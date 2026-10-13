Ao recordar o primeiro encontro entre os dois, quando o meia tinha apenas seis anos, o consagrado meio-campista contou: "Kang-in já era famoso quando criança, então eu queria muito conhecê-lo e tinha curiosidade para saber como ele era. Mas havia outras crianças na gravação, por isso não pude concentrar toda a minha atenção nele.

"Desde então, como todo mundo na Coreia, acompanhei seu crescimento. Ver um menino se tornar o jogador que ele é hoje me dá vontade de apoiá-lo. Os torcedores coreanos realmente veem Lee Kang-in como alguém especial. Ele era famoso por suas habilidades excepcionais e já tinha aparecido muitas vezes na TV, mas, ao vê-lo pessoalmente, percebi que seu potencial era muito maior do que eu esperava. Ele provavelmente tinha um talento que qualquer atleta invejaria. Eu tinha certeza de que ele jogaria no mais alto nível e me lembro de ter dito a ele para continuar trabalhando duro."

Sobre a responsabilidade de ocupar o lugar de Griezmann no Metropolitano, ele afirmou: "Não é surpresa que Lee Kang-in esteja se adaptando bem ao Atlético de Madrid. Vejo isso como o início de um novo salto na carreira. Preencher em pouco tempo a lacuna deixada por uma grande lenda do clube é extremamente difícil. No entanto, a longo prazo, Lee Kang-in tem potencial suficiente. Se continuar mostrando seu valor em campo, acredito que ele também pode se tornar uma lenda. Espero que Lee Kang-in se torne um 'Lee Kang-in de classe mundial', e não um 'segundo Griezmann'. Poucos esperavam que Son Heung-min conquistasse a Chuteira de Ouro da Premier League, mas ele conseguiu. Lee Kang-in tem o mesmo potencial."