidade, muita vontade e entendia muito o que estava fazendo".

    A capacidade de leitura de jogo também chamou atenção do experiente volante: "Participei pouco dos jogos, mas estava no treino e conseguia ver que ele era um cara diferente nessa parte da leitura. Eu já era experiente, foi o meu último clube, então conseguia ver que ele tinha muita qualidade".

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    Peça-chave nas conquistas do Botafogo

    De volta ao Botafogo, Franclim reencontra 11 jogadores do elenco campeão de 2024, incluindo nomes como Raul, Alex Telles e Júnior Santos. Naquela temporada histórica, mesmo como auxiliar, já era visto como peça fundamental na engrenagem da equipe.

    Sandro reforçou a importância do português nos bastidores das conquistas: "No Botafogo, fez um grande trabalho com o Artur Jorge, foram campeões e ele foi peça-chave nisso. É fundamental um auxiliar trabalhar o grupo, para deixar todo mundo feliz".

    O ex-volante ainda destacou o peso dos títulos conquistados: "Ganhar Brasileirão e Libertadores é muito difícil de acontecer, isso mostra que eles fizeram realmente um grande trabalho. Eu ganhei Libertadores e sei o quanto é difícil, e não só isso, ganharam o Brasileiro, é algo que vai ficar para sempre na história do Botafogo. Espero que ele consiga repetir o trabalho que ele fez na primeira vez".

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    Bastidores de um título histórico

    A influência de Franclim ficou evidente, inclusive, na final da Libertadores contra o Atlético-MG. Após a expulsão de Gregore com apenas 30 segundos de jogo, a transmissão flagrou o então auxiliar coordenando ajustes táticos ao lado de Artur Jorge.

    O resultado entrou para a história: vitória por 3 a 1, mesmo com um jogador a menos, e a conquista inédita do torneio continental.

    Agora, com o comando em suas mãos, Franclim Carvalho inicia um novo capítulo e, como projeta Sandro, com potencial para alcançar o mais alto nível do futebol.

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