Alterphotos
Traduzido por
“Jogador mais talentoso tecnicamente que a Coreia do Sul já produziu”: lenda do Manchester United exalta Lee Kang-in como possível ídolo do Atlético de Madrid
Lenda coroa o maior talento do país
Park considera seu compatriota o jogador mais completo tecnicamente que seu país já produziu e acredita que ele tem tudo para se tornar um ídolo reverenciado na Espanha. Essa avaliação elogiosa vem após a decisão do meia de buscar minutos regulares no time principal, depois de não entrar em campo em duas grandes finais europeias pelo PSG.
A ligação entre os dois vem de anos atrás, quando se conheceram durante a gravação de um comercial de televisão no qual o jovem mostrou seu talento precoce.
- Getty Images Sport
Mudança para o Madrid aumenta a criatividade
O incansável ex-meio-campista não hesitou em colocar o talento criativo no topo da história esportiva de seu país. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o vencedor de 12 grandes títulos elogiou o jogador: “Acredito que Lee Kang-in seja o jogador mais talentoso tecnicamente que a Coreia do Sul já produziu. Tenho curiosidade para ver até onde ele pode chegar no cenário mundial.”
Ao avaliar a chegada de Lee à La Liga, Park acrescentou: “Felizmente, o futebol sul-coreano tem produzido constantemente jogadores capazes de competir no mais alto nível internacional, e Lee Kang-in está atualmente no centro disso. Sua transferência para o Atlético de Madrid será uma grande oportunidade para levar suas habilidades a outro patamar. Mais do que simplesmente se tornar meu sucessor, ele pode deixar sua própria marca no futebol europeu como jogador sul-coreano e asiático. Espero que ele se desenvolva e se torne esse jogador.”
Ao falar sobre a resiliência mental exigida na Europa, ele afirmou: “Lee Kang-in e eu temos estilos de jogo diferentes. Não é com o estilo dele que me identifico, mas com o que significa competir no mais alto nível na Europa. Entendo bem a pressão que os jogadores asiáticos enfrentam ao competir contra europeus e precisar apresentar resultados. Eu tinha um objetivo claro para realizar meus sonhos, e alcançá-los exigiu um esforço imenso. Meus adversários eram os melhores do mundo, então eu sempre tinha consciência das minhas limitações. Essa consciência provavelmente foi a força que me fez continuar evoluindo.”
Jornada compartilhada molda laço duradouro
Ao recordar o primeiro encontro entre os dois, quando o meia tinha apenas seis anos, o consagrado meio-campista contou: "Kang-in já era famoso quando criança, então eu queria muito conhecê-lo e tinha curiosidade para saber como ele era. Mas havia outras crianças na gravação, por isso não pude concentrar toda a minha atenção nele.
"Desde então, como todo mundo na Coreia, acompanhei seu crescimento. Ver um menino se tornar o jogador que ele é hoje me dá vontade de apoiá-lo. Os torcedores coreanos realmente veem Lee Kang-in como alguém especial. Ele era famoso por suas habilidades excepcionais e já tinha aparecido muitas vezes na TV, mas, ao vê-lo pessoalmente, percebi que seu potencial era muito maior do que eu esperava. Ele provavelmente tinha um talento que qualquer atleta invejaria. Eu tinha certeza de que ele jogaria no mais alto nível e me lembro de ter dito a ele para continuar trabalhando duro."
Sobre a responsabilidade de ocupar o lugar de Griezmann no Metropolitano, ele afirmou: "Não é surpresa que Lee Kang-in esteja se adaptando bem ao Atlético de Madrid. Vejo isso como o início de um novo salto na carreira. Preencher em pouco tempo a lacuna deixada por uma grande lenda do clube é extremamente difícil. No entanto, a longo prazo, Lee Kang-in tem potencial suficiente. Se continuar mostrando seu valor em campo, acredito que ele também pode se tornar uma lenda. Espero que Lee Kang-in se torne um 'Lee Kang-in de classe mundial', e não um 'segundo Griezmann'. Poucos esperavam que Son Heung-min conquistasse a Chuteira de Ouro da Premier League, mas ele conseguiu. Lee Kang-in tem o mesmo potencial."
- Penta Press
Confronto continental põe à prova o status em ascensão
As atenções agora se voltam para uma grande noite europeia, com o time de Diego Simeone se preparando para receber o Manchester United na Champions League. O confronto de peso oferece ao jovem meia a oportunidade ideal de se testar contra uma equipe de elite e provar que tem lugar entre os melhores.
Antes do reencontro, o ex-queridinho de Old Trafford disse em tom descontraído ao Marca: “A maioria dos coreanos vai torcer pela vitória do Atlético de Madrid. Vou torcer para que Lee Kang-in mostre todas as suas qualidades, mas espero que o Manchester United vença.”
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.